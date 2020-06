Sel kevadel on organismi taustajõu peaosas Chaga Healthi mustasõstraeliksiir

Müügile on jõudnud Chaga Healthi perekonna kolmas uus tulija – Immuno eliksiir musta sõstraga. Must sõstar on rohke C-vitamiini sisalduse poolest hinnatud nii rahva- kui ka traditsioonilises meditsiinis, pakkudes kevadest väsinud organismile lisajõudu.

Vaata uusi tooteid meie e-poest.

2014. aastast Chaga eliksiiride valmistamisele pühendunud Chaga OÜ jaoks on tegemist juba kolmanda uue maitsekooslusega Elementali ja Immuno eliksiiride kõrval. Musta sõstart sisaldav eliksiir aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele arengule ja kaitstes meie rakke oksüdatiivse stressi eest, vähendab stressi. Vaata lähemalt siit.

Chaga OÜ turundusjuhi Kristiina Kullo sõnul on Chaga eliksiirid tuntud selle poolest, et toetavad meie immuunsussüsteemi. „Meie esivanemad uskusid looduse tervendavasse jõusse ja kandes edasi nende aastasadu vanu teadmisi, valmistame Mulgimaalt pärit originaalretsepti alusel eliksiire, mis sisaldavad Eesti puhtast loodusest pärit ravimtaimi,“ ütles Kristiina Kullo. Lisaks chaga’le ehk mustale pässikule sisaldavad Chaga Healthi eliksiirid raudrohtu, männikasve, mett ja teisi rahvameditsiinis hinnatud koostisosi. Kõige esimene eliksiir, mis tarbijaid rõõmustama hakkas, oli Chaga Elemental, millele järgnes astelpaju sisaldusega Immuno eliksiir. Nüüd ongi soovijatel võimalus katsetada uut toidulisandit oma immuunsuse toetamisel, mille maitses tõuseb esile üks Eestimaa inimeste jaoks hinnatumaid marju – must sõstar.

„Musta sõstart on kasutatud ajalooliselt mitmete külmetushaiguste ravis ja see on eelkõige tuntud oma suure C-vitamiini sisalduse poolest. Meie astelpaju sisaldava Chaga Immuno eliksiiri võtsid tarbijad väga hästi vastu, seetõttu otsustasime maitsevalikut laiendada ja tõime turule musta sõstraga eliksiiri,“ ütles Kullo.

Chaga Healthi eliksiirid pakuvad organismile erinevate viiruste ja haigustega võitluses lisajõudu, tõstes meie vastupanuvõimet. Peale selle aitab mustasõstraeliksiir kaasa meie normaalsete psühholoogiliste funktsioonide talitusele.

Valikus on 500 ml ja 250 ml pudel, samuti mahe ning mittemahe eliksiir. Kui maheda eliksiiri koostisosad on kõik sertifitseeritud mahetoorainena, siis mittemahe eliksiir on soodsamas hinnaklassis, toetades neid ravimtaimede korjajaid, kel pole võimalik investeerida mahesertifikaadi taotlemisse.

