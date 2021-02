Uus Jaguar F-PACE – kerge armastada, raske unustada

Briti autotootja Jaguar tuli selle aasta alguses välja uuendatud linnamaasturiga F-PACE. Esimest korda toodi F-PACE turule aastal 2015 ning juba siis õhkus sellest masinast jõulisust, sportlikkust ja luksuslikkust.

Kuue aastaga on Jaguari insenerid seda armastatud ja auhinnatud mudelit kõvasti edasi arendanud – uue ilme on saanud sõiduk nii väljast kui seest, täiustatud on nii mootorivalikut kui ka info- ja meelelahutussüsteemi. Tänu sellele on Jaguar F-PACE luksuslikum, ühendatum ja efektiivsem kui kunagi varem.

Auto tõeline pale avaldub aga sellega ise sõites, seega viisime igapäevaselt samuti Jaguariga sõitva armastatud laulja Ott Leplandi F-PACE’iga väiksele tiirule ja vaatasime, kuidas uus linnamaastur tema elustiiliga sobib.

Kõik vajalik mahub kaasa

Ühe muusiku jaoks on auto puhul kindlasti oluline, kui palju see erinevat tehnikat, pille ja muud vajalikku mahutab. F-PACE’i salongis on mugavalt ruumi viiele täiskasvanud reisijale. Tagumised istmed saab kokku klappida suhtes 40 : 20 : 40, mis tähendab, et mahutada autosse suusad, lumelaud või kasvõi täismõõdus digiklaver ei ole mingisugune probleem. Kui kõik istmed on alla pandud, on pagasiruumi mahutavus ligi 1850 liitrit.

360-kraadine vaade ja turvalisus

Vaatamata oma suurele mahutavusele ei ole Jaguar F-PACE’i roolis tunnet, et auto oleks liiga suur või selle juhtimine kuidagi ebamugav. Parkimise teeb mugavaks 360-kraadine täisvaatekaamera, mis võimaldab probleemideta mahutada auto kitsale parkimiskohale või jälgida raskemal maastikul auto vahetut ümbrust. Turvalise sõidu tagavad ka täiustatud juhiabisüsteemid, nagu sõiduraja jälgimissüsteem, pimenurgaradar, eesoleva autoga kauguse hoidja, aga ka juhi seisundi jälgija – auto jälgib, et juht ei kaotaks pika sõidu ajal valvsust ja vajadusel soovitab ka puhkepause teha.

Suur valik hübriidajameid

Uue F-PACE’i mootorivalik on samuti uuenduskuuri läbinud. Traditsioonilistest jõuallikatest on pakkuda 250-hobujõuline neljasilindriline bensiinimootor, kuid suurem valik avaneb hübriidmootorite vallas. Täiustatud kerghübriidtehnoloogiaga (MHEV) varustatud mudelid on saadaval nelja- ja kuuesilindrilise diiselmootoriga ning kuuesilindrilise bensiinimootoriga. MHEV kasutab generaatoririhmaga integreeritud käivitusgeneraatorit (BiSG), et koguda aeglustamisel ja pidurdamisel tavapäraselt kaotsiminevat energiat. Salvestatud energia abistab mootorit pidurdamisel ja tagab puhtama käivitamise ning peatumise.

Esimest korda on valikus ka F-PACE’i pistikhübriid (PHEV), milles on ühendatud 404-hobujõuline bensiinimootor ja 105-kilovatine elektrimootor. Pistikhübriidi kütusekulu on alates 2,2 liitrist 100 kilomeetri kohta ja nullist sajani kiirendab masin 5,3 sekundiga. Kiirlaadimine (32-kilovatise alalisvoolulaadijaga) annab 80 protsenti laetust 30 minutiga.

Kõigil F-PACE’i mudelitel on intelligentne nelikvedu ja kaheksakäiguline automaatkäigukast.

Alati ühendatud

Uuendatud F-PACE on pilveteenuse vahendusel internetiga alalises ühenduses, mis ei taga mitte ainult meelelahutuse ladusat toimimist, vaid võimaldab sõidukil ka vajalikke uuendusi alla laadida. Nii käib sõiduk alati ajaga kaasas, pakkudes parimat saadaolevast tehnoloogiast.

Auto juhtpaneelgi on koostatud digilahenduste kättesaadavust silmas pidades. 11,4-tollise diagonaaliga kumera magneesiumsulamist korpusega puuteekraani abil on lihtne info- ja meelelahutussüsteemis navigeerida. Enamik käsklusi on vaid paari nupuvajutuse kaugusel.

Kasulik täiendus on nutiseadmete juhtmevaba laadimispaneel ja võimalus Bluetooth-tehnoloogia abil ühendada autoga korraga kaks nutiseadet – nii saab ühte telefoni kasutada näiteks kõnede jaoks ja teisest seadmest kuulata lemmikmuusikat, ilma et peaks vahepeal ühte telefoni lahti ühendama.

Uskumatult vaikne interjöör

Uue disaini ja infolustisüsteemi kõrval on auto sõitjateruumis teisigi uuendusi: kvaliteetsed materjalid, uue disainiga käiguvalits, Meridiani helisüsteemi kõlarid ja kasutusmugavuse suurendamiseks varasemast allapoole paigutatud aknaajamite nupud. Täiustatud ventilatsioonisüsteem eemaldab sõitjateruumi õhust ebameeldivad lõhnad, allergeenid ja kahjulikud väikeosakesed.

Esimest korda on Jaguar F-PACE’i varustusse lisatud aktiivne tipptehnoloogiline mürasummutus, mis kasutab helilaineid, et muuta sõitjateruum senisest palju vaiksemaks. Oma lemmikmuusikat saab kuulata nii, nagu viibiks privaatkontserdil.

Jaguar F-PACE’i uus mudel on Inchcape Motorsis, Jaguari ametlikus esinduses (Läike tee 38, Peetri) lähemalt tutvumiseks ja proovisõitudeks kohapeal olemas.

