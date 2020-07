Soojatootja N.R. Energy rajab Lääne-Harju valda kolm uut katlamaja

Eesti üks suuremaid regionaalseid soojatootjaid, N.R. Energy OÜ, on lõpetamas Rummu aleviku katlamaja ja kaugküttetorustiku ehitustöid kogumaksumusega 2 miljonit eurot ning plaanib lähiajal uute katlamajade rajamist ka Keila-Joale ja Kloogale.

Rummusse ehitatavas tänapäevases hakkpuidukatlamajas on valmis hoone karp ja kohal soojatootmiseks vajalikud seadmed. Soojatootja N.R. Energy OÜ juhataja Ahto Tisleri sõnul on ehitustööd lõpujärgus ja uuel kütteperioodil tuleb Rummu toasoe juba uuest katlamajast. „Uus täisautomaatne katlamaja vähendab soojakulusid ja annab võimsuse Rummu aleviku uuele küttetaristule, mille ettevõte renoveeris eelmisel aastal ligi miljoni euro eest. Uus katlamaja aitab vähendada koormust nii elanike rahakotile kui ka keskkonna jaoks,“ märkis Tisler.

N.R. Energy kavatseb Lääne-Harjumaal lähiaastatel uuendada ka Keila-Joa ja Klooga katlamajad. „Kavatseme esitada taotluse nende katlamajade renoveerimiseks Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja kui kõik läheb hästi, saab uued katlamajad kasutusse võtta juba 2021.–2022. aastal,“ selgitas Tisler.

Lääne-Harju abivallavanem Erki Ruben märkis, et katlamajade uuendamine on kohalike inimeste jaoks positiivne ja oodatud areng. „Tänapäevastes katlamajades kasutatakse fossiilse kütteõli asemel taastuvat hakkepuitu, mis parandab asulate õhukvaliteeti. Oluline on ka uute katlamajade suurem efektiivsus, mis aitab säästa küttekuludelt,“ sõnas Ruben.

N.R. Energy OÜ juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul on ettevõte investeerinud viimase üheteistkümne aasta jooksul kaugküttesüsteemidesse üle Eesti ligi 20 miljonit eurot ja lähiaastatel on kavas investeerida veelgi piirkondlike küttetaristute kaasajastamisse.

Rummu uue katlamaja ehitust toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R. Energy varustab soojusenergiaga 22 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ning müüb soojusenergiat rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted, kellele tarnitakse soojusenergiat vastavalt Konkurentsiameti kehtestatud piirhindadele. Ettevõte on tegev ka Eesti bituumeniturul.