Nipp ärikliendile: jaga oma mobiilset internetti eri seadmete vahel

Telia Mobiilse Äri mobiilipaketi kasutajail on võimalik kasutada põnevat lisavõimalust: kui hankida endale täiendavad SIM-kaardid, saab oma paketis sisalduvat mobiilse interneti mahtu jagada ja kasutada erinevates nutiseadmetes.

Praegu on üsna levinud praktika, et inimene soetab endale mobiilse interneti paketi, mille mahtu ta kasutab oma nutitelefonis ja kui vaja mobiilse internetiga ka mõni teine seade varustada, soetatakse sellele eraldi pakett.

Mida aga paljud ei tea, on see, et Telia pakub klientidele võimalust oma mobiilipaketis sisalduvat andmeside mahtu jagada kuni viie eri seadme vahel, mis on tunduvalt odavam kui vormistada eri seadmetele erinevad internetipaketid.

Lihtne näide

Turundusjuht Anu valis endale Telia Mobiilse Äri paketi, mis sisaldab 14 GB ulatuses mobiilset internetti. Kuna Anu töö on väga liikuv ning tihti tuleb lisaks telefonile kasutada ka süle- ja tahvelarvutit, võttis ta mõlema seadme tarbeks (nii tahvel- kui ka sülearvuti jaoks) kasutusele täiendavad SIM-kaardid. Nüüd saab Anu oma paketis sisalduvat 14 GB suurust mobiilse andmeside mahtu jagada kolme seadme ehk telefoni, tahvel- ja sülearvuti vahel.

„Minule on see väga sobiv lahendus, kuna ma ei pea eri seadmete tarbeks vormistama erinevaid internetipakette. Olen tänu lisa-SIM-kaartidele kõigi oma tööks vajalike nutiseadmetega alati ühendatud kiire ja kvaliteetse internetivõrguga ning tänu sellele puudub vajadus oma telefoniga näiteks hotspot’i looma hakata või sobivat WiFi leviala otsida,” selgitas Anu.

Millised on lisa-SIM-i võimalused ja eelised?

• Kvaliteetne ja turvaline Telia 4G internet erinevates seadmetes, sh süle- ja tahvelarvutis või isegi nutikellas

• Võimalus olla kõikjal ühenduses sõltumata WiFi ja hotspot’i olemasolust

• Mobiilse Äri paketis olevat internetimahtu saab jagada kuni viie seadme vahel

