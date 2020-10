ROG Phone 3 – mänguritele mõeldud nutitelefon

Firma ASUS mänguriarvutite osakond Republic of Gamers esitleb oma mängimiseks mõeldud nutitelefoni kolmandat versiooni. See pole eriline mitte ainult väljapaistva töökiiruse poolest, vaid ka lisaseadmete poolest, mis muudavad nutitelefoni mängukonsooliks. Tänu neile on seadme võimalused oluliselt suuremad ja see annab mängijatele võrgumängudes olulisi eeliseid. ROG Phone 3 ületab oma eelkäijat kõigi näitajate poolest.

Pakend ja standardvarustus

Juba telefoni pakend üllatab oma ebatavalise kujuga, mis meenutab püramiidi – puudub vaid terav tipp. Pakendi ülemine pool avaneb kaanena, mille alt karbist saab võtta telefoni. Kaane sees on tekstiilkattega C-tüüpi laadimiskaabel, laadija, üleminek 3,5 mm audiopistikule ja kaablipesade varukatted. Lisaks on seal plastist kaitsekaaned, firmakleepsud ja SIM-kaardi väljutustööriist. Eraldi sahtlis on jahutusseade, mis on oma eelkäijaga võrreldes muutunud, selle ühendamiseks tuleb telefon sinna otsapidi sisse pista. Pikema mängu ajal kaitseb see seadet ülekuumenemise eest.

Telefoni välisilme

Väliselt on ROG Phone 3 sarnane oma eelkäija ROG Phone 2-ga. See on ju loomulik ja üldlevinud, et oma tootevalikut uuendades ei looda uut versiooni mitte nullist, vaid täiustatakse juba olemasolevat head seadet, lisades sellele uusi omadusi. Ka ROG Phone 3 puhul leiab tähtsaimad muudatused just seadme sisemusest.

Traditsiooniliselt on telefoni esiküljeks suur AMOLED-ekraan diagonaaliga 6,59 tolli. Ekraanil pole mingeid avasid ega muid dekoratiivelemente, mis võiksid mängupilti moonutada. Kaamera ja sensorite jaoks on telefoni ülaosas ekraani kohal eraldi riba. Samuti asuvad esikülje üla- ja alaosas 7 magnetiga kõlarid, millel on kummalgi oma NXP TFA9874 võimendi. Tänu neile saab nii mängides kui ka filme vaadates nautida täisväärtuslikku stereoheli.

Telefoni paremal küljel asuvad uue Rogophone AirTriggeri kolmanda versiooni ultrahelinupud. Kui ROG Phone 2 puhul sai neid nuppe vajutada ja svaipida (sõrmega libistada), siis ROG Phone 3 nupud on saanud lisafunktsioone. Nüüd on nupp jaotatud kaheks tsooniks. Iga kasutaja saab ise häälestada, kuidas telefon reageerib, kui vajutada kas nupu paremale või vasakule küljele.

ROG Phone 2-s lisandus AirTriggerile svaip – sõrmega libistamine. ROG Phone 3-s lisandus sellele veel üks võimalus – puude. Kui kiirelt sõrmega üle AirTriggeri nupu tõmmata, võtab telefon seda kui ekraani puudutamist. Paljudes mängudes on bossivõitluste või erinevate kombode juures vaja kiiresti ja korduvalt sama nuppu vajutada. Kui varem pidi selleks puudutama ekraani, siis nüüd saab häälestada AirTrigger 3, et see teeks vajutusseeriaid. Piisab, kui ekraanil pöialt vajalikul nupul hoida ja samal ajal teise sõrmega AirTrigger 3-l libistades.

ROG Phone’il on veel teinegi režiim ekraanipuudutuste emuleerimiseks, milleks on vertikaalraputus. Sisseehitatud kiirendusandur jälgib telefoni asendit ja liikumist. Mõnikord on lihtsam ja kiirem telefoni raputada, mitte püüda sõrmega vajalikku nuppu või trigerit tabada. Seetõttu on sellest uuest raputamisomadusest palju kasu.

Telefoni vasakul küljel on C-tüüpi pesa. Seda saab kasutada nii laadimiseks kui ka ekstra ROG Phone 3 mõeldud lisaseadmete ühendamiseks. Küljel olev USB-pesa sobib ideaalselt mängimise ajal telefoni laadimiseks ega sega telefoni käes hoidmist. Teine C-tüüpi pesa asub telefoni alumisel küljel. Rohkem pesasid alumisel küljel pole.

Telefoni taga- ja esikülg on kaitstud kaitseklaasiga. Tagaküljel asuvad telefoni kolm põhikaamerat ja LED-välklamp. Samuti on seal väikesed jahutussüsteemi avaused, need on tehtud telefoni lisajahutuse efektiivsuse suurendamiseks. ROG Phone telefonidele on loodud eriline GameCool jahutusseade, mis on ostes telefoniga kaasas. Sellel on eraldi aurustikamber ja suur radiaator. ROG Phone 3 jahuti on võrreldes eelkäijaga kuus korda suurem. Aurustikambrile on lisatud grafiitkilest lisaelement. Uus jahuti on eelmisest mudelist 14% efektiivsem. Telefoni komlektis on veel AeroActive'i lisaventilaator. Seda jahutile kinnitades suureneb jahuti võimsus veelgi, vastavalt muidugi ka telefoni jõudlus.

Sõrmejäljeandur asub ekraani sees, see innovatiivne lahendus hoiab ruumi kokku.

Asus ROG Phone 3 tehnilised andmed

Ekraan

6,59 tolli, AMOLED, 144 Hz, 1 ms, heledus – 1000 kd/m2, kontrastsus 1 000 000 : 1

HDR10 ja HDR10+ tugi

Värviruum: 113,3% DCI-P3, 108,8% NTSC, 153,7% sRGB

Kuni 10 puudutust

Corning Gorilla 6 kaitseklaas

Protsessor

Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 7 nm, 64 bitti

8 tuuma, taktisagedus kuni 3,1 GHz

Videokaart

Qualcomm Adreno 650

Muutmälu (RAM)

Kuni 16 GB, LPDDR5

Sisemälu

Kuni 512 GB, UFS 3.1 liidestusega

Põhikaamera

64 Мp, sensor Sony IMX686, diafragma f/1,8, 6 elemendiga objektiiv, autofookus (2 х 1 OCL), LED-välklamp

Lisakaamera

13 Мp, lainurkobjektiiv (125°)

Makrokaamera

5 Мp, makroobjektiiv

Eesmine kaamera

24 Мp

Video eraldusvõime

8K (7680 x 4320), 30 kaadrit/s (põhikaamera)

4K (3840 x 2160), 30/60 kaadrit/s (põhikaamera) või 30 kaadrit/s (lisakaamera)

Full-HD 1080p (30 või 60 kaadrit/s)

HD 720p (30 kaadrit/s)

3D elektrooniline stabilisaator tagakülje kaameratele

Aeglustatud võte (4K/UHD)

Kiirvõte (4K: 120 kaadrit/s; 1080p: 240 / 120 kaadrit/s; 720p: 480 kaadrit/s)

Fotode tegemise võimalus samal ajal video salvestamisega

Andmeside

5G/4G/3G/2G

GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+; FDD-LTE; TD-LTE; CDMA; TD-CDMA; 5G Sub 6 SA/NSA

WiFi ja Bluetooth

WiFi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO), 2,4 ja 5 GHz

Bluetooth 5.1 (BR/EDR+LE)

NFC

Jah

Kaardipesad

Kahe micro-SIM-kaardi tugi

Toetab ooterežiimis kahte SIM-kaarti (5G + 4G või 4G + 4G).

Sõrmejäljelugeja

Jah, ekraanis

Liidesed

1 C-tüüpi

Lisaks 1 C-tüüpi pesa lisaseadmete ühendamiseks

GPS

GPS (diapasoonid L1/L5), GLONASS (L1), GALILEO (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5), NavIC (L5)

Sensorid

Kiirendusandur, digikompass, güroskoop, lähedussensor, valgustusandur, Halli andur

Aku

Sisseehitatud, 6000 mАh

Mikrofon

Sisseehitatud mikrofon koos mürafiltritega

Mõõdud

171 х 78 х 9,85 mm

Kaal

240 grammi

ASUS ROG Phone 3 ekraan on 6,59-tollise diagonaaliga, eraldusvõime on 2340 х 1080 pikslit. See on võrreldav nii mõnegi sülearvuti- ja mängurimonitoriga. Ekraani reageerimisaeg on 1 ms ja värskendussagedus 144 Hz. Täiustatud on ka sensorite reageerimisaega, nüüd on see 25 ms. Ekraani reageerimiskiiruse kasv pole mõjutanud värviedastuse kvaliteeti, deltaE on väiksem kui 1 – kuvari jaoks on see väga kõva näitaja. Maksimaalsed kontrastsuse ja heleduse näitajad on 650 kd/m2 ja 1 000 000 : 1. Kuvar toetab värviedastusstandardeid HDR10 ja HDR10+, värviruum on 113,3% DCI-P3 standardi värviruumist, 108,8% NTSC ja 153,7% sRGB värviruumist. Samuti on telefoni ekraan saanud TÜV Rheinlandi sertifikaadi, kus on kinnitatud, et ekraani värelus ja sinise värvi osakaal on vähesed.

Telefoni protsessor ja graafikakaart on parimad, mis telefoni loomise ajal olemas olid. Need on 8-tuumane Qualcomm Snapdragon 865 protsessor, maksimaalse taktisagedusega 3,1 GHz, ja graafikakaart Adreno 650. Operatiivmälu on telefonis kas 12 või 16 GB. Andmete hoidmiseks kasutatakse 512 GB kiiret välkmäluketast mis vastab UFS 3.1 standardile. Telefonil on 5G tugi.

Andmesidemoodul toetab nii 5G-d kui ka WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax, (2 x 2 MIMO) nii 2,4 kui ka 5 GHZ sagedustel. Bluetooth 5.1 toetab nii BR/EDR+LE kui ka Qualcomm aptX Adaptive standardeid. Muidugi on telefonis ka NFC, nagu ka GPS, GLONASS ja muud asukoha määramise vahendid.

ROG Phone 3 kaamerad

Telefonil on kolm tagakaamerat. Esimesel neist on 64-megapiksline Sony IMX686 sensor. See teeb üliteravaid ja väga detailirohkeid kvaliteetfotosid. Võrreldes telefoni eelmise mudeliga on kaamera kvaliteet oluliselt parem. Lisaks oskab kaamera tausta udusemaks teha ja sünkroniseerida end lampide vilkumissagedusega. Kaameral on kiire autofookus.

Ülejäänud kaks tagaküljekaamerat on ette nähtud panoraam- ja makrovõteteks. Panoraamvõtte kaameral on 13 Mp sensor ja 125-kraadine lainurkobjektiiv. Makrovõtete kaameral on 5 Mp sensor. Esikaamerat saab kasutada ka telefoni lahtilukustamiseks, kasutajale on see teretulnud lisamugavus.

Tõeliselt hämmastavad on videosalvestuse võimalused. Telefon suudab salvestada videot 8K eraldusvõimega! Sealjuures 30 kaadrit sekundis ilma mingite piiranguteta.

Telefoni jõudlus nii mängudes kui ka testides

Seda, et mängides ei tule ette mingeid pidureid, pole mõtet mainidagi – see on niigi selge. Seda kinnitavad ka tunnustatud jõudlustestid.

Kokkuvõtteks

Firma ASUS mänguriarvutite osakond Republic of Gamers on järjekordselt näidanud, et teab, milline peab olema üks mängimiseks mõeldud seade. ROG Phone 3 võib õigusega nimetada kõige paremaks mängimiseks mõeltud nutitelefoniks. Tema tugevusteks on nii suur töökiirus, mis on tagatud uusima protsessoriga, korpuses olevate pesade õnnestunud paigutus, lai lisaseadmete valik, suurepärane kaamera ja muidugi 144 Hz kvaliteetne ekraan. Telefoni aku peab vastu rohkem kui ööpäeva. Kui vaadata telefonis filme, jagub akut 16–18 tunniks. Filmivaatamiselamust parandab veelgi ASUSe patenditud AURA taustavalgustuse süsteem.

ROG Phone 3 on eelkõige mänguarvuti mobiilimängude mängimiseks ja alles seejärel nutitelefon – see eristabki teda teistest!