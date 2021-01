Talv ilma soolata – see on võimalik

Lõpuks saabus Eestisse talv, millega kaasneb ka perioodiline libedusetõrje teedel ja tänavatel. Ilmselt ei tule kellelegi uudiseks traditsiooniliselt libedusetõrjeks kasutatavate meetmete kahjulikkus keskkonnale, inimestele, loomadele, sisse hingatava õhu kvaliteedile ja loomulikult ka sõidukitele. Sool on odav libedustõrjevahend ja seetõttu pigistatakse tihti silm kinni selle negatiivsete mõjude ees.

Üldiselt kasutatakse maanteedel ja tänavatel libeduse tõrjumiseks soola (NaCl). Aeg-ajalt puistatakse kõnniteedele ka puistematerjale, nagu graniitkivikillustik või liiv. Mõlemal juhul toob see kaasa probleeme: sool rikub sõidukeid, kõnniteid, rajatisi ja äärekive, riideid ning on kahjulik keskkonnale. Puistematerjalide kasutamine päädib kevadel suuremat sorti puhastustöödega, mis paiskab õhku tervisele kahjulikke peenosakesi ja tolmu, sattudes meie kõigi hingamisteedesse. Meie idee on need kaks põhilist probleemi likvideerida, tutvustades alternatiivset, innovaatilist ja keskkonnasõbralikku toodet nimega ICE&DUST-AWAY.

Keskkonnasõbralik ICE&DUST-AWAY

ICE&DUST-AWAY on Põhjamaade ökomärgisega toode, mida valmistab Taani ettevõte Alumichem A/S. Tootel on kaks põhilist kasutusala: talvine libedusetõrje ja õhku saastavate peenosakeste vähendamine ehk tolmuvastane toime (näiteks naastrehvidest õhku paiskuvad peenosakesed). Turul on see toode hõivanud oma positsiooni peamiselt sellega, et on osutunud ühtaegu ülimalt tõhusaks vahendiks libedusetõrjel (kõrvaldab libeduse kõigest 60 sekundiga) ja on oma olemuselt keskkonnaohutu (kiirelt biolagunev), ei tekita korrosiooni, ei riku jalanõusid ega mõju taimedele ohtlikult. ICE&DUST-AWAY on toodetud kaltsiummagneesiumatsetaadi (KMA) ja kaaliumformaadi (KF) baasil, tänu millele sobib see toode kõikidele pindadele.

ICE&DUST-AWAY varasem kogemus

Viimastel aastatel on huvi keskkonnasõbralike toodete vastu kiirelt kasvamas. Üheks neist on ka ICE&DUST-AWAY, mille on juba mitmed Põhjamaade omavalitsused ja transpordiametid omaks võtnud, kasutades ICE&DUST-AWAY tooteid talvekuudel jäätumisvastase vahendina ning suvekuudel kruusateede tolmutõrjevahendina. Parima näitena saab tuua meie naaberriigi pealinna Stockholmi, kus Stockholmi terviseameti uuringute kohaselt vähendas ICE&DUST-AWAY peenosakeste kontsentratsiooni õhus ligikaudu 35 protsenti. Rohkem infot uuringu kohta leiab siit.

ICE&DUST-AWAY põhilised kasutusalad

• Transpordisektor ning riigi- ja munitsipaalteed – jalg- ja rattateed, lennu- ja bussijaamad, parklad, sillad, tunnelid jne. Eriti lõikudel, mille lähedal tuleb kaitsta puid, taimi, veekogusid, põhjavett, õhukvaliteeti jne.

• Kinnisvara hooldus, korteriühistud ja spordiväljakud – ettevõtted ning hoonete omanikud ja haldajad saavad soola asemel valida ohutu, tõhusa ja loodussõbraliku alternatiivi, mis ei ohusta hooneid, keskkonda, taimi, seadmeid, loomi, inimesi ega rõivaid.

• Ostukeskused, kauplused, restoranid, hotellid – ohutu sissepääs hoonetesse vähendamaks jalanõude kaudu tänavalt edasikanduvat soola hoone sisepindadele.

• Loomaaiad, pargid, loomahotellid, farmid jne – ohutu vahend loomadele.

Kuidas ICE&DUST-AWAYD kasutada?

ICE&DUST-AWAYD tarnitakse suletud mahutites (erineva mahuga) või autotsisternides, erinevates kontsentratsioonides ja kasutusvalmina. Pihustamiseks saab kasutada mistahes seadet, mis on mõeldud vedelate ainete pealekandmiseks.

SIA RTI DESIGN on ettevõtte Alumichem A/S ametlik esindaja Balti riikides. Lisateavet toote, selle hindade ja tarnevõimaluste kohta leiate veebilehelt (hetkel veel ingliskeelselt) või kontakteerudes otse Eesti edasimüüjaga marko@rtidesign.org.