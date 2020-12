Uus hankeveeb Holt.ee leiab igale tööle õige tegija

HOLT.ee from HOLT on Vimeo .

Kust leida abi eritellimusel köögimööbli valmistamisel, suvilasse kardinate õmblemisel, saunakatuse vahetamisel või miks mitte ka terve kortermaja ehitamisel? Appi tuleb äsja avanenud hankeportaal holt.ee, mis aitab ühes kohas viia kiirelt ja mugavalt kokku teenuste mõlemad pooled: tellija ja tegija.

Tihti on sobiliku teenusepakkuja leidmine erinevate tööde tegemiseks keeruline ja ajamahukas protsess, sest kust üldse alustada õigete kontaktide otsimist või kuidas olla kindel leitud teenusepakkuja kvaliteedis ning usaldusväärsuses. Nüüd ongi võimalik hoida holt.ee hankeveebi kasutamisega kokku nii aega, raha kui ka närve, sest vähese vaevaga on võimalik riputada hankeveebi üles vajaminev töö, millele iga teenusepakkuja saab teha oma pakkumise. Hanke lisamine holt.ee veebi on tasuta, teenusel pole varjatud kulusid ega teenustasusid.

Hankeveebilehe holt.ee loonud Holt Media juht Lembe Paeglis ütleb, et hankeveebi idee sündis isiklikust praktilisest vajadusest leida sobiv remonditööde tegija.

„Suur osa sellistest kontaktidest liigub tavaliselt kinnises tutvusringkonnas inimeselt inimesele või on hea õnne korral leitav Google’ist. Holt.ee teeb kontaktide loomise klientide ja teenusepakkujate vahel väga lihtsaks ning annab võimaluse meie kliendil valida erinevate pakkujate vahel. Holt.ee lehel ei ole aga näiteks piirangut, kui suur töö või hange olema peab. Näiteks on korteriühistutel lausa hädavajalik küsida kõikide tööde puhul pakkumisi erinevatelt ettevõtetelt. Holt.ee keskkonnas on hanke lisamine tasuta ja päring jõuab vaid mõne klikiga paljude teenusepakkujateni,” räägib Paeglis.

Holt.ee keskkonnas saavad kõik era- ja juriidilised isikud teha hankeid leidmaks sobivad teenusepakkujad vajalike tööde tegemiseks ning tellimuste täitmiseks. Hangetel osalejad saavad teha pakkumisi ja suhelda hanke korraldajatega leidmaks uusi kliente. Hankeveebis saab avaldada ka ettevõtete hankeid alltöövõtjate/tööjõu leidmiseks. Nagu juba mainitud, siis Holtis ei ole hanke suurusel ega maksumusel alam- ega piirmäära. Oluline on, et leiad sobiva teenusepakkuja ja kõik tööd saavad tehtud!

„Samas on holt.ee lehel ka riigihangete rubriik, mis kuvab pidevalt avaldatavaid riigihankeid ja riigihangete võitjate infot. Lisaks on hankeveebis spetsiaalselt ettevõtetele loodud funktsionaalsus, mis teeb ettevõtte meeskonna omavahelise suhtluse, hangete jälgimise ning seotud tegevuste haldamise äärmiselt lihtsaks ja ülevaatlikuks. Veel on hankelehel võimalik avaldada hankeid ka eritellimusmööbli või -sisustuse valmistaja leidmiseks ja ehitusmaterjalide ostuks. Selliselt on portaal potentsiaalseks suhtlus- ja müügikanaliks väga paljudele ettevõtetele,” mainib Paeglis.

Holt.ee keskkond on mugav, funktsionaalne ja kasutajasõbralik – parim Eestis!

Kogu protsess on väga lihtne: lisa hange, saa erinevaid pakkumisi, suhtle pakkujatega ja vali hankele tegija. Klientide leidmiseks saad hangetest osa võtta ja pakkumisi kiiresti ning mugavalt keskkonda lisada.

„Hanke lisamiseks tuleb täita vajalikud väljad, panna kirja täpne hanke kirjeldus ning võimaluse korral lisada fotod ja joonised. Seejärel valib hanke korraldaja perioodi, mille jooksul saab temalt küsida küsimusi ja teha pakkumisi. Pärast pakkumiste perioodi lõppu on hanke korraldajal aega viis kalendripäeva hanke võitja valikuks. Hanke korraldaja näeb piiramatult kõiki talle tehtud pakkumisi ja pakkujaid. Tal on võimalik kõigi pakkujatega privaatselt vestelda ja täpsustada pakkumiste detaile. Juhul kui sobivat pakkumist ei saabunud, on hanke korraldajal õigus märkida hange luhtunuks ja soovi korral sama hange uuesti avaldada, lootuses sel korral saada sobivamaid pakkumisi,” selgitab Holt Media juht.

Nagu ka varem mainitud, siis hanke avaldamine on holt.ee hankeveebis tasuda. „Pakkumiste tegemiseks on aga vajalik endale registreerida tasuline pakett, mille hind on olenevalt liitumisperioodi pikkusest alates 28 eurot kuus. Tasulise paketiga kasutaja saab piiramatult võtta osa hangetest, kasutada kogu funktsionaalsust hangete ja pakkumiste haldamiseks ning loomulikult, sarnaselt tasuta kasutajale, lisada piiramatul hulgal hankeid,” räägib Paeglis.

Holt.ee on iseteeninduslik keskkond, mis ei ole osaline lepingulistes suhetes hanke korraldaja ja hanke võitja vahel. Peagi on Holt hankeveebid avatud ka Lätis, Leedus ja Soomes ning sihiks on võetud järgneva aasta jooksul laieneda ka Rootsi, Norra ja Poola turule.

Holt makes it easy!

Holt teeb elu lihtsaks!

