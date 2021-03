Tasakaalustatud toitumine kui tugeva immuunsuse pant: miks on vaja iga päev A- ja D-vitamiini?

Ehkki talv on ilus aastaaeg, peame oma toitumisele sel perioodil rohkem tähelepanu pöörama. Miks? Külmal ajal on inimesel raske saada loomulikul teel kõiki organismile vajalikke aineid. Me sööme vähem värskeid köögi- ja puuvilju ning marju, ei näe peaaegu üldse päikest, liigume vähem ja meid varitsevad viirushaigused.

Inimesed tunnevad kõige paremini vitamiine A ja D. Kuidas neid iga päev koos toiduga saada?

D-vitamiin – peame teadlikult hoolitsema selle varude eest

Sageli tuvastatakse Eesti elanikel D-vitamiini puudus. Kui varem räägiti sellest vitamiinist vähe (kõige paremini oli tuntud selle funktsioon tagada kaltsiumi omastamine ning toetada luude ja hammaste normaalset seisundit), siis tänapäeval on rohkem infot selle mitmekülgse kasu ja tähtsuse kohta. Teadlased on tõestanud, et just see vitamiin aitab säilitada tugeva immuunsüsteemi*.

Kuidas märgata, et kehas on selle vitamiini puudus? Arstid rõhutavad, et sellise kahtluse korral on vaja pöörduda oma perearsti poole ja loetleda talle kõik sümptomid. Suure tõenäosusega määratakse teile D-vitamiini test, mis näitab, kas teil on selle puudus. D-vitamiini puudusega kaasnevad tavaliselt järgmised sümptomid: tihedad peavalud, nõrkus, väsimus, meeleolu kõikumine, luu- ja lihasevalud.

D-vitamiini puudus on ohtlik nii lastele kui ka täiskasvanutele. See vitamiin osaleb luude ainevahetuses ja D-vitamiini puudus on ühe tuntuima haiguse osteoporoosi põhjuseks. Osteoporoos avaldub luutiheduse vähenemises, luude hapruses ja sagedastes luumurdudes.

A-vitamiin – silmadest naha ja hammasteni

A-vitamiin on üks olulisemaid antioksüdante, mille tähtsus inimese elundite heale funktsioneerimisele on juba ammu tõestatud. A-vitamiin hoolitseb ka meie kauni välimuse eest. See vitamiin on tähtis inimese nägemisele, silmade tervisele, laste normaalsele kasvule ning samuti luude ja hammaste moodustumisele ning tugevusele. Sama oluline on see vitamiin naha ilule ja tervisele, vitamiini lisatakse sageli erinevatesse kosmeetikavahenditesse.

A-vitamiini puudus võib olla ka nõrga immuunsuse või püsiva halva tuju põhjuseks. Seda seostatakse ka inimese reproduktiivtervisega.

Kust saame A- ja D-vitamiini?

On kaks peamist viisi, kuidas võime saada A- ja D-vitamiini: toiduga (neid vitamiine sisaldavate toiduainete õige ja igapäevase tarbimisega) või toidulisanditega. D-vitamiini võime teoreetiliselt saada ka kolmandal viisil ehk naha kaudu päikesekiirte mõjul (päikese ultraviolett-B-kiirguse mõjul moodustub D-vitamiin naha kolesteroolist).

Siiski tuleb rõhutada seda, et Eesti ei ole riik, kus võiksime D-vitamiini sel viisil aasta ringi saada. See on eriti aktuaalne talvel, mil meid ahistavad pikad pimedad päevad, harvem õues viibimine ja praegusel ajal ka karantiiniolukord. Isegi suvel, püüdes vältida ultraviolettkiirguse ohtu, määrime nahale kaitsekreemi, paneme ette päikeseprillid või varjame nägu kübaraga.

A- ja D-vitamiini sisaldavad toiduained

Esimesel kohal on kala, näiteks lõhe, heeringas, tuunikala. Samuti veisemaks. D-vitamiini võib leida munakollastest, võist, tumerohelistest köögiviljadest, mõnedest pähklitest, kõrvitsaseemnetest. Looduslikeks A-vitamiini allikateks on maguskartulid, spinat, munad, porgandid, piim.

Mõned toiduained võivad olla mitme vitamiini allikaks. Näiteks on selliseks toiduks Pik-Nik Twilleri värsked rebitavad juustupulgad. Ühes juustupulgas on 16% A-vitamiini ja 20% D-vitamiini päevanormist. See suupiste ei ole mingi kiirtoit, sest on tervislik ja tasakaalustatud koostisega (toodetakse ainult värskest poolkõvast mozzarella’st). Pik-Nik Twilleri värskete rebitavate juustupulkade tootmises ei kasutata mingeid säilitusaineid, toiduvärve ega maitsetugevdajaid. Need juustupulgad on tervislik suupiste, mis sisaldab looduslikke mineraale, valke ning A- ja D-vitamiini. See on asendamatu suupiste reisile või loodusesse kaasa võtmiseks.

Tasakaalustatud ja tervislik toitumine on üks tähtsamaid tingimusi, et teie immuunsus oleks tugev, tunneksite end hästi ja näeksite head välja. Tempoka eluviisi ja kiirustamise tõttu ei saa me siiski sageli igapäevaselt oma tasakaalustatud toitumise eest hoolt kanda. Pik-Nik Twiller võib olla siin suurepärane abimees, et tekiks täiskõhutunne ja oleks kindel, et saate ka lisaks A- ja D-vitamiini.

*Uuring