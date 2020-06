Tefali OptiGrilliga kestab grillihooaeg terve aasta!

Elektrigrilliga saad nautida hõrgutavaid roogi igal ajal.

Grillimine kuulub kindlalt Eesti elanike lemmiktegevuste hulka ja on alati olnud armastatud traditsioon. Grillimine vähendab liha rasvasisaldust, mis tähendab, et grillitud liha on tervislikum. Köögiviljadele annab grillimine aga kordumatult omapärase, meeldiva maitse. Suureks takistuseks grillroa nautimisel on aga eestimaiselt lühike ja jahe suvi.