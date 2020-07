Osale Huggies fotovõistlusel ja võida auhindu

Huggies ootab kuni augusti lõpuni osalema kõiki lapsevanemaid toredal fotovõistlusel, mille auhindadeks on Huggies mähkmeid ning riidekomplektid pere kõige väiksematele.

Terve juuli ja augusti jooksul on võimalik osaleda huvilistel fotovõistlusel, millele ootame osalema pilte suve kõige nunnumast naeratusest. Fotovõistluse teemaks ongi lihtsalt „Naeratus“. Osalemiseks pole vaja teha enamat, kui lihtsalt teha meeleolukas klõps beebist või beebidest, kes mänguhoos või muus olukorras naeravad või naeratavad. Hästi lihtne!

Kõikide osalejate seast valib Pere ja Kodu toimetus oma lemmikud, keda Huggies premeeribki auhinnapakiga, millesse kuuluvad mähkmed ning Huggies beebibody. Lemmikud valitakse kord nädalas ning auhinnavõitjatega võetakse juba eraldi ühendust.

Soovime kõigile head osalemist ning lennukaid mõtteid, kuidas see kõige nunnum, ägedam, siiram või armsam naeratus pildile talletada.

Ole loov, leidlik ning auhinnapakk võibki vabalt olla sinu!

Kuidas osaleda?

Lae alloleva vormi kaudu üles foto, millel kujutatud naeratavat beebist. Olgu tegemist mänguhoos naerva beebiga, lihtsalt rõõmsameelse beebiga – pole tähtis. Oluline on, et tabatud on emotsiooni. Täida ka lahtrid oma andmetega – nii saame sinuga võidu korral ühendust võtta.

Konkursi tingimused

• Igalt osalejalt ootame kuni kolme pilti.

• Pildi suurus peab olema vähemalt 500 kB.

• Pildi saatjal peab olema õigus pilti kasutada.

• Toimetus jätab endale õiguse ebasobivaid pilte mitte avaldada.

• Konkursi korraldajatel (Pere ja Kodu ajakirjal ning Huggies) on õigus autorile viidates pilte sotsiaalmeedias kasutada.

Auhinnad

Igal konkursi nädalal valib Pere ja Kodu toimetus laekunud fotode hulgast välja oma lemmiku, kellele on auhinnaks Huggies komplekt, mis koosneb Huggies Elite Soft 2 (4-6kg, 66tk) mähkmetest ning beebibodyst.