Pane jõulutunne kasvama – kuusebeebi jõulupuu on pühadekingitus Eesti metsadele

Jõulud pole enam kaugel ja tuleb hakata mõtlema selle peale, kuidas tuua seda õdusat jõulutunnet oma koju või kontorisse.

On palju erinevaid elemente, mis aitavad seda teha – värskete piparkookide lõhn, kaunid jõuluvalgustid või isegi taustal mõnusalt mängiv jõulumuusika –, kuid olgem ausad – kõik selle aitab ühiseks tervikuks siduda värske jõulupuu. Õnneks ei pea värske jõulukuuse tuppa toomiseks enam saega elujõulise puu kallale minema, sest West Tree OÜ pakub võimalust laenutada või soetada omale loodussõbraliku potis jõulupuu – kuusebeebi.

Kuusebeebi – jõulupuu, mis jätkab oma elu looduses

Kindlasti teeb paljudele meist muret olukord meie metsade ja looduskeskkonna ümber ja sellele ei aita kaasa elujõuliste kuuskede maha võtmine. Klassikalise pikkusega kuusepuud on metsas kasvanud 10–15 aastat ja kasvaksid seal veel pikalt edasi. Just siinkohal tulebki välja kuusebeebide erilisus – nende elutee ei lõppe meile jõulurõõmu pakkudes, vaid hoopis algab sellega. Metsa jaoks kasvavate kuuseistikute seast valitakse välja kõige säravamad kuusekesed, mis pannakse kõige kasvamiseks vajalikuga käsitsi valmistatud puupakkudest pottidesse ootama oma uut kasuperet.

Potikesed on valmistatud Eesti küttepuidust, mida võibki hiljem vabalt kasutada toa kütmiseks. Samuti ei juhtu midagi, kui visata pott lihtsalt metsa. Kuusebeebi suurimaks tugevuseks on see, et ta ei jäta ökojalajälge. Kasuperes saavad nad pakkuda jõulurõõmu ja kasvada hoolitsevas keskkonnas, et pärast jõule minna tagasi teiste istikute sekka või leida oma koht uue pere juures.

Koju, kontorisse või kingituseks

Kuusebeebi võib enda juurde võtta päriseks, tema eest hoolt kanda ja seejärel leida koht koduaias või looduses, kus temaga koos saaks kasvada ka see eriline jõulutunne. Kuusebeebi on ka ideaalseks kingituseks lähedastele, et nemadki saaksid kuusebeebi kasvama panemisega kaasneva rõõmu osaliseks. Uudse lahendusena on võimalik kuusebeebisid ka laenutada ja see võimalus on eelkõige mõeldud ettevõtetele, kes soovivad jõulutunnet kogu oma töökeskkonna peale ära jaotada. West Tree mugava rendisüsteemi abil saate ilusates puidust pottides kuuseistikud oma mistahes tööruumi kaunistama, ning jõulude möödudes võib nad saata tagasi sünnikoju, et kuusebeebidest kasvaksid Eestimaa metsades suured ja tugevad kuused. Rendiplatvorm on juba avatud, ole üks esimesi!

Päriseks või laenuks, suureks ja tugevaks kasvatakse head hoolt saades

Olenemata sellest, kas kuusebeebi läheb kasuperesse päriseks või vaid pühade ajaks, on tähtis siiski teda sel ajal hooldada, sest vaid siis on istik piisavalt elujõuline, et kevade saabudes omapäi õues hakkama saada. Nagu kõik taimed, tahab ka kuusebeebi kasvades ohtralt juua saada, kuid lisaks sellele vajavad tema okkad ja oksakesed kerget niisutust – neid tuleks üks kuni kaks korda päevas veega pritsida. Samuti soovivad ka nemad tunda päikese paitamist ja parim koht neile olekski just aknalaual.

Rohelised jõulud

Hoolimata sellest, kas me nendel jõuludel lund näeme või mitte, võiksime need veeta keskkonnasõbralikult ja loodusele tagasi andes, sest loodus on meid ju rohke ilusaga õnnistanud. Jõulutunde toomiseks ei pea tegema lõppu metsas kasvava jõulupuu eluteele ega soetama plastist kuuske – võib hoopis minna mugavat ja loodussõbralikku teed ning rentida või soetada omale kuusebeebi West Tree OÜ-st. Metsad on Eestimaa suurimaks rikkuseks – hoiame ja armastame neid!