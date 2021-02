Oma e-pood, Amazon või Alibaba – kus on kasulikum müüa?

Itaalia veebipoe e-italy.com looja ning populaarse veebimüümise käsiraamatu autor Martina Vazzoler soovitab algajatele kaupmeestele, kel huvi oma toodet müüa rahvusvahelistel turgudel, teha seda alguses Amazoni ja lähitulevikus ka Alibaba kaudu, mitte aga kohe oma ettevõtte e-poe kaudu. Martina on üks mitmest tuntud rahvusvahelisest e-kaubanduse eksperdist, kes hakkavad aprillikuust EASi toel koolitama ja nõustama Eesti ettevõtteid edukaks e-ekspordiks. Et sellisel tasemel e-ekspordi programmi pole riigi toel Eestis veel mitte kunagi läbi viidud, on programmis osalemiseks juba avalduse esitanud paarkümmend ettevõtet. Kokku pääseb programmi 30 ettevõtet.

Martina Vazzoleri sõnul on suurimaid vigu, mida paljud e-kaubandusega alustavad ettevõtted teevad, liiga suurte lootuste panemine omaenda veebipoele. Tema sõnul oleks palju mõistlikum teha kohe koostööd Amazoniga, pelgamata keskmiselt 15-protsendilist komisjonitasu. „See pole lihtsalt komisjonitasu, aga selle sees on tegelikult peidetud kujul ka osa sinu turundusrahast ja logistikateenusest, mida sa omaenda veebilehe puhul peaksid ilmselt sama tulemi saamiseks kordades rohkem mängu panema,” rääkis ta.

Alibaba lööb komisjonitasud alla

Lisaks kõigele on komisjonitasud kohe-kohe seoses Euroopasse saabuva Alibaba ja AliExpressiga veelgi vähenemas. Alibaba komisjonitasu on 8 protsenti ja see sunnib ka teisi platvorme hindu alla tooma, selgitab Vazzoler.

Kuid lisaks suurtele e-turuplatsidele on olemas veel terve hulk väiksemaid spetsiifliste huvidega ostjaskonnale suunatud e-kommertsplatvorme, millele tuleks suurema läbimüügi huvides samuti tähelepanu pöörata, rõhutab itaallanna. Võib juhtuda, et teatud sektorites on väiksemad poed isegi tulusamad partnerid, sest sinna kogunevad kindla tootegrupi andunud fännid. Näitena toob ta platvormi etsy.com, kuhu on kogunenud kõik käsitöömüüjad. „Kui müüte käsitööd, siis on Etsy kõrgema tasuvusega. Ehk toodet näinud inimestest ostab protsentuaalselt rohkem kui Amazonis,” kinnitab Vazzoler. Samamoodi on oma kindlad e-turuplatsid ka moerõivaste fännidele ja muude valdkondade huvilistele, mille tark eksportija kindlasti peaks üles leidma.

Etsy.com on alustamiseks jõukohasem

Ka teine aprillikuust eestlasi koolitama asuv rahvusvaheline ekspert, Soomes elav Artem Daniliants, kiidab just Etsyt. Seal müüb ta ka ise suurema osa enda toodetud nahast aksessuaaridest. „Amazonis tõmbavad tähelepanu hiinlased odavamate toodetega ja nendega on keeruline konkureerida,” tõdeb ta. Omaenda kodulehe kaudu leiab Artem vaid 10 protsenti klientidest. Artem rõhutab, et neil, kel pole soovi kohe suuri rahalisi riske võtta, tasuks e-müügis proovida just Etsyt ja teisi väiksemaid platvorme. Sest Amazon eeldab, et sa transpordid oma tooted nende lattu ja ladustad seal, väiksematel platvormidel sellist nõuet pole. Kui sa veel täpselt ei tea, kas toode üldse müüb, pole mõttekas kohe Amazoni logistikasse investeerida.

Artem Daniliants soovitab Etsyt, kus erinevalt Amazonist ei pea kaupa keskladudesse ootele saatma

Üks Etsy pluss on Artemi sõnul ka selles, et platvorm maksab sulle raha välja iga nädal, mistõttu võib juhtuda, et saad raha veel enne kätte, kui oled kauba isegi teele pannud!

Kindlasti aga ei piisa ei Amazonis ega Etsys vaid sellest, et lisad oma tooted nende platvormile ja jääd ootama ostjatehulki. Näiteks Artem kulutab Etsys iga päev täiendavalt 1000 eurot turundustoele.

Vahel harva piisab ka enda veebipoest

Kuid kas on ka olemas põhjuseid, millal omaenda e-pood kaalub siiski üles suure Amazoniga koostöö? Martina Vazzoler kinnitab, et ka selline olukord on täiesti olemas. „Kui sul on tugev bränd või su toode on spetsiifilise valdkonna sümbol ja su tooted on veebipoes nii hästi katalogiseeritud, et inimene, kes otsib just seda spetsiifilist toodet, satub hästi optimiseeritud otsingumootori tulemusel just sinu lehele, siis on oma e-poe alt müüa kindlasti kasulikum, sest sa säästad 10–15 protsenti komisjonitasu.”

Nii Artem Daniliants kui Martina Vazzoler on ühel nõul selles, et üks edutegureid, mida kliendid Euroopas ja Ameerikas eeldavad, on ostetud kauba kiire 48 tunni sees teele läkitamine.

Programm viib kokku müüjad ja turuplatsid

Koos Artemi ja Martinaga osalevad esimest korda Eestis EASi toel korraldatavas e-ekspordi programmis koolitajate ja nõustajatena üheksa selle ala rahvusvahelist asjatundjat. Programm kannab nime „Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu” ja koosneb nii veebiseminaridest kui ka -konsultatsioonidest. Keskendutakse Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa turgudele.

Programmi eestvedava Marketingi Instituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul annab programm ainulaadse võimaluse õppida e-müüki tipptasemel välispraktikutelt, kes ise mainitud turgudel edukalt tegutsevad. „Eriti hinnaline on see, et iga firma saab ka osaleda virtuaalsetel kliendikohtumistel potentsiaalsete e-turuplatside inimestega. Saab kohe alustada läbirääkimisi ja viia oma e-eksport sihtriikides kiiresti uuele tasemele,” lausus ta.

Programmi „Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu” eestvedaja Anu-Mall Naarits

Programmi saab registreeruda kuni 21. märtsini või kohtade arvu täitumiseni siin.

Programmi aitab ellu viia Marketingi Instituut.

Ekspordiprogrammi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.