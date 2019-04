OTSE DELFI TV-s | Stockmann lõpetab ühekordsete plastiktoodete müügi

Alates 22. aprillist pole Stockmanni kaubamajast võimalik osta ühekordseid plastiktooteid. Selle otsusega soovib ettevõte toetada keskkonnateadlikke ning läbi mõeldud ostuotsuseid.

Tänasel ülemaailmsel maapäeval korraldas Stockmann rõõmsad peied, et saata ühekordne plastik viimsele teele. Ettevõte on viimased pool aastat jõudsalt vähendanud ühekordsete plastiktoodete müüki ning nüüd saadeti viimasedki neist Neulari tehasesse. Seal saab plastik ümbertöötlemise abil uue hingamise, näiteks riidenagide ja lillepottidena.

“Meie otsus loobuda ühekordse plastiku müügist oli ühine. Olukord, kus igal aastal jõuab maailma veekogudesse ning metsadesse miljoneid tonne plastikjäätmeid, on kahetsusväärne,” sõnas Stockmanni kaubamaja direktor Marge Türner. “Tajume jaekaubanduses tegutseva ettevõttena suurt rolli vastutustundlike tarbimisharjumuste kujundamisel.”

Uuenenud tootevaliku puhul pole vaja karta, et näiteks vajalikke söögiriistu Stockmannist enam ei leia. “Meie valik on nüüd lihtsalt erilisem kui teistes poodides. Ühekordsete tarbetute esemete asemel leiab meilt näiteks pilliroost joogikõrsi, bambusest topse ja puidust vatitikke - tooteid, mille tegemine ja tarbimine on looduse suhtes vastutustundlikum kui plastikust toode. Ükski vajalik või harjumuspärane ese uuest sortimendist välja ei jää,” lubas Türner.

Teeme Ära SA tegevjuht Merili Vares rõhutas rõõmsatel peiedel, et igasuguste esemete tootmine ja müümine ühekordseks kasutamiseks – sageli vaid paarikümneks sekundiks –, on ilmselge raiskamine, millele tuleb leida süsteemne lahendus.

“Enamasti ei jõua need tooted taaskasutusse ning väärtuslik materjal kaob jäädavalt. Halvemal juhul jõuavad need asjad hoopis loodusesse. Kiidame Stockmanni algatust ja loodame, et nende eeskuju paneb ka teisi jaekaupmehi mõtlema sellele, kuidas targa kaubavalikuga muuta inimeste harjumusi keskkonnateadlikumaks," ütles Vares.

Ühekordsete plastiktoodete müügi lõpetamine on järjekordne samm, millega Stockmann juhib tähelepanu teadlikule tarbimisele. Varem on ettevõte muutnud kõik ostukotid tasuliseks ning asendanud klassikalised kilekotid vähemalt 80% ulatuses taaskasutatavast materjalist biolagunevate kilekottidega. Samuti aitab Stockmann vähendada asjatut tekstiiliprügi koos disainer Reet Ausi ja Uuskasutuskeskusega, kutsude inimesi üles tooma kappi seisma jäänud teksariided Stockmannis asuvasse kogumispunkti, et anda neile pikem eluiga ja valmistada neist uue disainiga rõivad.

Stockmanni direktori Marge Türneri sõnul pole tänane päev ettevõtte jaoks mitte finiš, vaid pelgalt verstapost. „Lõpetame tänasest küll ühekordsete plastiktoodete müügi, kuid oleme juba mõnda aega otsinud võimalusi pakendada jätkusuutlikumalt ka näiteks Stockmannist müüdava lahtise toidu. Tänasest stardib meil majas keskkonnasõbralike toidukarpide testperiood. Loodame uusi lahendusi peatselt ka igapäevaselt pakkuda.“

Stockmann AS on osa Soome jaekaubanduskontsernist Stockmann Group, mille jaekaubanduse haru Stockmann Retail kõrvale kuuluvad ka moekett Lindex ning kinnisvaradivisjon Stockmann Real Estate. Stockmann on asutatud 1862. aastal Soomes ning tuli Eestisse esmakordselt 1993. aastal. Tallinnas Liivalaia tänaval asuv kaubamaja avati 1996. aasta aprillis, kus sellest ajast alates on esindatud lai valik kvaliteetseid brände nii moe-, ilu-, kodu- kui toidukaupade kategooriatest.