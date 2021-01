Saa jõudu ja motivatsiooni elada kainelt!

Miks puudub alkoholi võimuses oleval inimesel elurõõm, eesmärgid ja motivatsioon? Miks soovib ta põgeneda end purju juues? Alkoholi tarvitamine kahjustab inimese aju, mistõttu ta ei suuda lihtsalt enam alkoholita tunda rõõmu, rahulolu, õnnetunnet.

Läti teadlased on loonud ainulaadse 100% loodusliku preparaadi FACCEX maksafunktsiooni toetamiseks ja füüsilise heaolu soodustamiseks. Seda tarvitades normaliseeruvad aju biokeemilised protsessid ja füüsiline tervis. Inimesel on jälle energiat, hea enesetunne ja motivatsioon elada kainelt.

See võimaldab astuda esimese sammu – mitte juua

Selleks et mõista alkoholisõltuvuse küüsi langenud inimese hingevalu, on oluline aru saada, miks ta ei suuda mitte juua. Regulaarne alkoholi tarvitamine rikub ajus ära rakkude loomulikud ainevahetusprotsessid, tänu millele suudab inimene tunda heameelt igapäevastest asjadest, näiteks olla õnnelik, veetes aega koos perega, või rahul hästi tehtud tööga. Alkoholi tarvitades stimuleeritakse kunstlikult õnnehormooni eraldumist ning just seetõttu tekib inimesel sõltuvus, sest hea enesetunde saavutamiseks nõuab organism õnnehormoone üha rohkem ja rohkem. Ning inimene joob, et end hästi tunda!

FACCEX

Preparaadis sisalduvad looduslikud toimeained mõjuvad ajule ning suruvad alla alkoholi võimet stimuleerida õnnehormooni eraldumist ja alkoholi tarvitamisest sõltuvusse jäämist. Samal ajal normaliseeritakse järk-järgult ajurakkude võime tagada õnnehormoonide eraldumine loomulikus koguses ilma alkoholi kaasabita. Seetõttu ei vaeva preparaati FACCEX® tarvitades enam sisemine rahutus ja stress.

Hinges on rahu, mõtted on selgemad, füüsiline enesetunne palju parem, energiat tuleb juurde. On täheldatud, et just sel hingelise tõusu hetkel hakkab inimene sageli taas vaimustuma vanadest hobidest, tegelema spordiga ja veetma aega lähedastega. Tal tekib uuesti soov armatseda, ta teadvustab endale, et on tore elada ilma alkoholita, ning võtab vastu otsuse mitte juua. FACCEX lammutab aeglaselt, kuid stabiilselt alkoholi tarvitamise harjumust.

Läti teadlaste välja töötatud koostis

Preparaat FACCEX on teadussaavutuste põhjal välja töötatud taimne preparaat, mille on loonud Läti orgaanilise sünteesi instituudi teadlased professor Ivars Kalviņši juhtimisel. Professor räägib: „Preparaadi koostist välja töötades kombineerisid teadlased looduslike taimede bioloogiliselt aktiivseid aineid, et saavutada kõige laialdasem ja tugevam toime organismile ning tagada ka ainete kiire imendumine.“

FACCEX on ainulaadne preparaat. See sisaldab ainult selliseid taimi, mille toime organismi eri süsteemidele on välja selgitatud teadusuuringute käigus. Välja on valitud spetsiaalselt sellised taimed, mille koostises olevad looduslikud ained suurendavad üksteise tõhusust. Kõige suurema tõhususe saavutamiseks ostetakse toorainet neist regioonidest, kus kasvavatel taimedel on kõige suurem toimeainete sisaldus.

FACCEX on loodud alkoholi tõttu vähenenud vaimse ja füüsilise töö võime taastamise soodustamiseks, tervisliku une ja hea meeleolu säilitamiseks ning organismi loomuliku immuunsuse tugevdamiseks.

Preparaadis FACCEX sisalduvad komponendid on mõeldud ainevahetuse ja organismi puhastamist tagavate elundite – maksa, neerude, mao ja soolestiku – töö soodustamiseks ning südame-veresoonkonna talitlemise stimuleerimiseks.

Seetõttu tunneb inimene end preparaati tarvitades hästi nii füüsiliselt, moraalselt kui ka emotsionaalselt. FACCEX sisaldab näiteks maralijuurt. See on iidsetest aegadest peale tuntud taim, milles sisalduvad bioloogiliselt aktiivseid ained (serotoniini derivaadid, flavonoidid, ekdüsteroon, ekdüsoon jt) taastavad vaimse ja füüsilise töö võime, aitavad närvisüsteemi funktsionaalsete häirete ja vähenenud suguvõime korral, samuti kasutatakse neid laialdaselt spordimeditsiinis.

Preparaat FACCEX sisaldab ka kuulsat organismi toniseerivat seent läikvaabikut, mis soodustab selle toimimist. Tänu läikvaabiku koostises olevatele bioloogiliselt aktiivsetele ainetele (polüsahhariididele, terpenoididele jt) vähendab seen alkoholi põhjustatavaid muudatusi ja parandab energia tootmist ajus, toimides samal ajal alkoholi tarvitajatele iseloomuliku ärevuse vastu. Selle seene ekstrakt aitab tugevdada organismi loomulikku immuunsust ja hoida tervena vereringet, samuti suurendab see vastupanuvõimet stressile, takistades vabade radikaalide kogunemist.

Preparaat sisaldab ka alkoholist kahjustatud maksa toimimist taastavaid maarjaohaka seemneid, nõmm-liivateed, mis surub alla soovi alkoholi järele, ning melissi, mis mõjub positiivselt alkoholi põhjustatud ajutalitluse häiretele.

Maarjaohaka seemnetes sisalduvad bioloogiliselt aktiivsed ained (silümariin, isosilibiin jt) kaitsevad maksa toksiliste kahjustuste eest ning taastavad ja aitavad säilitada maksa puhastumise funktsioone, soodustades alkoholi ja teiste toksiliste ainete kiiremat organismist väljaviimist.

FACCEX

Preparaati FACCEX moodustavates taimedes sisalduvad looduslikud ained tagavad igaüks eraldi ainult osa soovitavast ravimõjust. Preparaadi koostisosad sisaldavad aga selliseid toimeaineid palju ning õigetes kombinatsioonides tugevneb nende toime alkoholist kahjustatud ajule, maksale, seedesüsteemile, immuunsusele jne, kuid preparaadist ei teki sõltuvust.

Erinevalt paljudest teistest alkoholismivastastest preparaatidest ei põhjusta FACCEX organismi mürgistumist ka siis, kui preparaadi tarvitamise ajal rikutakse alkoholist hoidumise režiimi. Seetõttu võib seda julgelt kasutada ka siis, kui inimene ei suuda veel oma jõududega „pahalasele“ vastu panna. Sel juhul aitab preparaat joomatsüklist kiiremini ja võimalikult väikese tervisekahjustusega väljuda, tagades samal ajal ka parema enesetunde joomisjärgsel perioodil.

Toidulisandit FACCEX on lihtne kasutada. Preparaat kujutab endast looduslikke taimi pulbri kujul. Seda valmistatakse nagu teed ning juuakse kaks korda päevas – hommikul ja õhtul. Vahend on saadaval kahes erinevas pakendis – väike on mõeldud 14 kasutuskorraks (üheks nädalaks), suures on aga preparaati täielikuks kuuriks ehk 54 kasutuskorraks (27 päevaks).

Stabiilse mõju saavutamiseks on soovitatav läbida täielik kuur – 27 päeva.

Kui kuuri ajal jääb preparaadi FACCEX tarvitamine mingil põhjusel katki, siis soovitame jätkata selle kasutamist esimesel võimalusel ja viia alustatud kuur lõpuni.

Preparaati saad osta FACCEXi veebisaidilt.

FACCEX – ning mõistus naeratab!