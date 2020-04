Turvalisus ennekõige! Nõudlus Dahua termoviisoriga kaamerasüsteemide järele on mitmekümnekordistunud

Kõrge kehatemperatuur on Covid-19 kõige sagedasem sümptom. Maailma juhtiva videosüsteemide valmistaja Dahua Baltimaade filiaal teatas, et nõudlus termokaamerate järele on rohkem kui kümnekordistunud. Dahua kaamerad tuvastavad täpselt ja kiiresti normist kõrvale kalduva kehatemperatuuri ning suudavad leida inimhulgast võimalikud viirusekandjad.

WHO ametlik esindaja Margaret Harris kinnitab, et rohkem kui 90 protsenti Covid-19 viirusesse nakatunuid iseloomustab üle 38-kraadine palavik. See viiruse sümptom aitab haigestunuid tehnoloogiliste vahenditega tuvastada. Baltimaades kasutatakse termokaameraid nii avalikes kohtades, nagu lennujaamad, sadamad ja kaubanduskeskused, kui ka suurtööstustes, kus valmistatakse elutähtsaid tooteid ja mille tegevus ei tohi katkeda.

Kehatemperatuuri mõõtvaid seadmeid hankides peab mõistma aparatuuri peensusi – väga lihtne on hankida seade, mis ei vasta seatud nõudmistele.

Dahua videovalvesüsteeme on Baltimaades müüdud üle kümne aasta, ütles Delfile Dahua Technology Baltic äriarenduse juht Pavel Šestakov. „Varem sooviti meilt termotundlikke videovalvesüsteeme, kui oli vaja lahendada erilist lähenemist nõudvaid üksikjuhtumeid. Vajati näiteks öösel toimivaid videovalvesüsteeme elektrijaamadele, tolliladudele, naftaterminalidele, kus oli vaja mõõta temperatuure vahemikus 30–300 kraadi. Pandeemiaolukorras reageerisime kiirelt ja suurendasime oma seadmete tundlikkust. Covid-19 puhul on oluline, kas kehatemperatuur on 36,5 või 37,5 – see on erinevus terve ja viirust kandva inimese vahel.”

Paljud asutused, kes soovivad tagada oma töötajate ja klientide ohutuse, ei orienteeru tehnilistes peensustes. Need, kes ostsid uute ülesannete jaoks ebasobivad seadmed, puutuvad kokku ülisuure ebatäpsusega, millest seadme müüjad neid ei teavitanud. Selliste probleemidega puutus kokku näiteks üks Läänemere ääres olev sadam, kus kaamerad näitasid temperatuure, millel polnud tegelikkusega midagi ühist. Seadmed ei mõõtnud temperatuuri inimestel, kes olid mütside ja prillidega, küll aga reageerisid kuumale kohvitopsile.

Videotest: Dahua termoviisorit ei aja segadusse ei tulikuum kruus, kaitsemask ega isegi mitte mootorratturikiiver.

„Meie lahendust on mõnevõrra keerukam paigaldada ja seda peab oskama häälestada. Küll aga on meie termotundlikul videovalvesüsteemil tagatud tundlikkus 0,3 kraadi,” selgitab Dahua Technology Baltic hooldusinsener Normund Pukinskis. Sellest piisab, et eristada haiget inimest tervest. Süsteemiga on liidestatud tehisintellekti elemente, mis suudavad leida inimese näol kõige kuumema punkti ega pööra tähelepanu kõrvalistele asjadele, nagu kiiver ja prillid. Samuti ei reageeri süsteem inimese käes olevatele esemetele. Dahua süsteemid on seadistatud arvestama reaalseid tingimusi. Dahua lahendust on võimalik lisada ka juba olemasolevale videovalvesüsteemile.

Tundliku süsteemi saab paigaldada kohta, mida läbib korraga suur hulk inimesi. Kaamerad loovad iga inimese termoportree ja märgivad valvekeskuse jaoks ära need isikud, kes võivad olla nakkusekandjad. Samal ajal saab kõrvalekraanil näha ka inimeste normaalpilti, et teda rahvahulgast tuvastada.

Tihti peetakse termoviisorit mingiks käsiseadmeks, mida käes hoides turvatöötaja temperatuuri mõõdab, räägib Dahua Technology Baltic esindaja. Kuid siin tekib järgmine küsimus: kust leida kahe meetri pikkuste kätega turvatöötajaid, sest just see on ju inimestevaheline turvaline vahemaa. Dahua kaameraid saab kasutada distantsilt, seda enam, et näiteks viie tuhande inimese kehatemperatuuri mõõtmine käsiseadmega võtaks aega üle nelja tunni, samas Dahua Thermal Solution teeb selle töö vähem kui poole tunniga. Süsteem töötab reaalajas ega tekita inimestes stressi.





Kahe kuuga kasvas nõudlus nende seadmete järele mitukümmend korda. Juba veebruaris pakkusid Dahua esindajad oma tooteid kõikjal Euroopas. Tänapäeval soovivad paljud ettevõtted varustada end kõige vajalikuga, et tagada töötajate ohutus. Näiteks Leedus testitakse süsteeme suures kaubanduskeskuses ja kalatöötlustehases, mille pääslat läbib vahetuse alguses 1700 inimest. Lätis testitakse süsteemi suures farmaatsiaettevõttes.

Kui praegu kasutatakse Dahua tehnoloogiat peamiselt koroonaviiruse vastase võitluse eesliinil, siis ka pärast karantiiniaja lõppu tagavad seadmed kõrgema kehatemperatuuriga haigete kohese tuvastamise. Kuni pole leitud vaktsiini, aitavad Dahua tehnoloogilised lahendused jälile jõuda ka Covid-19 võimalikule järellainetusele. Loosung „Asendamatuid pole – oled haige, jää koju” on tulnud, et jääda. Selle eirajaid tuvastab tehisintellekt.

