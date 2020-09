PROOVIGE JÄRELE | Kuidas maitseb tõeline Türgi?

“Tõelised Türgi maitsed Tallinnas”, nii võiks võtta kokku äsja Sõpruse puiesteel avatud Türgi kohviku Homepastries, mis aga on palju enamat kui vaid koht, kus kohtuda, maitsta Türgi maiuseid ja juua tass head kohvi.

Homepastries on samal ajal ka parimate Türgi toiduainete pood ning näitusesaal ehk showroom sellele, milline on see tõeline Türgi, kuidas see riik tegelikult maitseb ja mismoodi lõhnab. Kohviku omanik Fatih Güllü räägib Eesti keeles, et kohvik on üks osa tema suuremast unistusest tutvustada eestlastele seda päris Türgit, seda, mida tema tunneb ja teab, kus on kasvanud. Ta soovib õpetada meile seda, mida tegelikult tema kaasmaalased kodudes söövad ja joovad, kuidas mõtlevad ja millest räägivad.

“Minu perekond on pärit Gaziantepi linnast lõuna Türgist, kohast kus kasvavad parimad riigi puu-, juur- ja kaunviljad. Minu isa ja vennad otsivad linna ümbrusest kokku parimad toorained, pakendavad need ja saadavad siis minul Eestisse. Siit müüme kõike edasi nii Saksamaale, Skandinaaviasse ja nüüd ka Eestis,” räägib Fatih.

Homepastries

Homepastrie poes ringi vaadates lööb silma rohke värvikirevus. Lettidel on leida punaseid, rohelisi ja musti läätsesid, õigeid ja just Türgis kasvanud pistaatsiapähkleid, bulgurit, kikerherneid ja uudsena Eestis: kuivatatud okrat ja baklažaane. Nende kõrval täidavad korve kuivatatud ananassid, aprikoosid, kiivid ja mis kõik veel.

Järgmistelt riiulitelt vaatab vastu aga sügavavärviline Türgi must tee, hõrgult lõhnavad roosiõied ja suur hulk erinevaid maitseainesegusid, nende kõrval aga pehmed Türgi oliivid, kodused tomati- ning tšillipastad ja ohtralt Türgi kuulsaid maiustusi – Turkish delight ja churchkhela’d. Värskelt valmistatud baklava ja kreemine valik halvaad sobivad ideaalselt kaaslaseks kuuma kohvi kõrvale. Kõike müüakse ka kaasa.

Homepastries

Kohvik, pood ja showroom

Fatih tuli Eestisse 11 aastat tagasi ja leidis siin õnne, tema lapsed on siin sündinud ning just nendega rääkimiseks on Güllü viimased 9 kuud ka Eesti keelt õppinud. Mees tunneb ennast Tallinnas väga hästi, kuid siiski igatseb oma riiki ja perekonda, keda ta ei ole viimased kuus aastat oma silmaga näinud. Põhjuseks tänane segane olukord Türgis, mis tähendab, et kodumaale naastes mees arreteeritaks ja pandaks tänase riigijuhi vastase pooldamise eest vangi.

“Läbi Gaziantepi parimate toodete müümise ja Türgi tutvustamise saan ma olla abiks nii oma perele, sõpradele kui tunda ennast jätkuvalt türklasena. Ning ma tahan tutvustada eestlastele seda õiget Türgit, seda, mida kuurordis puhates enamasti ei näe. Ma tahan tutvustada eestlastele meie külalislahkust ja meie toite, lisaks pakkuda neile võimalust Türgi toite ka kodus ise valmistada, ostes meie poest kaasa kõik vajaliku,” räägib Fatih.

Homepastries

Kohvikust saabki esmalt Türgi kultuuri ja toitude kohta teadmisi, lisaks antakse kõike, mida poes müüakse ka kohapeal maitsta: et tekiks arusaam, mismoodi maitseb see õige pistaatsia pähkel, tahhiini või tomatipasta. Ning seejärel saab parimad toorained kaasa osta ja kodus neist siis midagi maitsvat valmistada. Või niisama maiustamiseks lauda serveerida.

Fatihi loodud kohvik-pood ongi mõeldud olema sild uutele koostööprojektidele: kuna perebränd Güllüzadem tegeleb ka hulgimüügiga, siis on perefirma võimeline pakkuma ka suuri mahte Türgi tooteid. Lisaks, kuna tegemist on perefirmaga, siis on tagatud ka usaldusväärne tarne ja kontakt siinsamas Eestis.

Homepastries

Kodune Türgi köök

“Türgi köök ei ole midagi keerulist või priiskavat, see on tervislik ja kodune, kuid alati väga maitsev. Hetkel on Eestis pigem levinud arusaam, et Türgi köök ongi vaid kebab. Ma tahaksin ka seda arvamust muuta. Selleks on meilt võimalik tellida kas koju oma perele või mõneks tähtpäevaks Türgi õhtusöök. Meie valmistame kõik traditsiooniliste Türgi retseptide järgi ja toome toidu ka ise kohale. Meilt on selliseid õhtusööke tellitud ka firmade poolt oma töötajatele,” räägib Fatih.

Fatih mainib, et kokaks nendel õhtusöökidel on tema abikaasa, kes valmistab just neid toite, mida nemad oma perega igapäevaselt söövad. Ehk siis enam “päris Türgimaks” minna ei saagi. Toorained tulevad oma poest, tarkus aga emadel-vanaemadelt Türgist.

Mees lisab veel, et türklased on eestlastele väga sarnased, armastavad oma peret, on ausad ja töökad. “Tulge meile küll ja avastage enda jaoks Türgi maitsed,” ütleb Fatih.

Vaadake kõike lähemalt Homepastries e-poest: www.homepastries.ee!

Homepastries

Sõpruse puisetee 31, Tallinn

info@homepastries.ee

+372 5343 1725

www.homepastries.ee