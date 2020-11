Ostle E-smaspäeval ja toeta heategevusprojekti „Igale koolilapsele arvuti“

Esmaspäeval, 9. novembril toimub taas E-smaspäev, kus sooduspakkumisi teeb rekordarv, enam kui 200 e-poodi.

Sel korral otsustasid e-kaupmehed lisada aktsioonile heategevusliku mõõtme ja toetavad projekti „Igale koolilapsele arvuti“. E-smaspäeva raames on eesmärk koguda vähemalt 10 000 eurot ja aidata Lastekaitse Liidul soetada kasutatud arvuteid, mis lähevad peredesse, kus on kolme koolilapse peale vähem kui üks arvuti. Oma panuse saavad projekti õnnestumisse anda ka e-ostlejad.

„Arvutite kasutamise võimalus tundub meist enamikule nii tavaline ja iseenesestmõistetav, et unustame, et neid ei pruugi igas kodus igale pereliikmele või ka kahe-kolme pereliikme peale korraga kasutamiseks jaguda,“ kommenteeris Eesti E-Kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät heategevusprojekti toetamise mõtet. Tema sõnul on e-õppe vajadus koolidel endiselt olemas ja koduõpe võib taas reaalseks saada, mistõttu leidsidki e-kaupmehed, et nad võiksid liikmetega laste heaks rahakogumise ette võtta. „Miinimumeesmärk on kokku koguda vähemalt 10 000 eurot, millega garanteerime, et paljud pered saaksid vajamineva arvuti koju veel sel aastal,“ kinnitas Tõnu Väät.

Eriolukorras kodanikualgatusena sündinud „Igale koolilapsele arvuti“ liikumise abil on endale arvuti saanud enam kui 1500 last, kuid nimekiri peredest, kellel on raskusi vajalike seadmete soetamisega, on endiselt pikk. Projekti „Igale koolilapsele arvuti“ toetamiseks on üle 75 Eesti E-kaubanduse Liitu kuuluvat e-poodi teinud juba annetuse ja kannavad E-smaspäeva lehel märgist „toetab Lastekaitse Liitu!“. Iga 9. novembril E-smaspäeva (www.e-smaspaev.ee) lehe külastaja eest toetavad aga Eesti E-kaubanduse Liit ja aktsioonis osalevad e-poed projekti 10 sendiga.

Kogutud annetuste eest ostab Lastekaitse Liit kasutatud arvuteid ja katab arvutite saatmise postikulud.

E-smaspäev on Eesti e-poodide 24-tunnine ühisaktsioon, kus Eesti kaupmehed tutvustavad oma kaubavalikut sooduspakkumiste, kingituste või tasuta tarne kaudu. Sel korral on E-smaspäevaga liitunud enam kui 200 e-poodi, nende seas nii tuntud tegijaid kui ka väiksemaid e-poode ning esindatud on ka mitmed kategooriad, sh ehituskaubad, mööbel, sisustuskaubad, rõivad, raamatud, elektroonika, tehnika jpm. E-smaspäeva pakkumised avaldatakse 9. novembri südaööl kell 00.00 veebilehel e-smaspaev.ee. E-smaspäev toimub iga mai- ja novembrikuu teisel esmaspäeval.