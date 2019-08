Suure-Jaanis valmis uhiuus tööstuspark

Põhja-Sakala vallas asuvas tööstuspargis pakutakse tootmis- ja/või ärimaa sihtotstarbega krunte. Pargis on kokku 4 pereelumaa, 16 tootmismaa ja 4 ärimaa kinnistut.





Projekti eesmärk ja väärtused

Rajatud tööstuspargi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsuse tõstmine ja töökohtade loomine Põhja-Sakala vallas ning Viljandimaal laiemalt. Visiooni kohaselt tegutseb seal aastaks 2030 vähemalt 15 ettevõtet ning loodud on ligi 200 töökohta. Kolm aastat pärast projekti lõppu võiks kasutusel olla pooled tööstuspargi kruntidest.

Ettevõtetele pakutakse soodsa hinnaga krunte tootmise alustamiseks või laiendamiseks. Piirkond on tugeva ajaloolise taustaga ning asub logistiliselt heas asukohas. Vahetus läheduses asuvad suuremad maanteed, tugiteede võrgustik on heas korras. Maakonnakeskusesse Viljandisse on vaid 24 kilomeetrit. Pärnu asub 80, Tartu 100 ning Tallinn 140 kilomeetri kaugusel.

Kvalifitseeritud tööjõudu ei pea samuti kaugelt otsima — piirkonda jäävad Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ning Viljandi Kutseõppekeskus.

Kohalik omavalitsus soodustab ettevõtluskeskkonna loomist ja hoidmist. Ettevõtetele on tagatud kiire ja korrektne asjaajamine, tegevuslubade andmine ning igakülgne infovahetus.

Piirkonda iseloomustab suurepärane looduskeskkond elamiseks, korras taristu ning head tingimused vaba aja veetmiseks. Lisaks valmis 2018. aastal Suure-Jaani Tervisekoda, kuhu on koondatud veekeskus, perearstikeskus, politsei, kiirabi ning mitmed ettevõtjad.

Järgmine enampakkumine ja muu info

25. juunil toimus enampakkumine elamumaakruntidele. Veel on saadaval tootmis- ja ärimaakrundid.

03.09.2019 kell 14.00 korraldab Põhja-Sakala vallavalitsus vallamaja teise korruse saalis järgmise suulise enampakkumise.

Enampakkumise tingimused:

*alghind (hoonestusõiguse aastatasu algsuurus) on 0,3 EUR/m2 ehk 30 eurosenti/m2;

*enampakkumises osalemise osavõtumaks on 100 eurot;

*enampakkumises osalemise tagatisraha on 1000 eurot

*enampakkumise samm on 1 eurosent ja selle täisarvkordsed.

Täpsem info konkreetsete kruntide kohta on kättesaadav kodulehel https://toostusala.suure-jaani.ee. Seal on võimalik tutvuda ka projekti detailplaneeringuga.