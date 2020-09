Pane vaim valmis! Kohe tuleb Eesti esimene seiklusfestival

SeiklusFestil saab põnevalt aega veeta nii maa all, maa peal, õhus kui ka vees. Festivali põhitegevuspaikadeks 26.–28. septembrini on Eesti Kaevandusmuuseum, Aidu karjäär ja Kiviõli Seikluskeskus.

Eesti seiklusmaaks kutsutud Ida-Viru on aasta-aastalt tõmmanud aina rohkem ligi neid, kes ammutavad igapäevaeluks energiat loodusest ja liikumisest. Kui kuulud nende hulka, kes ei pea paljuks vähemalt metsas jalutada, aga pole veel sattunud seiklema Ida-Virumaale, siis septembris on selleks suurepärane võimalus – SeiklusFestil saad proovida kümneid ja kümneid erinevaid aktiivse puhkamise viise soodushindadega. Ettevõtmise päevajuht on telekast tuttav ja muidu muhe matkasell Väino Laisaar, kes on suur seikleja, automatkaja ning matkasarju tootev reisioperaator.

Sellega, et seiklemine on mõnele koduõues õunapuu otsa ronimine, teisele ümber maakera purjetamine, on arvestatud festivali kava kokkupanekul ja nii leiavad sealt võimetekohast tegevust pea kõik. Esimest korda on liidetud tegevusi mitmetunnisteks programmideks ehk konveieriteks (nimetus tuleb Ida-Viru võimsast tööstusajaloost). Erinevaid seiklusvõimalusi pakkuvaid konveiereid on nii padu- kui ka pühapäevaseiklejatele ja nende koostamisel on meeles peetud ka lastega peresid. Ootamatu on ka festivali viimane päev, mis langeb arginädala algusesse ja annab firmadele ainukordse võimaluse korraldada oma meeskonnale seikluslik tööpäev. Vaatame siis, mida kellele pakutakse.

Paduseiklejale

Kui oled oma verelt võistleja, pane kokku meeskond ja võta ära Seiklusmaa karikas. Võistlus koosneb rogainist ehk valikorienteerumisest ja lisaülesannetest, mis eeldavad leidlikkust ning osavust. Rajal on kohustuslikud ja vabatahtlikud kontrollpunktid. Kontrollajad mahuvad ühe ja nelja tunni sisse ning rajad sobivad ka koolinoortele alates 12. eluaastast.

Foto: Joosep Martinson

Neile, kes pigem seikleks kui käiks tööl, on kokku pandud spetsiaalsed 4–6 tunni pikkused programmid ehk täis- ja poolkonveierid. Neid on palju ja väga erinevaid. Näiteks mahutatakse kuue tunni sisse allmaa-, tõukeratta-, jalgsi-, maasturi-, kanuu-, paadi- ja seiklusraja retk. Kui see läbi teha ja võtta sinna otsa päeva lõpuks koos semudega üks lõõgastav saunaseiklus telk-, haagis- ja tünnisaunas, siis vaevalt enne jõule teist nii toredat päeva tuleb. Ja kui ikkagi tundub, et rammu üle jääb, võib lisaks vallutada mõne mäetipu või ronida turvaliselt tööstusmaastikul. Aga mitte päris viimse jõuraasuni, sest laupäeva õhtul ootab kõiki külalisi üllatusi täis seikluspidu.

Pühapäevaseiklejale

Neile, kes pole harjunud päev otsa seljakott seljas ringi rühkima, sobivad mugava seiklemise minikonveierid, kuhu kuuluvad näiteks kanuu- ja jalgsisiretked või jalgsi- ja tõukerattaretk või koguni safari- ja allmaaretked, mis pandud kokku kahetunniseks seikluseks. Viimased on suurepäraseks võimaluseks tutvustada ringi rändamise võlusid ka mõnele väheliikuvale sõbrale või päevast päeva palehigis tööd rügavale emale-isale. Võta nad kaasa!

Pereseiklejale

Pere pisematega võib festivali raames teha mõne lühema retke, osaleda vahvates töötubades või valida vabalt mõne paadi-, tõukerattaretke või loodusvaatluse. Sobivad ka minikonveierid, kus saavad kaasa lüüa ka juba kaheksa-aastased. Koolieas rüblikutele passivad mitmed ronimisrajad Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil ja Kiviõli Seikluskeskuses, peredele hästi ka militaarseiklus. Töö- ja õpitubades saab näiteks juba kevadeks valmistudes pesakaste kokku klopsida või teha esimesi samme linnuvaatluse kirevas maailmas.

Firmadele ja koolidele

Millal viimati oma meeskonnaga kontorist välja said? SeiklusFesti viimane päev pakub ettevõtetele, organisatsioonidele, ameti- ja õppeasutustele võimalust panna kokku soodushindadega seikluspakett, mis toetab uute töötajate sisselamist ning ajab ühtlasi vurtsu sisse pisut viledaks kulunud meeskonnavaimule. Sellest tuleb üks äge tiimipäev. Võta ühendust!

