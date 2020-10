Noored innovaatorid saavad võimaluse osaleda EIT Health innovatsioonipäevadel

Kas oled valmis tulevikku muutma? Noored innovaatorid Eestist saavad nüüd kandideerida EIT Healthi i-Days innovatsioonipäevadele!

Kui huvitud innovatsioonist, tervishoiust ja ettevõtlusest, osale tänavustel Innovatsioonipäevadel, mille eesmärk on täiendada Eesti ja 21 teise riigi noorte tudengite teadmisi tervishoiust ja innovatsioonist!

Innovatsioonipäevadel antakse tudengitele võimalus tegeleda valdkonnaülestes tiimides tõeliste tervishoiualaste väljakutsetega. Üritusel viiakse läbi disainmõtlemise väljaõpe; ideede esitamise (pitching) töötuba; samuti patsientide, kasutajate ja kodanike kaasamine, mis aitaks anda sisendit ning juhtida tudengite ideid.

Innovatsiooni- ja ettevõtlusalast ekspertiisi ning eeskuju jagavad innustavad kõnelejad, kohtunike paneelid ja idufirmade esindajad. Varasem väljaõpe või teadmised ei ole olulised – määrav on sinu entusiasm!

„Eelmine aasta tõestas, et eri valdkondade kaasamine on väga tõhus viis innovatsiooni loomiseks. i-Days on iga-aastane tervishoiu-innovatsiooni tähtsündmus, kuhu kutsume kõiki noori talente innovatsiooniga lähemalt tutvuma ja õppima läbimurdelahendusi looma.

Ootame põnevusega sel aastal välja pakutavaid lahendusi! Noored tõestavad tihti, et hoolimata oma east on nad võimelised looma silmapaistvaid lahendusi, millel on potentsiaali jõuda turule ja aidata patsiente kogu Euroopas,“ ütleb Sven Parkel, Tartu Biopargi tegevjuht.

Sel aastal korraldavad 22 Euroopa riigi EIT Healthi võrgustikku kuuluvad tippülikoolid, inkubaatorid ja ettevõtted 35 eri sündmust. Üle poole üritustest toimub Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa regioonides nii online- kui ka offline-formaadis, et tagada kõikidele tudengitele ohutud osalemisvõimalused.

i-Daysil võidab kolm parimat tiimi auhinna, esimese koha pälvinud tiim saab aga kutse EIT Healthi innovatsioonipäevade võitjate üritusele, kus nad saavad jätkata oma idee arendamist ekspertide toe ja juhendusega.

Kandideeri Eesti innovatsioonipäevadele ja alusta oma teekonda tervishoiu-innovaatorina!

Eesti innovatsioonipäevad toimuvad 24. oktoobril Tartu Ülikooli Delta keskuses.

Innovatsioonipäevadele saad kandideerida siin.

Kui soovid ürituse kohta rohkem infot, külasta EIT Healthi veebilehte.