Seened murravad chaga juhtimisel teadusmaailma

Raviseente maailm on äärmiselt mitmekesine. Igal aastal pühendatakse üha rohkem uuringuid seente mõju ja omaduste teaduspõhisele kindlakstegemisele. Praegu on Eestis tuntuim raviseen chaga ehk must pässik, mis Chaga Healthi toidulisandites organismile lisajõudu annab.

Tunnustatud meditsiiniteaduste doktori Margus Annuki sõnul kipuvad inimesed ära unustama, et tervislik toit on aastasadu meiega olnud just tänu seentele. „Võtame kasvõi eestlaste ajaloolise toidulaua ühe peategelase – leiva. Leivajuuretis on samuti seen. Liialdamata võib öelda, et seen on tervisliku toidu alus,” teeb doktor Annuk sissejuhatuse seenemaailma.

Raviseened ja teadus

Esimene ja kõige kuulsam raviseen, mis maailmas teaduspõhiselt tuntuks sai, oli penitsilliin, mille hiljem Nobeli meditsiinipreemia võitnud Alexander Fleming 1928. aastal juhuse tahtel avastas. Aja jooksul on raviseente nimistusse lisandunud sadu uusi tulijaid, mis meditsiinimaailmas ravimite väljatöötamiseks uusi võimalusi rajavad.

Rääkides chaga’st, on viimasel ajal avaldatud mitmeid põnevaid ja põhjalikke teadusartikleid selle mõjust inimorganismile. „Võib öelda, et müüt chaga’st on ajalooliselt rahvameditsiinis väga tugevalt üles ehitatud. Mida aeg edasi, seda enam vaadeldakse chaga’t ka teaduspõhiselt,” kinnitab doktor Annuk. „Kui käsitleda ravimtaimi ja seeni laiemalt, siis seentes leidub aineid, mida saab potentsiaalselt ravimiteks pidada. Seetõttu on ka chaga kui raviseene puhul ootus raviomaduste osas väga suur,” lisab doktor.

Kui veel mõned aastakümned tagasi polnud teaduspõhiseid uuringuid chaga kohta tehtud, siis nüüdseks on kaasaegne teadus ja selle analüüsivõime märkimisväärselt avardunud. „Teaduse puhul saab lihtsustatult öelda, et otsime justkui nõela heinakuhjast, aga kindlasti leidub ka chaga’s molekul, mis meie tervist toetab,” usub doktor Annuk.

Margus Annuk MD, PhD, meditsiiniteaduste konsultant

200 bioaktiivset ühendit

Chaga puhul uuritakse nii chaga’st valmistatud ekstraktide kui ka chaga’s endas sisalduvate bioaktiivsete ainete mõju. Usutakse, et chaga’s on üle 200 erineva bioaktiivse ühendi. Enim uuritud chaga’s sisalduvad biaokatiivsed ühendid on triterpenoidid (inotodiool, betuliin, buetuliinhape), polüsahhariidid, polüfenoolid ja melaniin.

Annuk viitab näiteks veebruarikuus ilmunud teadusartiklile, mis käsitleb chaga mõju väsimuse vastu ja seostab seda eelkõige just chaga’s leiduvate polüsahhariididega. Alles möödunud märtsikuus avaldati uuring chaga närve toetavatest omadustest ja uuritud on ka näiteks chaga mõju haavandtõve ravis. Samuti on uuringutes palju käsitletud chaga’s leiduvate ühendite mõju veresuhkru taseme reguleerimisele.

„Selles pole kahtlust, et seentest ekstraheeritakse tulevikus välja huvitavad molekulid, mis näitavad teadusele teed, kust võiks otsida haiguste vastu ravi,” viitab doktor Annuk eesootavatele põnevatele aegadele seentega seotud teadusmaailmas.

Seent ei saa petta

Doktor rõhutab, et seen on vanem kui inimene. „Seenemaailm on äärmiselt põnev. Seene läbielamise võime on suurem kui inimesel. Seen seedib väljaspool oma rakku ained ära ja võtab need komponendid raku sisse. Seent ei ole võimalik petta, mistõttu on näiteks seenhaigusi väga raske ravida.”

Saja aastaga on raviseened avardanud märkimisväärselt meditsiinimaailma võimalusi. Kui juba aastasadu tagasi usuti chaga raviomadustesse, siis nüüdseks on see arusaam tänu teadusmaailma arengule veelgi avardunud. Teadus ja meditsiin astuvad suuri samme, et uurida chaga ja teiste seente mõju ning võimalusi inimeste hüvanguks.

Chaga on jõudnud Eesti loodustoodetesse

