Töötaja jälle „sinisel lehel”?

Eestis võetakse haigekassa andmetel keskmiselt 13,2 haiguspäeva aastas, samas Rootsis vaid kuus ja Suurbritannias ainult neli. Asi pole selles, et eestlased kuidagi palju haigemad oleksid, vaid meil kulub arsti juurde saamiseks lihtsalt oluliselt rohkem aega. Tööandjale tähendab see aga tegelikkuses alternatiivkulusid ja kaotatud tööaega.

50 töötajaga ettevõte kaotab perearstide puuduse ja eriarstide järjekorras ootamise tõttu kuni 1000 töötundi aastas. Peale selle võib iga puudutud päev tähendada reaalset kasumikaotust, tähtaegade lõhkemist, trahve koostööpartneritelt jne. Siinkohal võib probleemi vältimiseks pöörduda erasektori pakutavate terviselahenduste poole.

Tuttav probleem – arstide põud

Eestis on 100 000 elaniku kohta 347 praktiseerivat arsti, mis on iseenesest Euroopa keskmine. Probleem on aga selles, et arstidest on puudus piirkonniti ja erialati. Näiteks suurematest linnadest eemal elavale inimesele tähendab tervisemure pikemat väljasõitu. Kokku on Eestis umbes 900 perearsti, kellest üle viiendiku on vanemad kui 65 eluaastat – probleem aina süveneb ja noori ei tule piisavalt peale. Kui tegemist on gripist tõsisema haigusega, tuleb lisaks perearstile käia ka eriarsti juures, kuhu on kohati kuudepikkused järjekorrad. Rääkimata sellest, et ebatõhus tervishoiusüsteem ja liigne ootamine on inimeste tervisele ohtlik, joonistub siit välja ka see, miks Eestis nii palju haiguspäevi võetakse.

Hoopis teistsugune on olukord erameditsiini valdkonnas. Viveo Healthi terviselahendus pakub riiklikule süsteemile alternatiivi ja kergendab ülekoormatud arstide töömahtu. „Üks suurimaid tervishoiukulusid on ebaefektiivselt kasutatud või raisatud arstiaeg,” ütleb Viveo asutaja Raul Källo, mistõttu pakutakse neil seitse päeva nädalas chat’i, telefoni- või videokõne teel kohest abi. Kliendid saavad ka eelisjärjekorras eriarstidele ja vajaduse korral uuringutele. Mitme kuu asemel saab vastuvõtule vaid mõne päevaga.

Terviselahendus kui motivatsioonipakett

On selge, et kõige rohkem väärtustab tööandja häid töötajaid ja spetsialiste – tänu neile saab ettevõte üldse edukalt toimida. Samas on headest töötajatest ka kõige suurem puudus, mistõttu tuleb tööandjal end potentsiaalse töötaja jaoks atraktiivseks teha. Erinevad lisahüved ja motivatsioonipaketid on ametikohta valivatele inimestele väga olulised.

Viveo tegi arstiabi kättesaadavuse ja töötajate motivatsioonipakettide kohta kaks üle-eestilist uuringut, kus osales 552 töötajat ja 29 juhti, kõik väga erinevatelt aladelt. Selgus, et kolmandik tööandjatest peavad põhilisteks motivaatoriteks kaasaegset töökeskkonda ja ühisüritusi kolleegidega, kuid tegelikkuses pole need tihtipeale töötajate jaoks kõige olulisemad.

„Järjekorrad eriarstidele on väga pikad või siis peab ise väga kaua taustauuringut tegema, et leida arste, kelle juures pääseks kiiremini löögile. Samuti tuleb ette olukordi, kus on mõistlikum minna tasulise arsti vastuvõtule, sest terviseprobleemiga ei anna nii kaua oodata, kuni tasuta aja saaks.”

„Arstid on ülekoormatud ega jõua patsiendi probleemidesse süüvida. Tehakse kähku midagi ära ja saadetakse inimene koju. Lisaprobleemide või küsimuste korral hakka uuesti eriarstile saamise kadalippu läbima (perearst – saatekiri – neli kuud ooteaga).”

Need on mõned töötajate kommentaarid arstiabi kättesaadavuse kohta ning uuringutes tuligi välja, et tööandjate ja töötajate tervishoiusüsteemi kasutamise kogemus on väga erinev. Juhtivtöötajad pöörduvad haigestumise korral tihti erameditsiini poole, ent töötajad kannatavad pikkade ravijärjekordade all, diagnoosivad end ise või käivad haigena tööl. Veel selgus, et kolmandikule töötajatest ei pakuta töökohal mitte mingeid hüvesid. Selle põhjal võib järeldada, et tööandja tagatud terviselahendus on oluline osa motivatsioonipaketist.

Mida pakub Viveo Healthi terviselahendus?

Erameditsiin on tervishoiu tulevik ja see ei olegi mõeldud riiklikku süsteemi asendama, vaid seda toetama. Naaberriikidest leiame näiteid, kuidas erasektor ja riik edukalt koostööd teevad. Viveo tegevjuht Raul Källo toob näite: „Näiteks Soomes on erameditsiini maht 5 miljardit eurot. Kogu meditsiini maht on 20,5 miljardit eurot. Nad saavad päris hästi omavahel läbi – riik tellib erasektorist teenust ja vastupidi.”

Viveo Health pakub lühidalt järgmist:

• kohene abi tervisemurele seitsmel päeval nädalas nii chat’i, telefoni- kui ka videokõne teel;

• eelisjärjekorras ligipääs (vaid mõne päeva jooksul) eriarstidele ja uuringutele Eesti juhtivates era- ning riiklikes kliinikutes;

• Viveo teenuse kasutamine, vajaduspõhised analüüsid, uuringud ja vastuvõtud on alati tasuta;

• Viveo arstid töötavad ka siis, kui perearstid ei tööta (sh nädalavahetustel);

• Viveo teenus on eriti mugav ka välismaalastest töötajate jaoks, sest arstid teenindavad kolmes keeles (eesti, inglise, vene);

• meie arstid mitte ainult ei kuula inimest ära, vaid mõtlevad hoolega kaasa ja leiavad parima lahenduse.