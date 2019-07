Staarid otsustasid laagrisse minna

22. juulil saab stardipaugu Camp of Hip-Hopi elustiililaager. Kui varem oli tegemist üksnes tantsulaagriga, siis nüüd saab sama summa eest osaleda neljas laagris, mis kokku moodustavad põneva nädala. Esimest korda on valikus kuus ala: Kasvu Hoone, tantsuala, spordi ja akrobaatika ala, Fun, Dinder ja Hot Box.

Laager toimub vaid 15 minuti kaugusel Tallinnast, viimase kahe aasta jooksul rohkelt populaarsust kogunud Liipa talus, mis asub keset ilusat loodust privaatse ranna läheduses. Kui tavaliselt maksab üks koolituspäev mitusada eurot, siis Camp of Hip-Hopi elustiililaagris on päeva hind vaid 75 eurot.

Parem versioon sinust sirgub Kasvu Hoones

Kasvu Hoone ala koolitajate nimekiri on märkimisväärne: Edu Akadeemia asutaja Roland Tokko, kahekordne olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi ning „Padjaklubi” staar Kristel Aaslaid. Peale selle jagavad teadmisi maailmas ainsana slackline'il kahekordse tagurpidi salto sooritanud Jaan Roose, ilu- ja moeguru Karolin Kuusik ning Eesti armastatud stand-up-koomik Sander Õigus.

Akrobaatika ja sport kerivad tuurid üles

Spordi ja akrobaatika ala on parim valik adrenaliinisõltlastele. Reigo Värava käe all saavad siiani võimatuna tunduvad trikid kiiresti selgeks ning Eesti tipptreener Eiko Toom viib läbi erinevaid üldfüüsilisi treeninguid. Hommikuti on võimalik osa võtta jooga või taiji koolitustest. Päevale lisab mitmekesisust Edvin Kibuse võitluskunst ning esimese eestlasena arktilisel ultramaratonil osalenud Joel Juhti hingamistreening.

Fun-alal ei hakka hetkekski igav

Fun-alal on varuks terve nädala jagu seinast seina lõbusaid tegevusi. Ees ootavad hiigeljalgpall ning elusuuruses Angry Birds, meelt lahutab karaokevõistlus ning spordihuvilistele on varuks teatejooks, korvpall, võrkpall või lauatenniseturniir. Ootusärevust lisavad meelelahutuslik slip'n'slide, kuum air track battle, räpivõistlus, slackline'i võistlus ning kinoõhtud.

Viska nurka Tinder ja vali Dinder

Dinder-ala on koht, kus inimesed saavad väljaspool telefone hirmudeta suhelda. Dinder-alal saab endale ise suhtluskaaslased valida ning otse loomulikult paremale või vasakule swipe'ida. Ees ootavad tõelised sobivustestid ning iga päev loob elevust, sest parimaid paare ootavad ees erilised üllatused.

Kuumarekord purustatakse Hot Boxi pidudega

Iga päev jõuab õhtusse Camp of Hip-Hopi Hot Boxi saalis toimuvate kuumade alkoholivabade pidudega. Nädala jooksul tõstab energia üles möödunud aasta muusikaauhindade jagamisel parima hiphop-/räppalbumi tiitli võitja DJ Paul Oja, mõnusat souli ja RnB'd mängib karismaatiline Heidy Purga, tänapäeva populaarseimaid hitte toob platsile tuntud pidudesarja „Flex” DJ Mirson ning Euroopa tipp-DJ-dest saabub Saksamaalt kohale DJ Ice-C.

Tantsuala pööratakse täiesti pea peale

Tantsualal ootab ees tõeline staaride paradiis. Esimest korda on kohal maailmas populaarse litefeet'i tantsustiili looja Mr. Youtube, kes on esinenud koos Chris Browni ja Laurieann Gibsoniga. Kõige oodatum erikülaline sel aastal on Elena Fraules, kelle YouTube'i kanalil on üle miljoni jälgija – ühtlasi viib ta läbi sensatsioonilise twerk'imise tantsuklassi. Lisaks on kohal King Charles, kes on esinenud koos Madonna ja will.i.amiga, ning maailmakuulsa Elite Force Crew' liige Henry Link, kes on figureerinud Michael Jacksoni ja Mariah Carey muusikavideotes.