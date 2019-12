Tuleviku sülearvuti: ASUS ZenBook Pro Duo UX581

Teedrajav ASUS ZenBook Pro Duo aitab teie loovuse ja tootlikkuse täiesti uuele tasemele!

Töövoo parima võimaliku tõhususe saavutamiseks kavandatud ainulaadne disain sisaldab 4K ASUS ScreenPad™ Plusi, mis töötab sujuvalt 4K UHD OLED põhiekraaniga. Oma täieliku loova jõu rakendamine ei ole olnud kunagi lihtsam.

Täiesti uus Celestial Blue värv saab inspiratsiooni tulevikust ja annab ZenBook Pro Duole ajatu uuenduslikkuse peene aura. Revolutsioonilise kontseptsiooni vääriliselt on see sülearvuti kaunistatud ikoonilisest Zenist inspireeritud metallviimistluse asümmeetrilise versiooniga: see on põnev disaini detail, mis annab ZenBook Pro Duole selgelt äratuntava identiteedi. Servadele on antud viimane lihv laia peegelviimistlusega teemantlõikeservade abil, mis peegeldavad ümbrust ja lisavad kübekese ümbritsevat stiili: see tähendab, et sülearvuti disain on teie kätes.

ASUS ScreenPad™ Plus võimaldab teha mobiilset tööd nagu ei kunagi varem. Täislaiuses 4K sekundaarne puuteekraan töötab sujuvalt koos 15,6-tollise 4K UHD OLED puutetundliku põhiekraaniga ning annab teile lõputult võimalusi töövoo isikupärastamiseks ja optimeerimiseks. Tootlikkust aitab tõsta ka valik käepäraseid integreeritud rakendusi. Kiirklahvid võimaldavad ühe puudutusega automatiseerida keerukaid klahvikombinatsioone ning käsitsikirja tuvastus võimaldab intuitiivset tekstisisestust. Samuti on abiks otsetee rakendused nagu näiteks App Switcher, ViewMax ja Task Swap, mis võimaldavad intuitiivset suhtlust põhiekraani ja Screenpad Plusi vahel. Task Group võimaldab töörežiimiga alustamiseks avada mitu ülesannet vaid ühe puudutusega. Rakendused või rakenduste tööriistaribad saab nüüd lohistada ScreenPad Plusile, mis jätab põhiekraanil rohkem ruumi tööks.

ZenBook Pro Duo'ga ja komplekti kuuluva pliiatsiga – millest saab kindlasti teie lemmik aktiivne pliiats – on tagatud tõeline loominguline vabadus. Mõlemad mitmikpuutelised ekraanid toetavad pliiatsiga sisendit, kuid ScreenPad Plus annab kirjutamiseks suurepäraselt ergonoomilise ja stabiilse aluse. Tehke märkmeid, visandage uusi ideid või teostage ülitäpseid graafilisi muudatusi kõigi aegade intuitiivseimal viisil. Karbis on ka eraldi randmetugi, mis täiustab ErgoLifti kallutatava klaviatuuri disaini, et saaksite nautida kõigi aegade mugavaimat tippimise kogemust.

ZenBook Pro Duo südameks on võimas 9. põlvkonna Intel® Core™ i9 kaheksa-tuumaline protsessor ja värskeim mängutasemel NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 graafika ning pimestavalt kiire salvestusruum. See ülivõimas kombinatsioon tagab, et ZenBook Pro Duo saab professionaalsel tasemel ülesannetega, näiteks mitmekihiliste fotode või videote redigeerimine, 3D-graafika renderdamine või isegi mängude reaalajas voogedastus.

ZenBook Pro Duo 4K UHD NanoEdge OLED HDR ekraan on lihtsalt suurepärane ja selle neljalt küljelt raamideta disain toetub üliõhukestele ääristele. Suurepärane OLED-puuteekraan tagab ülielavad värvid ja sügavad mustad, koos kinotasemel 100% DCI-P3 värvihaardega, mis teeb sellest suurepärase vahendi nii professionaalide tööks kui ka meelelahutuseks. Praktiliselt märkamatud äärised suurendavad ekraani-korpuse suhte praktiliselt äärteta 89% tasemele ehk teil on kasutada rohkem ekraani ja vähem segajaid. Kõige elavamate, realistlikumate värvide kuvamiseks toetab ZenBook Pro Duo erakordset laia värvihaaret millel on 100% DCI-P3 ulatus. DCI-P3 värviruum – laialdaselt kasutatud filmitööstuses – on aina suurema hulga loovate professionaalide eelistuseks, sest sellel on suurem värviulatus ja ZenBook Pro Duo ekraanil näeb see lihtsalt suurepärane välja.

ZenBook Pro Duol on ASUS NumberPadi ehk puuteplaati sisse ehitatud LED-valgustusega numbriklahvistiku värskeim versioon. Funktsiooni sisse ja välja lülitamiseks puudutage NumberPadi ikooni ülemises paremas nurgas ühe sekundi jooksul; kahe heleduse taseme vahel valimiseks puudutage üleval vasakul nurgas asuvat ikooni. Tänu nutikale tarkvarale saab puuteplaati kursori juhtimiseks kasutada ka siis kui NumberPad on aktiveeritud.