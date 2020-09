Uus hingamine uue treeneri käe all: viime Eesti poisid Ameerika jalgpallis kõrgliigasse

Eestlased tunnevad Ameerika jalgpalli kõige enam tänu sellele, et meie mees Margus Hunt on juba aastaid sealses profiliigas edukalt madistanud. Vähem aga teavad eestlased seda, et nahast, ovaalset palli loobitakse ka Eesti suurimates linnades - Tartus Titans’i ja Tallinnas Kings’i nime all.

Siiani Tallinn Kings meeskonda treeninud, aga oma mängijakarjääri Tartu klubis alustanud Martti Poom ütleb, et arenguks on vaja saada kvaliteetset mänguaega ja seda loodetakse leida Soome esiliigast. Kuid selleks, et põhjanaabrite väga heal tasemel liigaga liituda on vaja spordile Eestis anda uus hingamine – seda nii mängijate arvu, rahalise toetuse kui võimeka treeneri näol.

“Norra kõrgliiga kogemusega treener tulebki Eestisse meeskonda treenima selleks, et ehitada täielikult ümber senine lähenemine Ameerika jalgpallile Eestis. Meil on kavas tekitada meie spordiala ümber täiesti uus spordikultuur, mis suudaks võistelda muu maailmaga. Selleks, et saaks mängida võrdne võrdsega oma põhjanaabritega, tuleb alustada uute mängijate värbamisest ja õigest treeningust,” lisab Poom.

Poom lisab, et tema sattus Tartus Ameerika jalgpalli treeningutele siis, kui Titansi juures juhatas vägesid endisest mängijast sõjaväelane, kes nagu öeldakse “vange ei võtnud”: treeningud olid väga rasked, pidevalt nõuti üle oma varju hüppamist, mingit paigalseisu või aja parajaks tegemist ei olnud.

“Selleks, et saada spordis edukaks on vaja kahte asja: esiteks on vaja arusaama, kuhu konkreetse spordi tegemisega on võimalik jõuda, mida võimalik saavutada. Teiseks on vaja meeletult pingutada treenida ja ennast ohverdada. Mul on tunne, et Eesti spordis on neist mõlemast puudus, mängus on küll suured rahad, kuid tulemust meil väga ette näidata ei ole,” ütleb Poom.

Nii ongi uuel ja vanal treeneril plaan alustada Eesti Ameerika jalgpallis uut ajastut: teha sporti nii, et treeningutel on vaid piits, präänikuks on võit tugevama vastase üle.

Milline on hetkel Eesti tase?

Hetkel toimetab Eestis kaks Ameerika jalgpalli meeskonda, Tallinn Kings ja Tartu Titans. Poom ütleb, et Tartus trennid küll käivad, kuid meeskond on pigem varjusurmas. Tallinna klubi on aga täies elujõus, treenib kolmel korral nädalas ja ootab oma võimalust võistelda endast tugevamate vastastega.

“Balti liigas oli hetkel neli meeskonda, vahel kutsutakse mõneks võistluseks paar satsi näiteks Kaliningradist või Valgevenest lisaks. Kuid kahjuks ei ole neist ühestki meile vastast, tihti võidame neid 40 punktiga. Ning erinevalt Riia, Kaunase või Vilniuse meeskondadest meil sponsoreid ei ole ning mängijad maksavad ise kõik sõitude ja treeningutega seotud kulud oma taskust kinni,” lisab Poom.

Vastaste puudumine ja Tallinn Kings’i jaoks pinge puudumine ongi põhjus, miks soovitakse minna mängima Soome. “Soomes on Ameerika Jalgpallil seda taset, mis annaks meile võimaluse ennast tõestada, annaks võimaluse areneda. Käisime just Soomes sõprusturneel ja saime aru, et oleme täiesti kindlalt sealse esiliiga väärilised, pikemas perspektiivis ja korraliku ettevalmistusega pole ka meistriliiga mõeldamatu,” lisab treener.

Tule trenni või toeta rahaliselt

Ameerika jalgpalli mängijaid on Eestis hetkel umbes 60 meest ja peaaegu kõik neist on eestlased, vahel harva juhtub liituma mõni välismaalane. Kuid nagu ikka füüsiliselt väga nõudlike alade puhul on mängijaid alati juurde vaja. Lisaks rõhutab Poom, et kuigi Ameerika Jalgpall on äärmiselt jõuline mäng, treenitaksegi selleks, et saaks mängida ohutult.

“Ma olen täiesti aus, me vajame trenni mehi, kes ei karda kontakti, kes on valmis treenima pehmelt öeldes “ninast vere välja” ja tahtma olla osa meeskonnast, kus on olulisim üksteise austamine, toetamine ja ühine pingutus. Kui tunned, et oled selline mees, siis tule trenni!,” ütleb Poom

Soome liigasse mängima minemine vajab aga toetust ka rahalisest küljest: nimelt ootavad soomlased meie esiklubi liigaga liituma, kuid sellel on oma hind – liigaga liitumistasu 2500 euro ulatuses, millele lisanduvad sõidu ja muud olmekulud.

“Me otsime toetust, sponsorit, kes paneks õla alla uue spordiala arengule Eestis ja kellel oleks soovi arendada uut spordikultuuri. Hetkel maksavad mängijad iga kuu klubimaksu, treenerid töötavad tasuta ja kõik raha läheb ainult klubi arendamisse,” mainib Poom.

Ameerika jalgpalliklubi Tallinn Kings treeningud toimuvad Sõle staadionil: igal teisipäeval ja reedel algusega kell 20.30 ning pühapäeviti kell 16.00.

Tule vaatama, tule proovima!

Jälgi Tallinn Kingsi tegemisi ka veebis!