Tahad täiuslikku jõulupidu? Pane Radisson Blu Sky Hotel proovile

Ettevõtte jõulupidu võib pidada erinevates põnevates kohtades, veinitalus või matkates talvises metsas. Kes aga peab lugu klassikast – pikad tualetid ja õhus hõljuvad hõrgud aroomid –, neid ootab Radisson Blu Sky Hotel.

Radisson Blu inimesed ise ütlevad, et nad on professionaalid ning et Radisson Blu Sky Hoteli filosoofia on „Yes, I Can!”.

Aga pange nad proovile! Tellige erakordne pidu kas 60 või lausa 230 inimesele. Radisson Blus ei pea te pisiasjade pärast muretsema, kõik on olemas ja kõrgel tasemel. Siinsed spetsialistid lubavad, et töötavad välja just teie jaoks sobiva lahenduse, teil on tarvis ainult soovid nende poole teele panna. Just praegu ongi õige aeg jõulupeo plaanide pidamiseks, vabu ruume leiab veel kogu talveperioodiks.

Hotelli 24. korrusel asuv Lounge24 on kindlasti ainulaadne peopaik, sest sellest restoranist avaneb kütkestav ja unustamatu vaade nii vanalinnale kui ka merele ning aastavahetuse õhtusöögil paistab sealt kogu Tallinna ilutulestik. Lounge24 sobib suurepäraselt väiksemale kollektiivile, mõnusalt tunneb siin ennast kuni 60 inimest.

Teisel korrusel asub kümne ruumiga konverentsikeskus, kus kõige suurem, Hansa saal, on kergesti muudetav päevasest konverentsiruumist galaõhtusöögi saaliks.

Hansa saal mahutab ümmarguste banketilaudade taha ideaalselt lausa 230 inimest ja ruumi jätkub nii esinejatele kui ka jalakeerutamiseks tantsupõrandal.

Restoran Seasons paikneb hotelli esimesel korrusel ja istekohti on kuni 160.

Peakokk Irena Dmitrieva, kes on Radisson Blu Sky Hotelis töötanud selle avamisest saati ehk 2001. aastast, ei tee mitte kunagi kvaliteedis järeleandmisi. Irena peab lugu kohalikust ja värskest toorainest ning seda on tunda ka tema valmistatud maitsvatest roogadest. Peamiselt põhinevad road Euroopa köögil, kuid teemapidudel on pakutud nii Aasia kui ka Lõuna-Ameerika toite.

Alati arvestatakse külaliste erisoovidega. Nii restoranide kui ka hotelli hommikusöögimenüüs on erinevad valikud taimetoitlastele ja veganitele, samuti pakutakse gluteeni- ja laktoosivabasid roogasid. Kindlasti võetakse erisoove arvesse ka ürituste menüüde koostamisel.

Ei saa mainimata jätta ka suurepäraseid ööbimisvõimalusi. Hotellis on kokku 280 ruumikat, stiilset ja imelise vaatega tuba. Kui peokülalised vajavad majutust, siis on see väga hea võimalus ühildada pidu ja ööbimine.

Ja veel! Kõik ruumid, sh mitmed hotellitoad, on ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele.

Radisson Blul on aastatega välja kujunenud usaldusväärsed koostööpartnerid nii üritusturundusfirmade kui ka tehniliste lahenduste või lilleseade ja dekoratsioonidega tegelevate ettevõtete seas. Hotelli tiim aitab hea meelega jõuluvanade ja esinejate valikul, et pidu õnnestuks.