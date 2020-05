Ühistranspordis valitseb peaaegu täielik seisak

Vastavalt 750 miljoni kasutajaga linnaliiklus rakenduse Moovit andmetele on Euroopa ja Ameerika Ühendriikide linnades peamiste ühistranspordisüsteemide kasutajaskond alates 15. jaanuarist vähenenud 80% võrra, mis näitab hästi, milliste mõõtmetega seisaku koroonaviiruse pandeemia linnaelus on põhjustanud.

Vastavalt Mooviti statistilistele andmetele, mis hõlmavad bussi-, rongi- ja trammiliiklust, samuti sõiduvahendus- ja sõidukijagamisteenuseid ning jalgratta- ja tõukerattalaenutusi — on 23. märtsi seisuga ühistransporditeenuste kasutajate hulk langenud ning raske hoobi saanud Milanos ja Lombardias 86%, Madridis 84% ja New Yorgi metroopiirkonnas 54%.

Paljud linnad on hetkeseisuga täielikult suletud ning transiidisüsteeme võimaldatakse kasutada üksnes hädavajalikelt töötajatel või teistel, edasilükkamatutel põhjustel reisivatel sõitjatel. “Püsige kodus,” kirjutas Londoni ühistransporti reguleeriv ametnik e-maili teel klientidele, juhindudes peaminister Boris Johnsoni ettekirjutusest võtta kasutusele meetmed linnade peaaegu täielikuks sulgemiseks. Londoni Transpordiamet (TfL) on juba teenuseid oluliselt vähendanud ning palub hädavajalikel töötajatel vältida varahommikust töölesõitu nii palju kui vähegi võimalik. Väidetavalt on enam kui 20% Londoni Transpordiameti töötajatest haiged või eneseisolatsioonis.

Mooviti statistikat vahendab ka veebiväljaanne Quartz, mille andmetel Itaalias, kus Covid-19 viirusesse on surnud enim inimesi ja mis nakatunute arvu poolest asub maailmas teisel kohal, on ühistranspordi kasutajate arv kõikides suuremates linnades vähenenud 80– 90% võrra. Üritades viiruse levikut tõkestada, on Itaalias kasutusele võetud ühed maailma karmimatest sulgemismeetmetest. Roomas sõidavad bussid, trammid ja metroorongid alates 14. märtsist ainult kella üheksani õhtul.

Ka Hispaania linnades on ühistranspordi kasutajate hulk drastiliselt vähenenud, eesotsas Madridiga, ühega koroonaviiruse tulipunktidest, kus sõitjate arv on langenud lausa 84% võrra.

Ameerika Ühendriikides, COVID-19 viirusega nakatunute arvu poolest maailmas esimesel kohal asuvas riigis on ühistranspordi kasutajate hulk suuremates linnades vähenenud ligikaudu 40– 65%. New Yorgis – viiruse epitsentris – on vähendatud rongi- ja metrooteenuseid, piiratud personaalsete klienditeenuste osutamist ning kehtestatud reeglid, mille kohaselt võib bussidesse siseneda vaid tagumiste uste kaudu, et reisijad bussijuhtidest eraldada. Grupp USA ühistranspordifirmasid on esitanud Kongressile palve eraldada riiklikust kriisiabipaketist ühistranspordi toetuseks vähemalt 25 miljardit dollarit.

Sarnased meetmed rakendati ka Eestis, kus ühistranspordi esiuksest sisenemist/väljumist ei toimu ning piletite müüki samuti mitte. Pileteid saab jätkuvalt osta validaatori viipemaksega, internetist või mobiiltelefoniga.

Samal ajal kui suuremale osale elanikkonnast on viiruse leviku tõkestamiseks tungivalt soovitatud kodus püsida ja ühistranspordivahendeid vältida, on siiski ülimalt oluline, et ühistransporditeenused oleksid kättesaadavad hädavajalikele tervishoiutöötajatele, esmareageerijatele ning apteekide ja toidukaupluste personalile.

Kui teil endal autot ei ole ning ühistranspordiga viiruse tõttu sõita ei soovi siis alternatiivina ühistranspordile on kõige mugavamaks valikuks autorent. Tallinnas on selleks üks hea variant Skyrent, kust saab kiirelt ja mugavalt auto broneerida. Lisaks on soojema aja lähendes väga popid ka Citybee ja Bolti tõukerattad, mis sobivad hästi lühemate vahemaade jaoks linnas liiklemiseks.