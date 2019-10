Tee lehtedele tuul alla!

Ega tali taeva ega lehed puusse jää! Lehed langevad puudelt niikuinii, küsimus on vaid selles, millal see juhtub ja kas see toimub korraga või tasapisi.

Ja mida sa siis teed? Võtad oma Cub Cadeti murutraktori või WOLF-Garteni reha, eks? Aga on veel üks moodus lehesajuga toimetulekuks, nimelt lehepuhur. Just, see riistapuu, mis puhub suure survega õhku välja.

Nii nagu on olemas erinevad rehad, nii on ka erinevad lehepuhurid. Üldjoontes on kõik lehepuhurid loodud lehtede puhumiseks. Samas, lehepuhuril ja lehepuhuril on suur vahe.

Aga milline siis valida?

Kõige lihtsam on minna aiatehnikaekspertide poodi ja küsida nõu, milline Echo lehepuhur sulle kõige paremini sobib.

Selleks, et ekspert saaks sulle asjakohast nõu anda ja sina, õige Echo lehepuhur kaenlas, poest välja astuda, on vaja pisut rohkemat kui sulle silma vaadata.

Sina tunned oma majapidamist ja tead oma vajadusi. Aiatehnikaeksperdil on õige puhuri soovitamiseks vaja teada:

kui suur on see pind, mida korras hoiad; 50 m² ja 500 m² on suur vahe;

kui tihti plaanid puhurit kasutada; näiteks profipuhurid on mõeldud viis päeva nädalas minimaalselt kaheksa tundi päevas tööd tegema;

kas soovid oma teed või terrassi hoopis aastaringselt puhtana hoida. Sel juhul pole probleemiks ainult lehed, vaid ka lumi ning mulla- ja oksapuru. Lehepuhuriga puhud küll lund, aga lumepuhuriga lehti ei korista.





Kui olete naabritega kokku leppinud, et kasutate korrastustöödeks võimalikult vaikseid masinaid, siis on mõistlik osta akuga lehepuhur. Kütusel töötavad Echo lehepuhurid on küll vaiksed, aga akul töötav lehepuhur teeb kindlasti kõigile bensiinil töötavatele masinatele vaikuses silmad ette.

Iga sisepõlemismootor tuleks tõhusaima töötulemuse saavutamiseks vastavalt kasutatavale kütusele paika timmida. Siin tulevadki mängu aiatehnikaeksperdid, kes valmistavad puhuri ette, enne kui sellega tööle asud. Ja mõistlik on puhuri käekäigul kogu aeg silma peal hoida ning hoolduses/ülevaatusel käia, et kontrollida kõikide sisseehitatud ergonoomika- ja keskkonnasäästlikkuse funktsioonide töötamist. Sest lehepuhuri ostad sa ikka vähemalt viieks hooajaks, kui mitte eluajaks.

Masin, mis töötab, teeb häält. Müra tekitavad nii sisepõlemismootoriga kui akutoitel töötavad lehepuhurid. Küll on viimaste puhul müratase märksa madalam, tehes need seadmed eriti sobilikuks keskkonnas, kus koristustöid diskreetselt teha soovitakse. Tööjõudluse poolelt on Echo akutoitel puhurid toimekad – võrreldavad väiksemate-keskmiste bensiinimootoriga isenditega.

Kui aga otsustad siiski sisepõlemismootoriga puhuri kasuks, soovitame kasutada keskkonnasõbralikku alkülaatbensiini (näiteks Aspen). Selline kütus säilib kaua värskena (suletud kanistris kuni viis aastat) ja tagab seadme tõrgeteta käivitumise, põleb mootoris tõhusamalt ning tagab jõuallika pikema eluea. Oluline on ka see, et alkülaatbensiinid sisaldavad vähem keskkonnale ja tervisele ohtlikke koostisosi, mistõttu on bensiiniaurudest ja heitgaasidest tulenevad terviseriskid viidud miinimumini.

Aspenil töötavate Echo lehepuhurite valikus on ka seljas kantavad lehepuhurid, nagu PB-770. Need on mõeldud eelkõige professionaalidele, kellel on vaja korras hoida erinevaid objekte ja hooldatav maa-ala ulatub hektaritesse. Seljas kantava lehepuhuri mootor on rakmetest isoleeritud, et vibratsioon ei kanduks üle töötegija kehasse. Lisaks on seljaga kokku puutuv rakmete osa tehtud materjalist, mis ei lase seljal higiseks minna. Echo on seljas kantavaid puhureid disainides silmas pidanud eelkõige töötegijat ehk sind, kes sa vajad lahendust lehtede koristamiseks suurtelt pindadelt.

Lehed on väga hea kompostimaterjal, mistõttu on mõnel Echo lehepuhuril ka purustamisfunktsioon. Echo kogumiskotiga lehepuhur ES-250ES on kompostijate unistus. Kõigepealt puhud lehed hunnikusse ja seejärel imed need kogumiskotti, mille suu juures on purustavad terad. Kuni kümme korda väiksemaks purustatud lehed kõdunevad palju tõhusamalt ja kompost tuleb kvaliteetsem. Kui lehti on vaja teisaldada, siis võtavad purustatud lehed kuni kümme korda vähem ruumi ehk nende transportimiseks läheb vaja kümme korda vähem prügikotte.

Arusaadavalt pole lehepuhurite olulisim numbriline näitaja mootori töömaht, vaid õhuvoolu hulk ehk kui palju õhku suudab masin sekundis välja puhuda. Mida suurem õhuvool, seda tihkemalt pakitud lehti ja raskemat lund või õunu suudab masin oma teelt pühkida. NB! Ettevaatus on oluline nii lume, õunte kui lehtede koristamisel.

Üks oluline kvaliteedinäitaja on see, kui kiiresti või aeglaselt töötegija väsib ehk puhuri ergonoomika. Echo on patenteerinud n-ö kõvera toru just selleks, et tugev õhuvool ei avaldaks survet ega väänaks töötegija rannet. Väiksem surve tähendab vähem väsimust.

Lehepuhur pole mitte pelgalt langenud lehtede „kokkuriisumiseks“. Peale selle võib see kergendada paljusid muidki välitöid, nagu lumepuhumine autolt, kõnniteelt ja suurematelt platsidelt, auto pesemisjärgne kuivatamine, niitmisjääkide teedelt eemaldamine, terrasside, kõnniteede ja platside prügikoristus, põllutöömasinate ja ehitusplatside puhastamine jne.

Aga siiski on meil üks soovitus: turvavarustus on mõistlik investeering, ükskõik mis tööd sa teed. Ka lehepuhuriga „riisudes“ on hea mõte kaitsta oma kuulmist kõrvaklappidega, silmi ja nägu visiiri või prillidega, hingamisteid maskiga ja käsi töökinnastega. Küsi oma lehepuhurieksperdilt ka isikukaitsevahendite pakkumist.

Paljude arvates on sügisene leheriisumine hea trenn. Kui tegu suurema platsi või pargiga, siis on motoriseeritud masinad heaks abimeheks, sest füüsilise trenni saad ikka, aga töö saab tehtud kiirelt ja efektiivselt ning töötegija väärtuslikku aega säästes.

Puhur on parim! Tee lehtedele tuul alla!

Jaapani päritolu Echo lehepuhurite garantii kehtib kodutarbijale viis aastat ja ettevõtetele kaks aastat, akudel töötavate masinate garantii on kaks aastat.

