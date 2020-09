UUS NÄITUS AVATUD | Tauno Kangro otsib „oma” saladust

„Praegune näitus võtab kokku ühe väga pikaaegse kujunemisloo ja etapi minu karjääris. Kui ma olen enamasti tuntud oma suurte skulptuuride poolest linnapildis, siis nüüd olen ma hakanud oma aktiskulptuure riidesse panema, otsima saladusi just nimelt peidetud naise keha ilust,“ ütleb Kangro. Kõik Disaini- ja Arhitektuurigaleriis üleval olevad pastellmaalid ja suurem osa skulptuure on loodud just konkreetse näituse jaoks.

Kangro ei ole kunagi varem olnud nii töökas kui praegusel „kummalisel“ ajal. Nimelt oli kuni eelmise nädala lõpuni Kangro teoseid võimalik korraga vaadata kolmel erineval, äärmiselt omanäolisel näitusel. Ka Kangro ise ütleb selle kohta „hämmastav“, kuid on sellele võimalusele väga tänulik.

Kuu aega lahti olnud näitus ”Taevased väed” oli üleval Jaani kiriku näitustesaalis, seal sai näha muuhulgas Kaarli kiriku evangelistide kahe meetriseid kavandeid. Need skulptuurid liiguvad nüüd edasi oma koju, Kaarli kirikusse, kus neid saab vaadata aasta lõpuni. Vene Kultuurikeskuses saab aga siiani vaadata Kangro nägemust Küprose ja Eesti inimtühjast kaunist loodusest.

Kangro paneb nüüd naised hoopis riidesse

Näitusel on väljas aasta tagasi alustatud suureformaadilised aktimaalid - Kangro mainib, et tema elu kõige suuremas formaadis maalid - ja naise keha ees kummarduse tegevad skulptuurid. Kunstnik ise ütleb, et on selle näituse tööde üle väga uhke. Uuedki skulptuurid on oma välimuses ja liikumises sarnased kunstniku varasematele töödele, maalide puhul on kunstnik aga katsetanud midagi uut: maalidele annavad tooni erivärvilised taustad, nendele joonistatud aktid on aga kõik must-valged.

„Aktinäituse teeb aga äärmiselt eriliseks see, et tegemist on ligi 3 aastat väldanud sepa ja skulptori koostöö tulemusega. Mina ja sepp Lembit Palm töötasime koos ühe väga põneva materjaliga: nimelt leidis sepp umbes pooltuhat aastat vana, soomaagist valmistatud kirve, mille aja kulg oli imekaunite raualehtedena lahti roostetanud. Sepp pesi raualehed puhtaks ning sepistas neist minu pronksskulptuuridele õhulised ja unikaalsed „seelikud”. Me jõudsime sepaga koos töötades huvitava arusaamani, et kuigi minu skulptuurid on ilusad ka niisama, on just see iidsest materjalist “riietus” see, mis muudab need teosed kütkestavaks ja õhuliseks,“ räägib Kangro.