TalTechi uus MBA õppekava sillutab teed tulevastele tippjuhtidele

Sel sügisel avab TalTech uue rahvusvahelise MBA õppekava „Ettevõtlik juhtimine”, kuhu oodatakse õppima edumeelseid oma ala spetsialiste, kel on siht saada edukaks juhiks.

„Teinekord tuleb ette, et inimene tõuseb tänu oma valdkonna põhjalikule tundmisele juhiks, kuid tal napib juhtimisalaseid pädevusi ja kogemusi,” selgitab programmijuht Martin Toding. Ettevõtted võiksid julgemalt tunnustada oma talente sellega, et võtavad nende õppekulud enda kanda. „Kui töötajatel oleksid paremad teadmised juhtimisest ja majandusvaldkonnast, saaksid nad ettevõttele kasulikumad olla,” põhjendab ta.

Õppekavale oodatakse õppima eelkõige inseneeria, IT, loodusteaduste ja majanduse valdkonna inimesi, kellel on soov tõusta tipp- või keskastmejuhiks. Tänu õppekava interdistsiplinaarsusele saavad osalejad eri valdkondadest ja positsioonidelt omavahel kogemusi vahetades üksteisele õpingute vältel toeks olla.

Rahvusvaheline ingliskeelne õppekava on disainitud eeskätt Baltikumi ja Skandinaavia ärikeskkonda silmas pidades. „Äritegevus on juba selline, et tihtipeale laienetakse ennekõike naaberriikidesse,” selgitab programmijuht Toding, miks tasub lähiregiooni paremini tundma õppida. Siiski ei tähenda see, et õppetöös piirdutaks üksnes siinse regiooniga. Tänu õppekava rahvusvahelisusele saab kuulda kogemuslugusid ja leida häid kontakte või koostöövõimalusi maailma eri nurkadest.

Igale üliõpilasele isiklik mentor

Kui üldjuhul kestavad MBA õpingud kaks aastat, siis uus ettevõtliku juhtimise õppekava on läbitav pooleteise aastaga. Kuidas nii? Programmijuhi sõnul tuleb ajavõit sellest, et kui tavapäraselt on magistritöö kirjutamiseks jäänud peaasjalikult neljas semester, siis ettevõtliku juhtimise õppekaval valmib see samm-sammult paralleelselt kogu muu õppetööga. Magistritöö kirjutamise paremaks sujumiseks on igale üliõpilasele määratud isiklik ärimentor, kes aitab täpsema suuna ja magistritöö teema valikul. „Kohe õppetöö alguses sooritatakse ka kontrolltest, mille põhjal tehakse kindlaks üliõpilase arendamist vajavad oskused,” selgitab Toding. „Näiteks mõned osalejad on juba finantsjuhid, mõned turundusjuhid. Neile ei ole vaja enam pakkuda põhjalikumaid finants- või turundusalaseid teadmisi, vaid pigem arendada juhtimispädevust.”

Õppekava loomisel on kaasa rääkinud edukad tippjuhid

Selleks, et õpingud ei jääks perekondlike või töökohustuste taha, on programmi koostamisel pööratud rõhku paindlikkusele. Auditoorne õppetöö toimub üks kord kuus kolmepäevaste sessioonidena. Ülejäänu korraldatakse distantsilt, mistõttu on e-õppe lahendus detailideni läbi mõeldud ja arendatud võimalikult mugavaks. See tähendab, et peale selle, et jooksvaid töid saab esitada e-kanalites, käib ka vahepealne tagasisidestamine e-kanalite kaudu, mis võimaldab kokkusaamistel keskenduda juba teistele, praktilisemat laadi õppetegevustele. „Kontakttunnid üks kord kuus ei ole klassikalised loengud ega tähenda kaheksatunnist istumist ja kellegi kuulamist,” rõhutab Toding.

Peale selle, et teooria ja praktika on omavahel tasakaalus, on õppekava tehtud tudengile võimalikult lihtsaks. „Ei pea meeletutest valikutest puslet kokku panema,” selgitab programmijuht. Valikaineid on vähe ja õppekava on selgelt fikseeritud, lähtudes ettevõtjate ja tippjuhtide soovitustest, et õpe vastaks tööjõuturu praegustele vajadustele.

Huvitavamate ainetena toob programmijuht välja „Ärianalüütika ja digitaalse organisatsiooni” ning „Ettevõtliku eestvedamise”, mis aitavad aru saada aina enam digitaliseeruvast maailmast ja muuta seeläbi organisatsiooni efektiivsemaks.

Miks õppida just ettevõtlikku juhtimist? • MBA kraad on rahvusvahelises ärimaailmas hinnatud

• Läbitav 1,5 aastaga

• Paindlik õppetöö

• Rahvusvaheline õppekava

• Soodsam kui lähiriikides

• Igale üliõpilasele isiklik mentor

• Teooria ja praktika tasakaal

• Interdistsiplinaarsus

Vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli kestab kuni 7.07.2020 kell 12.00. Esita avaldus SAIS-is.

Lähem info: taltech.ee/mba-est