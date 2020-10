Osta auto oksjonilt: www.exleasingcar.com on nüüd mõeldud ka eraisikutele

Alates sellest aastast on võimalik eraisikutel osaleda veebilehe www.exleasingcar.com kaudu oksjonitel, et leida omale Lääne-Euroopast sobilik kasutatud auto. Leedus juba 11 aastat tegutsenud ettevõte toob oksjoni võitjale auto koduukseni, kontrollides enne auto tehnilist korrasolekut. Suurepärane viis leida omale sobiv sõiduvahend tööks, perele või lõbusõiduks.

Exleasingcar pakkus autode oksjonikeskkonda senini vaid ettevõtetele, kes ostsid Lääne-Euroopa suurtelt kasutatud autode müüjatelt erinevaid sõidukeid ja müüsid neid siis oma salongides. Kuna kogemust on kasutatud autode vahendamisel kogunenud palju, tunti Exleasingcaris, et nüüd ollakse valmis pakkuma teenust ka kõikidele eraisikutele, kellel on soov omale auto osta.

Ettevõtte müügijuht Aivaras Jakulevičius lisab, et Exleasingcar pakub oma klientidele täisteenust ehk kui klient on nende veebilehelt leidnud omale sobiva auto, teinud pakkumise ja võitnud oksjoni, teeb kõik edasise juba oksjoni korraldaja. Kõigepealt toob Exleasingcar auto selle asukohast Leetu oma tehnokeskusse, kus vaadatakse masin üle ning tehakse tehniline ja sõidukontroll, vajalikud parandused ning remont, vahetatakse õlid ja rihmad ning pestakse auto nii väljast kui ka seest puhtaks. Oluline on see selleks, et klient saaks alati lubatud kvaliteedis auto.

„Pärast läbivaatust enda tehnokeskuses anname igale eraisiku ostetud auto mootorile ja käigukastile ka garantii. Lisaks vahendame ostjale alati ka auto VIN-numbri, õige läbisõidetud kilomeetrite arvu ja ametliku auto hooldusajaloo. Lisaks meie enda kontrollile läbib auto kontrolli ka sihtkohariigi registris, kus meie ajame korda kõik vajalikud dokumendid. Ehk siis enne kliendini jõudmist läbib iga auto vähemalt kolm tehnilist kontrolli. Me oleme pikalt Exleasingcari brändi loonud ja hindame seda kõrgelt. See tähendab, et me ei soovi mingil juhul viia kliendile vigadega sõidukit,” räägib Jakulevičius.

Müügijuht lisab, et kui auto on nende keskuses üle vaadatud, siis edasi viiaksegi sõiduvahend juba kliendile otse koduukse ette. Exleasingcar on sellisel tehingul ainus vahelüli auto müüa ja ostja vahel, see muudab teenuse üsna kiireks ja teiste analoogsetega võrreldes ka soodsamaks. Exleasingcar annab võimaluse osta omale auto sisuliselt kodust lahkumata, oksjonil saab igal ajal osaleda arvutis või nutitelefonis. Nii ei ole vaja külastada eraldi kõiki kasutatud autode müüjaid, et leida omale sobiv lahendus ja maksta neile järjekordseid vahendustasusid. Samuti ei pea muretsema, et ostetaval autol oleks peidetud vigu, mis võivad olla probleemiks, kui auto ostetakse lehekuulutuse peale.

Autod tulevad kõikjalt Kesk-Euroopast

Exleasingcari partneriteks kogu Euroopas on suurimad liisinguautode müüjad, kelle kvaliteedis ollakse raudkindlad. Enamik autosid, mida oksjonil müüakse, tulevad Belgiast, Hollandist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Austriast ja Luksemburgist.

„Kuna meie partnerid Euroopas hindavad oma nime, siis saab nende pakutud autode kvaliteeti usaldada. Lisaks me kontrollime oma partnereid regulaarselt ka ise, et saaksime rahuliku südamega nende autod oma oksjonitele panna,” lisab Exleasingcari müügijuht.

Jakulevičius lisab, et nende oksjonitelt on võimalik leida kõiksuguseid autosid kuni väikeste kaubikuteni välja. Exleasingcar ei vahenda ega pane oksjonile suuri kaubaautosid ja töömasinaid. Jakulevičius rõhutab aga ühte olulist asja veel, mis tuleb enne oksjonikeskkonda sisenemist selgeks mõelda.

„Euroopa Liidus on seadus, mis ütleb, et kui oksjonil osaled ja oksjoni võidad, siis on ka kohustus auto ära osta. Oluline ongi rõhutada, et niisama pakkumisi paljudele autodele ei ole soovitatav meie keskkonnas teha, sest võib juhtuda, et ühel hetkel olete mitme auto omanik. Me tuleme vastu, kui on väga mõjuv põhjus autost loobumiseks, kuid üldiselt toome ostetud auto kliendile ära,” lisab ettevõtte müügijuht.

Kiire kohaletoimetamine, soodsad hinnad

Exleasingcari eesmärk on pakkuda oma klientidele ausat teenust, kus kõik hinnad on alati näha, teenustasud on selged ja pärast tehingu sooritamist ei kaasne ühtegi peidetud lisatasu. Kuigi mõningal juhul võivad hinnad sõltuvalt hooajast kõikuda.

Exleasingcar toob autod müügiplatsilt kliendi koduukseni kahe kuni kaheksa nädala jooksul, olenevalt sellest, millisest riigist auto ostetud on. Ühest küljest pikendab seda aega kaugus, kuid peamiselt riigi bürokraatia toimimise kiirus. Jakulevičius ütleb, et Belgiast tuleb auto kohale enamasti kahe nädalaga, Hollandist kolme ja Prantsusmaalt nelja nädalaga, samal ajal kui Itaaliast võib auto toomine võtta kuni kaks kuud – põhjus on Itaalia aeglane bürokraatia.

Exleasingcari teenustasud sõltuvad aga sellest, kui kaugelt auto kohale tuuakse ja milline on oksjoni lõpphind: enamasti jäävad need tasud 1200 ja 1700 euro vahele. Selle sees on sõiduki transport ja igasugune logistika, kogu bürokraatia eri riikide registrites, ülevaatused ning tehnilised kontrollid. Eraisikutele lisandub hinnale ka käibemaks.

Jakulevičius annab oksjonil osalemiseks ka paar soovitust: oluline on jääda kindlaks oma välja valitud sõidukile ja olla kannatlik autole hinna pakkumisel.

Uuri kõike lähemalt veebilehelt www.exleasingcar.com.