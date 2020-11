Swedbanki makselahendused teevad e-poe omaniku elu imelihtsaks

Pea iga ettevõtja peab nüüdseks müüma oma kaupa ka veebipoes, mille loomisel on sageli üks keerulisemaid osi makselahenduste süsteem. Aga see ei pea keeruline olema: Swedbank pakub koos partneritega valmislahendusi, mis teevad e-poe omaniku elu imelihtsaks.

Üks link, mitu panka

Swedbanki pangalingi kaudu saab nüüd kokku koguda maksed nii Swedbankist, SEB-st kui ka LHV-st ning käib töö, et laiendada makse kogumise teenust ka teistele pankadele. Sealjuures jõuab raha kohe ettevõtte kontole.

Kui klient sooritab ostu, siis on Swedbanki uue pangalingi kaudu ostu vormistamise lehel võimalus valida enda pank ja kohe makse ära teha. Esimest korda seda pangalinki kasutades tuleb kliendil anda nõusolek, et Swedbank saaks tema nimel teisest pangast makse algatada.

Kliendid kõikjalt maailmast

Lisaks pakume koostöös kodumaise internetimaksete arendajaga EveryPay makselahendust, millega saab vastu võtta ka Mastercardi või Visa kaardi makseid. See tähendab e-poodnikule, et tema kaupu saavad osta inimesed kogu maailmast, mitte ainult Eestis pangakontot omavad kliendid.

Alusta tasuta!

Pangalingi ja interneti kaardimaksete teenustega liitumine on lepingutasuta ja kuni selle aasta lõpuni liitujatele on teenuse kasutamine esimesed kolm kuud kuutasuta. Lisaks kehtivad Swedbanki äriklientidele ka meie partnerite sooduspakkumised: Veebimajutus.ee pakub kodulehe ja e-poe majutust kuueks kuuks tasuta ja DPD veab pakid kuus kuud kohale 30 protsenti soodsamalt.

Lihtne ja mugav

Tallinna Teletorn on oma e-poes saanud tänu Swedbanki uutele makselahendustele täita ühe ammuse lubaduse klientidele. „Järjest rohkem ostetakse pileteid online-keskkonnast ja külastajad on nõudnud oma mugavuse huvides erinevate pangalinkide lisamist. Nüüd saame seda Swedbanki kaudu pakkuda kolme erineva panga klientidele, mis teeb ka meie elu teenuse pakkujana lihtsamaks ja haldamisega seotud küsimuste lahendamise kiiremaks. Kuna meie külastajatest on tavaolukorras peaaegu pooled välismaalased, kes soovivad kasutada maksmiseks krediitkaarte, siis tutvume praegu põhjalikult ka Swedbanki partneri EveryPay lahendusega, mille loodame kasutusele võtta juba lähiajal,” ütles SA Tallinna Teletorn juhataja Jüri Kriisemann.

Ehk siis polegi vaja enam mõelda, kas e-poe loomine on mõistlik mõte. Vajadusel registreeri end nõustamisele, kasuta Swedbanki ja meie partnerite soodustusi ja juhtnööre ning alusta kohe!

Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.