Tiiu Tälli: Maksihoius on tagasi ja võimaldab 9% tootlust

Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu taasalustab populaarse Maksihoiuse kampaaniaga, mis võimaldab piiratud perioodil sõlmitud hoiustamislepingutega teenida tavapärasest kõrgemat, kuni 9% suurust aastatootlust.

„Inimesed tundsid suurt huvi juuni keskel lõppenud Maksihoiuse vastu – just seetõttu otsustasime kampaania uuesti lühikeseks perioodiks käivitada,” kinnitab Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu juhatuse liige Tiiu Tälli, kelle sõnul kehtib võimalus headel tingimustel hoiustada neil, kes sõlmivad uue lepingu kuni 23. augustini.

Tälli sõnul raha niisama madratsi sees või pangakontol seistes ei kasva, mistõttu on see igal juhul mõistlik kindlasse kohta headel tingimustel kasvama panna. „Investeerida ei ole kunagi hilja, sest seisev raha sulab lihtsalt kokku,“ rõhutab Tälli.

Hoiustamiseks vali usaldusväärne ühistu

Hoiu-laenuühistu näol on tegemist finantsühistuga, mille tegevuse eesmärk on vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamine, kus ühed liikmed saavad ühistus oma raha hoiustades intresse teenida ning teised võtta ühistult kinnisvara tagatisel laenu.

Hoiustamiseks ühistut valides tasub kindlasti teha natuke taustauuringut ja jälgida, et lisaks suurtele lubadustele oleks ühistul ka laitmatu ajalugu, stabiilne kasv ja reaalsed eeskujulikud tulemused.

Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu tegutseb 2013. aastast ning on oma tegevuse jooksul taganud oma liikmetele säästude stabiilse kasvu, makstes hoiuseintressidena välja ligi 4 miljonit eurot. „Oleme seadnud eesmärgiks arendada Eesti kõige stabiilsemini kasvavat hoiu-laenuühistut ning tänaseks on ühistul juba pea 2 000 liiget,“ kinnitas Tälli.

Kuidas kasvatada oma raha 9% aastas?

Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu pakub hetkel Maksihoiust, mis on tähtajaline hoius summas 5 000 kuni 100 000 eurot. Maksimaalseks, kolme aasta pikkuseks perioodiks hoiustajatele võimaldab Maksihoius teenida 9 protsenti aastatootlust hoiustatud summalt. Üheks või kaheks aastaks raha hoiustades on intress vastavalt 7 või 8 protsenti ning kogunenud intressid makstakse välja valitud hoiustamisperioodi lõpus.

Ühistu liikmeks saab lihtsalt, täites avalduse kas kontoris kohapeal või internetis ning tasudes vastavalt seadusele sisseastumis- ja miinimumosakumakse. Ühistuliikmete poolt hoiustatud raha eest väljastatavad laenud on aga alati tagatud kinnisvara ehk hüpoteekidega.

Eesti kõige tulusam ühistu

Tälli sõnul on usaldus ja rahulolu Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu vastu pidevalt tõusnud, mida näitab lisaks liikmete arvu stabiilsele kasvule ka hoiuste ja väljastatud laenude mahu kasv. „Ainuüksi viimase aastaga on hoiuste maht kasvanud 16 protsenti 19 miljonile eurole, samal ajal on väljastatud laenude maht kasvanud koguni 22 protsenti,“ kirjeldas ta.

Tema kinnitusel on Põhja-Eesti Hoiu-Laenuühistu oma tegevuse algusest alates olnud kõige kasumlikum hoiu-laenuühistu, mis on kindel tunnistus, et ühistut on alati targalt majandanud. Ta julgustas inimesi säästudega targalt ümber käima ja ka käimasolevat Maksihoiuse kampaaniat oma raha kasvatamiseks ära kasutama.

Täpsem info

www.eestihoius.ee

tel: 623 0230, E–R 9–17

e-post: info@eestihoius.ee

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuste tingimustega ning vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega.