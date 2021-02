Rahvusvaheline kondoomipäev: 10 viga, mida kondoomi kasutamisel tehakse

Päeva, mille jooksul räägitakse kondoomide kasutamise vajalikkusest, kutsus ellu sihtasutus AIDS Healthcare Foundation (AHF). Eestis esindab seda asutust Narvas paiknev Linda Kliinik, mis tegeleb juba aastaid HIV-i ennetustegevustega – sealhulgas HIV-kiirtestimisega –, HIV-positiivsete ravi ja asjaosaliste igakülgse nõustamisega.

Selleks, et tõmmata tähelepanu kondoomide kasulikkusele ja vajalikkusele, jagame teiega kümmet suurimat viga, mida kondoomide kasutamisel tehakse.

Rohkem infot rahvusvahelise kondoomipäeva kohta leiad siit: www.lovecondoms.org ja AHF Estonia - HIV/AIDS Testing - AIDS Healthcare Foundation

5000 aastat kondoomi sünnist

Kondoomilaadsete lahenduste kasutamise kohta on kirjalikke märkmeid juba 5000 aasta tagusest ajast, kui Kreeta saare kuningas Minos valmistas kitsepõiest kondoomilaadse vahendi, et hoida enda naist oma sperma eest. Kuningas arvas, et tema „eluvedelik” on täis skorpione ja mürkmadusid.



Kummist kondoomid muutusid võimalikuks alles 19. sajandi keskpaiku, kui Charles Goodyear leiutas kummi vulkaniseerimise. Esimesed kummist kondoomid toodeti 1855. aastal ja juba järgmisel kümnendil toimus kondoomide masstootmine.



Võttis veel enam kui 70 aastat, kui kondoome hakati tootma lateksist, mis muutis kondoomid odavaks ja kättesaadavaks kõikidele. Kondoomide vajalikkust ja kasulikkust ilmestab ka huvitav fakt, et II maailmasõja ajal olid USA ja Suurbritannia sõjaväed ainsad maailmas, kes ei jaganud oma sõduritele kondoome. Nii kasvas sõja-aastatel hüppeliselt mõlemas armees nii gonorröa kui ka süüfilise levik. Süüfilisse suri toona rohkem inimesi kui AIDSi epideemia kõrgajal.



Kuna 1960ndatel levisid kiiresti ka beebipillid ja kasutati penitsilliini, siis kondoomide kasutamine vahepeal vähenes. Uuesti tõusis see kõigi fookusse 80ndatel koos AIDSi levikuga.