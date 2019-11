Tõhus, mugav ja kiire küttelahendus tootmisesse või lattu

Külmade ilmade saabudes tekib küsimus, kuidas saada kõige lihtsama vaevaga soojaks toomishoone või ladu, remondi- või hoiustamishall. Hea lahendus on võtta kasutusele firmade Hipers ja Weltem toodetud diislitoitel töötavad infrapunasoojuskiirgurahjud.

eed on saastevabad, ei levita ebameeldivat lõhna ning töötavad äärmiselt vaikselt. Ahjud on väga ökonoomsed (kütusekulu kuni 6–8 liitrit päevas) ja tarbivad elektrienergiat ainult 150 W.

Soojuskiirgurahi Hipers DHOE350F

kütab soojaks kuni 330 m². Jõudlus oleneb hoone soojapidavusest. Seda mudelit võib kasutada ka palju suuremates hoonetes. Kütuseks võib kasutada tavalist diislit, talvisel ajal talvediislit. Eraldi suitsutoru ega ventilatsioonitrassi vaja ei ole. Samuti on seda mugav ühest kohast teise liigutada.

„Kui köetavaks pinnaks on näiteks normaalselt soojustatud 250 m² ruum, välistemperatuur on +0 °C ja soovitud sisetemperatuur +10 °C ning kasutame kütmiseks Hipers WHO205 24KW soojuskiirgurahju ahi tarbib kõigest 4–5 liitrit kütust päevas. Seda siis, kui tööpäev on n-ö tavapärase pikkusega. Tegelik kütuse kulu oleneb mitmest tegurist: ruumide soojapidavusest, samuti sellest, kas ahi töötab termostaatrežiimis või non-stop- ehk timer-režiimis. Kui ahi on näiteks termostaatrežiimis soovitud +10 °C saavutanud, siis kütmistsükkel peatub. Kui temperatuur langeb ruumis 2 °C võrra, käivitub ahi taas automaatselt ja jätkab kütmist. Temperatuuri saab valida vahemikus +0 °C kuni +40 °C.

Kuidas levib ahjust eralduv soojus?

Soojus õhkub köetavasse ruumi ja ruumis olevatele esemetele. Esemed soojenevad ning annavad soojusenergiat ruumi. Infrapunasoojus kandub ühtlaselt kõikidesse suundadesse – ühtlasemalt kui näiteks ventilaatorpuhuritega. Viimased tekitavad liigset õhuringlust, mis põhjustab omakorda olmetolmu õhkupaiskumist.

Seadmel on pumbaga kütusepõleti, mis paneb kuuma gaasi keraamilise kattega torudes ringlema, andes välja infrapunasoojust. Kolmekordne põletusprotsess tagab täielikult puhtad jääkgaasid. Ahi ei vaja suitsutoru, seega kasutatakse kogu põlemistulemust soojendamiseks. Rohkem infot saate lugeda SIIT.

Kui diiselkütus on lõpuni põletatud, ei jäta see lõhna ega kahjulikke jääkaineid. Ahi vajab puhtaks põlemisprotsessiks hapnikku, mida on suuremates hoonetes piisavalt. Vajaduse korral saab seda tagada ka ruumide tuulutamise või ventilatsioonisüsteemist saadava värske õhuga. Sel juhul tuleb ruumi viivatest ustest käimine hapniku saamiseks ainult kasuks.

Seda ahju on ka väga kerge kasutusse võtta – see ei vaja püsivat paigaldust nagu statsionaarselt paigaldatavad õhksoojuspumbad. Ahjul on vastupidavad rattad, mis teevad selle ühest kohast teise liigutamise väga lihtsaks.

Ahju saab kasutada kohtades, kus elektrivoolu võimsus on piiratud ja üldsusele rohkem tuttavaid elektrilisi soojapuhureid kasutada ei saaks. Puhur ei ole nii efektiivne kui soojakiirgurahi, sest puhur soojendab õhku ja selleks kulub palju energiat. Ahju saab käivitada ka sõiduki sigaretisüütajast, vajalik on vähemalt 300 W inverteri olemasolu.

Soojuskiirgurahi on uudne küttelahendus ja sobib ideaalselt küttekehaks tööstushoonetesse, garaažidesse, töökodadesse, katusealustesse, tallidesse, maakodudesse, suvilasse, peotelkidesse, põllumajandustehnika hoiustamise hallidesse, terrassidele, avalikele üritustele, messihallidesse, kirikutesse, lautadesse ja ehitusobjektidele (näiteks betooni kiireks kuivatamiseks). Ahju on võimalik kasutada ka õues.

Tutvu kasutuskohtadega SIIN.

Kasutajate kogemused

Tõnis Ennok Balti Puurkaev OÜ-st kasutab Weltemi soojuskiirgurit ligi 500 m² puutöömasinate remontimise kaarhallis. Tema sõnul on toode end suurepäraselt õigustanud. „Suurim pluss selle toote puhul on mobiilsus. Meile on alati probleemiks olnud, et kogu ruumi kütmine võtab meeletult aega. Weltemi ahi on aga mobiilne, nii et vastavalt sellele, millises ruumi otsas me masinaid parasjagu remondime, sinna ka ahju tööle paneme ja hetkega on tööala soe,” kiidab Ennok.

Harri Koiksaar elektroonikaettevõttest Aveton OÜ kasutab ahju 30 m² suuruse töökoja kütmiseks. „Panen tund enne tööpäeva algust ahju tööle ja selle ajaga kütab see ruumi töösoojaks. Muidu on töökojas sama temperatuur nagu õues. Olen ahjuga rahul – see täidab oma eesmärki,” räägib Koiksaar.

Köögimööblitootja Baltic Interior OÜ kasutab soojuskiirgurit üle 500 m² suuruses hallis. „Ahju võtsime põhiküttele lisaks, et saada täiendavat soojust töötajate töökohtade lähedal,” kiidab ettevõtte juht Peeter Post innovaatilist lahendust.

