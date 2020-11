Turvanet – justkui turvavöö internetiliikluses

Digitaliseerimine ehk erinevate nutikate digilahenduste kasutuselevõtt on äriarenduse seisukohalt meie tehnoloogiakeskses maailmas üks oluline võtmetegur. Tegutseme ja töötame võrguühenduses rohkem kui kunagi varem. Eriti sel aastal, mil suur osa seni füüsilisest maailmast kolis samuti olude sunnil internetti. Kuidas tagada üha enam võrgustunud maailmas oma ettevõtte turvalisus, sellest kirjutab Margus Danil, Telia Eesti andmekeskuste ja turvalahenduste grupi juht.

Meie liikluskultuuris on turvavööst saanud lahutamatu kaaslane. Hommikul autot käivitades või taksoga liikudes klõpsab turvavöö pea automaatselt kinni. Ehkki kõiki liiklusriske see ei kõrvalda, suurendab see automaatselt tõenäosust jõuda punktist A punkti B ohutult. Telia uus turvalahendus ehk Turvanet on justkui turvavöö internetiliikluses – võrguliiklus on ka ilma selleta võimalik, aga küberohtude järjekindel takistamine tagab sujuva töö ka järgmistel päevadel ja nädalatel.

Küberrünnakute arv järjest kasvab

Mida rohkem pakuvad uudsed digilahendused ettevõtetele võimalusi, seda enam on ka neid, kes proovivad hõlptulu lootuses sekkuda organisatsioonide igapäevatöösse. Ohte kübermaailmas tõepoolest jagub ja erinevate küberrünnakute arv on viimase aastaga kasvanud ligi 90 protsenti.

Paradoksaalsel kombel kulub näiteks ebaturvalisel lingil klikkamiseks vaid murdosa sekundist, tagajärgede likvideerimiseks ja ettevõtte töövõime taastamiseks aga oluliselt kauem aega. Küsimus pole ainult töötajate digipädevuses või üldises teadmatuses võimalike ohtude osas, sest eksimine on kahjuks paratamatult inimlik ja kõiki ohte ei olegi võimalik ette näha.

Kuidas Turvanet töötab?



Turvanet on uudne ja lihtne võrgupõhine turvalahendus, mis aitab tõrjuda enimlevinud ohte, nagu ebaturvalised veebilehed, tuntud pahavarad, viirused ja küberründed. Kaitset pakkkuvad turvaseadmed on paigaldatud Telia võrgusõlmedesse. See tähendab, et Turvaneti võrguliiklus läbib põhivõrku paigaldatud turvafiltri ja nii on võimalik ohte tõrjuda juba enne kliendi interneti tarbimise asukohta jõudmist. Seetõttu ei ole vaja baasturvalisuse loomiseks soetada täiendavaid turvaseadmeid või installida täiendavat tarkvara. Turvaneti kasutaja ei pea muretsema ka tarkvara kaasajastamise pärast, sest see toimub samuti automaatselt.







Kui auguline on sinu tarkvara?





Turvafilter tagab automaatselt baasturvalisuse kõigile ettevõtte Turvaneti võrku kaabliga või WiFi kaudu ühendatud seadmetele, nagu arvutid, tootmisseadmed, mobiiltelefonid, printerid, kohviautomaadid, aga ka mistahes muud internetiühendusega masinad.

Lähtuvalt ettevõtete vajadustest pakub Telia Turvaneti ühendusi alates kiirusest 40 Mbit/s. Koos uue teenusega saavad Telia kliendid lisaks kasvanud turvalisusele ka märksa kiirema ühenduse.