TENA on loonud unikaalse lähenemise meie naha tervisele

Nahk on nii sensoorne organ kui ka tähtis osa immuunsüsteemist. Nahk kaitseb keha väliste vigastuste eest, reguleerib kehatemperatuuri ning sünteesib organismi jaoks tähtsat D-vitamiini. Kõige olulisem naha funktsioon on aga keha ja väliskeskkonna vahelise tasakaalu hoidmine.

Nahk kaitseb keha väliste ohtude eest ega luba kahjulikel mõjudel kehasse siseneda. Samas hoiab nahk organismis kehale olulisi aineid, nagu vett.

On palju faktoreid, mis on olulised naha korrashoiul ja peamiste funktsioonide täitmisel. Esiteks on kindlasti oluline, et nahk säilitaks teatud niiskuse, sest seesmised nahakihid koosnevad kuni 70% veest. Nahk ei tohiks muutuda liiga kuivaks ega ka liiga märjaks. Nahk koosneb unikaalsetest lipiididest, mida ei leidu kusagil mujal kehas. Need lipiidid annavad nahale kaitsva barjääri välismõjude eest. Eakatel enamik nahafunktsioone aeglustub ja selle tulemusena tekivad suured muutused. Loe lähemalt siit

Terve naha säilitamiseks on kõige olulisem vältida naha pidevat kokkupuudet niiskusega

On teada, et pidamatustoodete alla jääv nahk on ärritustele vastuvõtlikum võrreldes teiste nahapiirkondadega. Seda kutsutakse tavaliselt IAD (incontinence-associated dermatitis), pidamatusega seostuv ärritus. Sellisel nahatundlikkusel on mitu põhjust — kinnine piirkond toote all muutub niiskemaks ja naha temperatuur ning pH-tase tõusevad. Seega on oluline jälgida mikrokliimat naha ja pidamatustoote vahel. Uriin ja väljaheide sisaldavad ärritavaid aineid, ensüüme ja mikroorganisme, mis võivad põhjustada nahaärritusi.

Lähedase hooldajal on oluline teada, et ta tagaks lisaks mähkme vahetusele ka kvaliteetse hoolduse. Selleks on TENA loonud unikaalse lähenemise naha tervisele — kolme sammu hooldusrutiini. Ennetades nahaärritusi, saab säästa nii raha kui aega. Loe lähemalt siit

SAMM 1 Hoia kuiv

TENA ProSkin õhku läbilaskvad mähkmed on kiire imavusega ja lukustavad vedeliku mähkmesse, et hoida niiskus nahast eemal.

SAMM 2 Puhasta

TENA nahapuhastusvahendid on mõeldud mähkmealuse naha igapäevaseks puhastamiseks. Tooted ei kuivata nahka, aitavad hoida naha loomulikku pH-taset ega vaja mahapesemist.

SAMM 3 Kaitse

Tundlik ja vananev nahk vajab väliste ärritajate eest täiendavat kaitset, eriti mähkmealuses nahapiirkonnas. TENA kaitsekreemi kasutatakse nahaärrituste ennetamiseks, tsinkkreemi aga siis, kui nahk on punetav või ärritunud.

Parem hooldus on parem kõigi jaoks

Kui nahk on kokku puutunud mustusega, peaks selle kohe õrnalt puhastama. Oluline on vältida seepe, mis kuivatavad nahka. Mähkmevahetusel peaks hooldaja jälgima, kas nahaärritusi on märgata, ja vastavalt sellele tegutsema. AID-id saab vältida ka hea imavusega ning hingavast materjalist valmistatud pidamatustooteid kasutades. Tähelepanelik tasub olla ka muus osas — oluline on valida õiget tüüpi ja õiges suuruses toode. Sellisel juhul istub toode kõige paremini ja nahaärrituste tõenäosus on minimaalne. Loe lähemalt siit