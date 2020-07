Timberi oksjonikeskkonnas on pakkumisel kolm kinnistupaketti – kokku 73 metsakinnistut, 562,25 hektarit

Investeerimisfondid, metsavarumisega tegelevad ettevõtted, suurmaaomanikud saavad nüüd ASi Timber kaudu osta ja müüa ka metsakinnistute pakette. Oksjonikeskkonnas on hetkel pakkumisel 3 paketti, milles kokku 73 kinnistut, 562,25 hektarit metsamaad. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.08.2020.

Kõikide pakettides sisalduvate kinnistutega ja oksjoni tingimustega saab tutvuda Timber.ee oksjonikeskkonnas oksjonid.timber.ee lehel. Pakettides sisalduvate katastriüksuste kasvava metsa inventeerimisandmed on allalaaditavad oksjonikeskkonnas iga objekti juurest.

Kinnistupakettide müük, nagu ka üksikute metsakinnistute oksjonid, toimuvad ASi Timber korraldatud oksjonil n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal ehk ostjal on ainult üks võimalus oma pakkumist esitada. Pakkumise esitamiseks tuleb oksjonikeskkonnas alla laadida pakkumisdokument, täita vastavad väljad, sh pakutav summa, digiallkirjastada ja edastada see iga kinnistupaketi jaoks loodud individuaalsele e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni tähtaega. Ligipääs saabunud pakkumistele on ainult ASi Timber juhatusel ja sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud.

Oksjoni tähtaja saabudes avatakse kõik pakkumised üheaegselt ning võitjaks osutub kõrgeima pakkumise teinud pakkuja. Oksjonil on lubatud teha ka alghinnast madalam pakkumine, kuid selle aktsepteerimine müüja poolt on kirjeldatud enampakkumise tingimuste dokumendis.

Tuntud metsafirma kasutab Timber.ee oksjonikeskkonda investeerimisfondidele ja suurettevõtetele suunatud müügis

Metsakinnistute müüjaks on Forest Reserves OÜ, Tartus tegutsev ja 100 protsenti Eesti kapitalil põhinev üle kümne aasta metsavarumisega tegelenud ettevõte, kes on siiani tihti olnud nii kinnistute ostja rollis kui ka ise müünud metsakinnistuid Timber.ee oksjonikeskkonnas. Müüja näol on tegemist firmaga, kes on hästi kursis metsandusturul toimuvaga ja teab ka täpselt pakutavate kinnistupakettide väärtust. Samuti on ettevõttele teada potentsiaalsed ostjad, kuid müümine ASi Timber kaudu lisab usaldusväärsust, sest teada on, et Timber.ee oksjonikeskkonnas on müügiprotsess selge ja konkreetne ning oksjonil osalejatega pakkumise tingimuste üle läbirääkimisi ei peeta. Seega ei saa ükski ostuhuviline teiste potentsiaalsete pakkujate ees mingeid soodustingimusi või informatsiooni oksjoni kulgemise kohta. Timber.ee oksjon annab kõigile võrdsed võimalused pakkuda ja õiguse osta juhul, kui pakutud hind osutub kõrgeimaks.





Kinnistupakettide oksjon ei erine üksikute kinnistute oksjonist

ASi Timber juhatuse liikme Jaakko Kuuse sõnul on seni kinnistupakette omavahel suurte summade eest vahetanud investeerimisfondid, pensionifondid, metsafirmad, suurmaaomanikud ja teised investorid ning saanud sellega ka hakkama, ent teada on, et suurtele tehingutele eelneb alati pikk müügiprotsess – „palju käsitööd, telefonikõnesid ja kirjavahetusi ning teinekord ka omavahelisi kokkuleppeid, mis soodustavad üht või teist pakkujat või osapoolt, mis omakorda vähendab tehingu ja selles osalejate usaldusväärsust. Ka ei ole selliselt läbi viidud tehingute lõpptulemus kindlasti kõige kõrgem hind, mis peaks olema kinnistute müüja põhiline eesmärk.“ Samuti ei pruugi ostusoovijad peale oksjoni lõppu teada, miks nad osta ei saanud, kelle pakkumine osutus parimaks või mis hinnaga paketid või kinnistud müüdud said.

„Oksjonikeskkonnas on selline tagatreplus välistatud ning seetõttu usaldusväärseim võimalus müüa või omandada kinnistuid üksikult või pakettidena korraga, nagu hetkel käimasolevad oksjonid,“ märgib Kuusk. “ASi Timber alla oleme koondanud ligi 1000 maatulundusmaa ostmisest huvitatud era- ja juriidilist isikut ja meie metsaspetsialistid tegelevad aktiivselt kõigi kinnistute ja kinnistupakettide tutvustamisega potentsiaalsetele ostjatele. Selliselt võib kindel olla, et kõigil huvitatud osapooltel on oksjonitel olevate objektide kohta vajalik info õigeaegselt käes ja oksjonil osalemise aktiivsus võimalikult kõrge.”

Loogiline areng ASi Timber jaoks

Suurmaaomanikke ehk juriidilisi ja füüsilisi isikuid, kellele kuulub Eestis üle 100 hektari metsamaad, on hetkeseisuga üle 300. Kuusk toob välja, et kuna pakette ostetakse ja müüakse sarnaselt üksikkinnistutega, on ASi Timber tähelepanu suunamine antud segmendile ettevõtte arengu seisukohast loogiline samm. „Oleme üksikkinnistute oksjonite korraldajana tõestanud enda positsiooni turul – oleme edukalt läbi viinud üle kolmesaja kinnistuoksjoni kogusummas ligi 10 miljonit eurot ja meie oksjonite tulemused, lõpphinnad, on olnud tunduvalt kõrgemad igasugusest võrdlevast maa hindade statistikast.“

Timber.ee metsaoksjonikeskkonnas on tänaseks edukalt lõppenud 1026 oksjonit, kogusummas 26 601 675 eurot. Raieõiguste oksjoneid on edukalt lõppenud 711 ja kinnistute oksjoneid 315. Oksjonitelt on ostetud raieõigusi 16 880 736 euro eest ning kinnistuid 9 720 939 euro väärtuses. Kõigi tehingute hindadega ja statistikaga saab tutvuda Timber.ee oksjonikeskkonnas, oksjonite ajaloo all.

Kas soovid rohkem infot, kuidas Timber.ee oksjonikeskkonnas oma raieõigust või metsakinnistut müüa? Võta meiega ühendust! Aitame vajaduse korral ka metsamajandamiskava tellimise või metsateatise täitmisega. Nõustame metsaomanikke tasuta!

