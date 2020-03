Prototron aitab ettevõtjatel leida ja katsetada uusi tegevussuundi

Praegune kiiresti muutuv olukord majanduses paneb ettevõtjaid otsima uusi tegevussuundi ja alternatiivseid rahastamisvõimalusi. Prototron tuleb appi, kui sul on nutikas idee, kuid oma vahenditest prototüüpimiseks vajalikku raha välja ei pigista ning ilma prototüübita on pangale ja investoritele idee teostatavust samuti raske selgeks teha. 35 000 eurot oma idee elluviimiseks võib olla just see tõuge, mida oma ideega edasiminekuks vajad.

Parimad õnnestumised, ebaõnnestumised ja katsetused on selleks, et neist õppida. Nii leitakse uutele probleemide seninägematuid lahendusi, mis vastavad tänasele ajastule. Siin on mõned tähelepanekud, mis Prototronis aastate jooksul silma on hakanud.

Hea äriidee võib tulla lahendusest

See tähendab, et sinu idee võib eskaleeruda, kui see ei ole pelgalt tavapärase tegevuse optimeerimine, vaid sellele hoopis teise tähenduse leidmine. Heaks näiteks on Prototronilt rahastuse saanud meeskond FutuClass, kes leidis, et kui keemiliste reaktsioonide tegemine praktikas võib kogenematuse tõttu olla ohtlik, siis miks mitte paigutada need virtuaalreaalsusesse. Tulemuseks on õpetlikud VR-mängud, mis on täis plahvatusi, suitsu ja kära – täiesti ohutu, kuid samal ajal põnev.

Mõtle olemasoleva lahenduse asemel välja midagi täiesti uut

Uue keele õppimine tundub suuremale osale inimestest alguses pea võimatu – õpikud on igavad ja grammatika kui lingvistiline džungel. Mait Müntel oli Euroopa Tuumauuringute Keskuses töötav füüsik, kelle isiklik huvi viis keeleõppeprogrammi Lingvist loomiseni.

Šveitsis elades on prantsuse keele oskamine võrreldav Eestis eesti keele oskamisega, mistõttu oli Maidul vaja keel kiirelt selgeks saada. Lingvisti uudsus peitus selles, et õppimise kiirendamiseks ja tõhustamiseks kasutati tehisintellekti. Lingvisti keeleõppeprogramm suudab tuvastada õppija keeleoskuse taseme ning sellest lähtuvalt pakub edasisi õpitegevusi. Lingvist lubab ükskõik millise võõrkeele ükskõik millisele õppurile 200 tunniga selgeks õpetada.

Tee oma asja suure pühendumusega

Kui sina oled oma idee kallal töötades rõõmus, võivad peagi rõõmsad olla miljonid teised inimesed. Meeskonnaliikmete hobitegevusest kasvas välja maailma vallutav ettevõte CoModule. Algselt ehitas meeskond TalTechi vormelitiimis võidusõiduautosid ja sellega jõuti maailma tippu. Autodega tehti lõpparve ja täna ehitab CoModule tehnoloogiat, mis ühendab tõukerattaid, rulasid, jalgrattaid, mootorrattaid ja motorollereid internetiga. Eelmisel aastal kasvatas firma oma käivet umbes 4,5 korda ning oli Ettevõtluse Auhindadel nomineeritud uuendajate kategoorias.

Iga inimene seisab aeg-ajalt silmitsi mõne argise või siis töökeskkonnas ilmneva probleemiga. Täna, kus mõned majandussektorid on pidanud päevapealt oma tegevuse seiskama, oleme täiesti uues ja väljakutseterohkes situatsioonis. Suurem osa meist lepib paratamatusega ja proovib sellest üle olla, kuid ärksama hakkavad otsima uusi lahendusi, kuidas olukord iseenda ja ehk ka paljude teiste jaoks ära lahendada.

2012. aastal Swedbanki, Taltechi ja Tallinna Teaduspark Tehnopoli koostöös loodud Prototron on praeguseks toetanud Eestis 72 nutikat ideed kokku 893 000 euroga, meeskonnad on kogunud järelinvesteeringuid enam kui 20 miljoni euro ulatuses. Prototroni tugevuseks on oma ala ekspertidest mentorid, asjatundlik ekspertkomitee ja tugisüsteemid.

Erinevalt teistest sarnastest rahastusplatvormidest ei võta Prototron alustavates ettevõtetes osalust ning annab võitjatele nn tarka raha – rahalise võiduga kaasneb 6-kuuline inkubatsioon Tehnopol startup inkubaatoris, partnerite tugiteenused, õigusabi Hedman Partners’ilt, investorkontaktid ja teisi arendustegevuseks vajalikke tugiteenused.

Taotlusvoorud toimuvad 2 korda aastas, järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 25. märtsil.

Esita taotlus: www.prototron.ee.