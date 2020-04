Toitumisnõustaja soovitab, tuntud staarid testivad: lihtne viis, kuidas vananemist edasi lükata

Kes meist ei tahaks lükata vananemise loomulikku protsessi kuhugi kaugesse tulevikku ja näha oma east pisut noorem välja? See ei olegi täiesti võimatu ülesanne. Üht-teist saab ikkagi ära teha. Mida täpselt, õpetab toitumisnõustaja Teele Teder.

Selles pole midagi uut, et proovime vananemisega võidelda. Küll aga vahelduvad vahendid. Näiteks kümmekond aastat tagasi osutus väga populaarseks koeensüüm Q10. Sellele järgnes samasuguse menuga hüaluroonhape. Nüüd aga on selle positsiooni haaranud kollageen.

Kollageeni tähtsust on raske alahinnata, sest tegemist on kõige levinuma valguga meie kehas – see moodustab 30 protsenti kõikidest organismi valkudest. Kokku on kehas üle 16 kollageeniliigi. Kollageen on põhiline ehituskivi, millest moodustatakse luid, nahka, lihaseid, kõõluseid jms. Samas leidub kollageeni ka veresoontes, hammastes ja isegi silma sarvkestas. Sageli öeldakse kollageeni kohta, et see on kui liim, mis hoiab meid sõna otseses mõttes koos.



Kes jääb kiiremini vanaks?



Keha on võimeline ise kollageeni tootma. Vananedes lihtsalt väheneb organismi võime seda teha. Samas, esimesed vananemise tunnused hakkavad ilmnema juba 25–30-aastaselt. Kollageeni tootmist vähendab ka liigne päevitamine ja solaariumikülastustest saadud ultraviolettkiirgus. Samuti intensiivistab kollageenikadu suitsetamine, sest see vähendab naha niiskustaset ja verevarustust. Kindlasti peaks vältima liigset suhkrutarbimist. Suhkur ja rafineeritud süsivesikud kahjustavad kollageeni struktuuri. Selle tulemusena ei ole nahk nii elastne ja kortsude teke kiireneb.

Toidulisand või toit?



Kollageeni saab ka toidust. Üheks rikkalikumaks kollageeniallikaks on loomade või lindude kontidest keedetud puljong. Puljongi keetmisel eraldub sealne kollageen keeduvette ja ohtralt kollageeni sisaldava puljongi tunneb ära selle järgi, et pärast jahutamist see tarretub. Ka želatiin, mis kujutab endast keedetud loomset kollageeni, sisaldab hulgaliselt aminohappeid, mis on kollageeni tootmiseks kehale vajalikud. See aga eeldaks, et me jooks puljongit umbes sama tihti, kui oleme harjunud kohvi tarbima.



Kõige parem kollageen



Kollageeni toidulisandeid leidub väga palju. Erinevad uuringud kinnitavad, et optimaalne kollageeni kogus päevas võiks olla 10 grammi. Kõige parem kollageenisort, mida toidulisandina tarbida, on hüdrolüüsitud kollageen ehk kollageeni hüdrolüsaat. Seda lihtsalt sel põhjusel, et selle imendumisprotsent on teistega võrreldes kõige suurem. Peale selle näitavad uuringud, et just hüdrolüüsitud kollageeni manustamine stimuleerib ka meie naha loomulikku kollageeni tootmist.

Aga miks üldse kollageenile nii palju tähelepanu pöörata? Üks põhjus on muidugi enneaegse vananemisega võitlemine, kuid tegelikult teeb kollageen veel palju muudki head. Kõrget kollageenitaset kehas seostatakse ka tselluliidi ja venitusarmide vähesusega. Ühtlasi on kollageen üheks ehituskiviks küünte, juuste ja hammaste struktuuris. See aitab hoida küüned tugevana ja soodustab juuste kasvu, pidurdades ka juuste väljalangemist. Kollageenist on abi ka väljakujunenud osteoartriidi ja teiste liigesevalude ja -haiguste puhul. Kuna kollageeni sisaldavad ka siseelundite seinu vooderdavad silelihaskoed, sealhulgas seedetrakt, on kollageenist abi ka „lekkiva soole” sündroomi leevendamisel. Nii et ilu ja tervis käsikäes!

Grit Šadeiko

Erakogu



Kollageen Dermanutrix Collagen

Olen pikalt otsinud endale sobivat kollageeni toidulisandit. Dermanutrix Collageni on mõnus kasutada, sest see pakub vaheldust: võin tarbida seda geelina suhu pistes, vees lahustades või kasvõi mahlaga. Nii garanteerin, et tarbimine on regulaarne ja maitsest ei teki tüdimust ka pikema perioodi jooksul.

Sofia Rubina

Erakogu



Uudistoode – Eternal Youthi käsitöömarmelaadid

Olen ikka harjunud selle mõttega, et maiustused on ebatervislikud. Nii hea, et nüüd on olemas ka kommid, mis kahju asemel mu organismile hoopis head teevad. Eriti tore on see, et need kommikesed sisaldavad ka C-vitamiini, mis aitavad kollageenil paremini imenduda. Mõnus ja maitsev väike iluamps!









Eve Kallaste

Krõõt Tarkmeel



Collibre Beauty kollageenijook

Olen teadlik kollageeni tarbimise vajadusest ja arvan, et joogina on toidulisandit väga mugav manustada. Pudel näeb ilus välja ja on piisavalt väike, et see segamatult igale poole kaasa võtta. Ja jook on ka maitsev!







Laia valiku kollageenitooteid igale eelarvele ja maitsele leiad rosena.ee e-poest aprillis soodushindadega. Lisaks saavad kõik rosena.ee e-poest vähemalt 40€ väärtuses kollageenitoodete ostjad aprillis kingituseks kaasa Biotopix uudistoote – Photoprotect noorendava toimega päikesekaitsekreemi.

Kollageenitooteid leiab ka Tradehouse, Prokosmeetika ja Beautyfor kauplustest ning osalises valikus suurematest Apotheka ja Südameapteekidest.