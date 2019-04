Sinu hoius on sinu neljas pensionisammas

Tallinna Hoiu-laenuühistus hoitud raha teenib igakuiselt intresse ja säästud saab igal hetkel tagasi võtta ka ilma kogutud intressi kaotamata.

„Hoian raha Tallinna Hoiu-laenuühistus turvaliselt juba viiendat aastat. Liituda soovitas kusjuures naaber, sest mängime koos malet,“ kirjeldab 59-aastane Tõnis oma teekonda investeerimiseni, mis algas sõbra soovitusest. Ühistus hoiustamisel näeb ta suurima plussina, et pensionile saab lisaraha, mis jõuab igakuiselt otse pangakontole.

63-aastane Anne leiab, et Tallinna Hoiu-laenuühistust on ajaga saanud pere ja ühistu igasuvine mõnus kontserdiga koosviibimine on nagu vanade heade tuttavate kokkutulek. „Hoian raha siin, sest tean, et üheksa-aastane kogemus loeb,“ rõhutab ta.

Hoiustamise põhjusena nimetab Anne lihtsa põhjuse: ainult pensionist ära ei ela. „Tahan veel elada ja reisida. Aastaga teenitud raha kasutan just nii. Lähen sõbrannaga reisile!“ selgitab ta tulevikuplaane investeerimisel.

Hoius kui parim lahendus

Investeerimiseks on lõputult võimalusi, olgu siis pikaajalisema vaatega otsus paigutada raha aktsiatesse ja pensionifondi, eelistada ühisrahastust või hoopis krüptoraha. Rusikareegel on, et mida suuremat tulusust lubatakse, seda kõrgemad riskid ning võimalus oma rahast ilma jääda. Seega tasub enne raha paigutamist otsus pikalt läbi mõelda.

Nii mõnigi investeering võib tunduda ahvatlevalt riskivaba, kuid selles peituvad varjatud ohud. Hiljuti kirjutas Äripäev, kuidas Läti inimestevahelisi laene vahendav, ka eestlaste seas populaarne ühisrahastu Twino ei pruugi audiitorite hinnangul kehvade finantsnäitajate tõttu järgmist aastat näha.

Aastate pikkune kogemus

Tallinna Hoiu-laenuühistul täitub peagi väärikad 10 tegutsemisaastat ning liikmete arv on üle-eestiliselt kasvanud pea 2000-ni. Ettevõtte osakapital on ligi kolm miljonit eurot (2 998 000 €), seega tegu on Eesti ühe suurima hoiu-laenuühistuga.

Nagu ettevõtte nimigi ütleb, saab ühistus raha hoiustada ja vajadusel laenu võtta. Selleks tuleb esmalt astuda ühistu liikmeks: kirjutada avaldus, tasuda sisseastumis- ja osamaks. Kõigi rahaasjade üle otsustavad liikmed ise ning seega valitseb asjades läbipaistvus. Näiteks, kui muuta põhikirja või tegevusalasid, tuleb otsustamiseks kutsuda kokku ühistu koosoleku. Tallinna Hoiu-laenuühistu ei saa n-ö niisama ära kaduda või tegevust salaja lõpetada.

Kaalutletud otsused ja riskid

Ühistu liikmeks võivad saada nii juriidilised kui ka eraisikud, mõlemal juhul on sisseastumismaksu suurus 10 eurot. Osamaksu alammäär füüsilisel isikul on 30 eurot ja juriidilisel isikul 300 eurot. Kui soovitakse võtta laenu, siis on osamaksuks 5 protsenti taotletavast summast.

Juhatuse esinaise Annely Ojametsa sõnul saab hoiuühistu liikmeid kirjeldada kui kaalutletud otsustajaid, kes ei taha võtta riske, kuid soovivad teenida raha. Eri hoiustamisvõimalusi võimaldavad ettevõtted pakuvad hoiustele suhteliselt erineva määraga intresse. Kui keskmine hoiuseintress püsib nulli ja komakohtade juures, siis Tallinna Hoiu-laenuühistu saab liikmetele pakkuda intressimäära kuni 6%.

„Meil on vanemaid, on nooremaid hoiustajaid, keskmine vanusegrupp on 45-aastased kuni 85-aastased. Minimaalselt saab hoiustada tuhat eurot, kuid investeeritud summad jäävad tavaliselt 10 000 kuni 25 000 euro vahele,“ kirjeldab ta.

Laen vaid kinnisvara tagatisel

Laenu saab ühistust võtta kuni 10 aastaks. Investeeringu turvalisuse tagab see, et laenu antakse vaid kinnisvara tagatisel ning oluline on siin kinnisvara likviidsus ja seisukord. Usaldusväärseks teeb investeeringu ka see, et vahendeid ei paigutata võlakirjadesse ega tegutseta aktsiaturgudel, samuti ei tegeleta kiir- ega tarbimislaenude andmisega.

„Meil on selles valdkonnas suured kogemused, oleme nende aastate jooksul olnud igati usaldusväärsed. Risk on viidud miinimumini tänu hüpoteeklaenudele,” kinnitab hoiu-laenuühistu esinaine.

Pensionile igakuine lisa

Ojamets toob välja, et teisest sambast ei kogune kahjuks praegustele pensionäridele eriti midagi tagavaraks. „Meie juures saab aga klient end kindlustada ning igakuiselt lisaraha teenida – nii seda koguda kui soovi korral välja võtta,“ selgitab ta.

Keskmine vanaduspension jäi eelmisel aastal veidi alla 450 euro kuus, samas toimus kiire hinnakasv. Euroala keskmisega võrreldes tõusid Eestis hinnad kaks korda kiiremini – aastas keskmiselt 3,4%. Aprillis indekseeritakse pensione keskmiselt 8,4%, hinnatõus aga jätkub.

„Elu on selline, et kunagi ei tea tulevikku ette. Hea on teada, et saad julgelt usaldada oma säästud meile intressi koguma, aga vajadusel saad teenitud raha mugavalt kätte, intresse kaotamata,“ rõhutab Ojamets. Tema sõnul ei loe kahjuks paljud inimesed, kes hoiavad raha teistes ühistutes, lepingutingimusi läbi, ja kui tekib vajadus raha tagasi saada, siis kaotavad nad kogutud intressid.

„Me oleme tugevad, sest me töötame aastast 2010 ja oleme üle elanud suure kriisi. Võime uhked olla, et hoiu-laenuühistul on igal aastal olnud kasum. Kui tuleb uus majanduslangus, siis meil on kogemus ning saame hakkama nii, et meie hoiustajad ei tunnegi seda,“ lisab Tallinna Hoiu-laenuühistu esinaine.



Tallinna Hoiu-laenuühistu kontor asub Tallinna kesklinnas Narva mnt 2.

Avatud E-R 8-18 ja L 10-15

Lisainfo: www.erahoius.ee, info@erahoius.ee, telefon 663 0118

Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna HLÜ tegevuse ja finantsteenuste tingimustega, vajadusel pea nõu asjatundjaga.