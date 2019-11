Täiusliku seksi õpetus meestele. Kuidas rahuldada naist?

SISUTURUNDUS RUS

Erootikapood Must Panter jagab õpetusi, kuidas rahuldada naist just nagu professionaal. Mehe jaoks võib naise erutamine olla suur töö. Naise rahuldamisele suunatud Yoni kliitorimassaaži õpetused raiuvad, et naisel on tõeliseks naudinguks vaja kahte tundi! Enamik inimesi käib tööl ja nende kirehoogu segavad lapsed. See aga ei tähenda, et naised ei saagi oma mehega orgasimini jõuda.

Yoni massaaži elemente saab oma magamistoarutiinis kasutada ka mõneminutiliseks vallatlemiseks, ilma et peaks kahetunnist maratoni läbima. Yoni on tantristlik rituaal, mis keskendub erootilisele vaginaalse piirkonna massaažile. Tantristliku õpetuse kohaselt on naise vagiina ja kliitor pühad. Maakeeli on Yoni massaaž kliitori massaaž. Alusta rindadest Naise keha vajab ülessoojendamist ja erutuseni jõudmine võtab rohkem aega kui mehel. Kohe ei saa kliitori kallale asuda! Alusta naise rindade masseerimisest ja kasuta selleks massaažiõli. Shunga Kama Sutra massaažiküünal muutub sulades massaažiõliks ja mõjub iha tekitavalt. Seejärel liigu õrnade ringjate liigutustega naba ja reite suunas. Rindade suudlemine mõjub enamiku naiste jaoks erutavalt. . Jätka kliitori masseerimisega – Musta Pantri Yoni õpetus Naise kliitoril on ligi 8000 närvi ja 75% naiste orgasmidest saadakse just kliitori stimuleerimisel. Alusta kliitorimassaaži õrnade ringjate liigutustega naise häbememokkade sisekülgedel. Kasuta selleks kahte või kolme sõrme ja rohkelt libestit. Sobib nii veebaasil valmistatud libesti kui ka kookosõli. Varieeri ringjate liigutuste suurust ja tugevust. Kujuta ette, et püüad oma sõrmedega verd kliitorile suunata. Massaaži tulemusel kliitor paisub. Kui ringid muutuvad väiksemaks, oled kliitorile lähemale jõudnud, ent ära veel kliitorit ennast masseeri. . Häbememokad Häbememokad on nagu huuled, mis hoiavad naise vagiinat. Häbememokkades on palju närve, mille masseerimine erutab naist. Masseeri neid nii väljast- kui seestpoolt, nagu sa üritaksid sõrmega nende kontuuri joonistada. . Sikutamine ja surumine Nüüd liigu kliitorile. Aseta üks sõrm kliitorist vasakule ja teine paremale poole. Kasuta sikutamise ja lükkamise tehnikat, et kliitor peidust välja tuua ja siis uuesti peitu viia. See on üsna sarnane eesnaha mänguga ümber peenise pea. Rakenda ainult kerget survet ja alusta hästi aeglaselt. Jälgi naise hingamist. Selle kiirenemisel võid tugevamani ja kiiremini sikutada ja suruda. . Suurejooneline lõpp Yoni massaaži eesmärk ei ole ilmtingimata orgasmini jõuda, ent suure tõenäosusega ei pea pettuma. Yoni massaaž sobib suurepäraselt ka eelmänguks. Väikesed sõrmevibraatorid teevad mehe eest suure osa tööst ära ja kiirendavad naise orgasmi. Musta Pantri Yoni kliitorimassaaži komplektis on kõik vajalik meeletuks naudinguks: kliitori erutuskreem, veebaasil valmistatud libesti ja vibreeriv kliitori stimuleerija. Link Vaata kogu valikut Musta Pantri e-poes. Elu on nautimiseks!

Must Panter .