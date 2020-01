Nüüd või ei kunagi! Ardo Kaljuvee jutustab, kuidas vabaneda kümnest üleliigsest kilost

Staarfotograaf Ardo Kaljuvee vabanes kümnest liigsest kilost ja on valmis teisigi kaunitele muutustele innustama.

Mida sa kaalu kaotamiseks tegid?

Lugesin internetist tervislikust toitumisest, aga sellest ei olnud väga kasu. Samuti küsisin sõpradelt üksikuid retsepte ja seda, milliseid toite nemad söövad. Oma töö pärast pole mul olnud aga võimalik regulaarselt trennis käia. Vahel on pikad tööpäevad ja trenn ei mahu kuidagi ajakavasse. Samuti on takistuseks reisimine. Siis tahad pigem rohkem puhata ja trenn jääb jälle tagaplaanile.

Räägi meile, miks otsustasid nüüd kaalu langetama hakata?

See mõte on mul peas olnud juba 7–8 aastat. Olen kogu aeg mõelnud, et kaal järjest tõuseb. Kuna liigun oma töö tõttu palju seltskondades ja olen ka sotsiaalmeedias aktiivne, siis oli selge, et midagi peab ette võtma ja parandama ka enesetunnet. Lisaks sain 2019. aastal 40 ja oli viimane aeg oma kehale ja tervisele mõtlema hakata.

Vajuta siia – StockholmDiet.com – ja võta tervislikult kaalust alla!

Kuidas oli seda toitumiskava järgida?

See oli väga lihtne. Kõiki toitusid on kerge valmistada. Portsjonid on väga suured ja maitselt samuti väga head. Kui aus olla, siis alguses kartsin seda, et nendes toitudes on tohutult palju juurvilju, sest varem ei söönud ma neid üldse. Aga saadud retseptide järgi valmistatud roogades maitsesid juurviljad hoopis paremini ja sõin neid hea meelega.

Esimesed tulemused tulid juba mõne päeva möödudes ja see andis kindlustunnet jätkata. Mu keha hakkas iga päevaga järjest paremat kuju võtma. See abi, mis ma kogu dieedi jooksul StockholmDiet.com-i toitumisnõustajalt sain, aitas mul saada huvitavaid retsepte, mis sisaldasid just mulle maitsvaid koostisosi. Nautisin toitusid ja kaotasin samal ajal kaalu. Lihtsalt suurepärane!

Nüüd olen õnnelik ja jätkan selle toitumiskavaga, kuni olen saavutanud oma parima vormi. Aga isegi kümne kilo kaotamise järel on erinevus juba väga hästi näha.

Mida soovitaksid inimestele, kes tahavad kaalu langetada?

Mitte keegi ei peaks leppima oma ülekaaluga. Soovitan väga alustada Stockholmi dieediga kohe, kui tekivad esimesed märgid ülekaalust. Ainus, mida sul on kaotada, on kaal. Võid kindel olla, et su keha tänab sind. Parim aeg alustamiseks on täna!

