Nipid, mille järgi autojuht peaks valima endale prilliklaase

Kas olete keerulistes ilmastikuoludes, nagu vihm, udu, hämarus või öine autosõit, tundnud end autoroolis ebakindlalt? Kas olete häiritud vastu sõitvate autode tuledest ja pimestavatest peegeldustest pimedal ajal? Kas tajute raskusi ümberfookustamisel sõiduteelt armatuurlauale ja tahavaatepeeglilt küljepeeglile?

Kui vastasite eespool olnud küsimustele jaatavalt, on just teie jaoks turule toodud innovaatiliste omadustega prilliklaasid*, mis aitavad parandada nähtavust vihmas ja pimedal ajal, muutes seeläbi autojuhtimise märgatavalt ohutumaks. Uus tehnoloogia annab autojuhile halbades valgustingimustes oluliselt parema nägemiskontrasti, kuna võtab kehvades valgustingimustes arvesse inimese pupilli tegelikku suurust, muutes autojuhtimise seeläbi ohutumaks ja pingevabamaks.





Kas päikeseprillide klaasi heledus-tumedus mõjutab kuidagi autojuhti? Milliseid klaase tasuks tal eelistada?

Päikeseprilliläätsed on valguse läbilaskvuse järgi jaotatud viide kategooriasse. Esimene, kategooria 0, laseb läbi 80% kuni 100% valgusest ning on sisuliselt toonitu. Tumedaim, neljanda kategooria päikeseprillilääts, laseb läbi ainult 3–8% valgusest ning sobib kasutamiseks väga intensiivse valguse korral, näiteks kõrgmäestikes. Selline prillilääts autojuhile ei sobi, kuna kandmisel langeb märgatavalt ka nägemisteravus. Autojuhtidele on sobilikemad kategooria kaks (läbilaskvus 18–43%) ja kategooria kolm (läbilaskvus 8–18%).

Saadaval on ka n-ö üleminekuga päikeseprilliläätsed, mis on ülemises osas tumedamad ning altpoolt heledamad.

Mis on polaroidklaasid ja kas neil on autojuhi jaoks mingeid plusse?

Polariseeritud prilliläätsedes on lisaks toonile spetsiaalne filter, mis vähendab pindadelt tekkivaid häirivaid peegeldusi. Kuna sellised peegeldused tekivad tavaliselt siledatelt pindadelt, nagu asfalttee, on polariseeritud päikeseprillid autojuhtidele suurepärane valik.

Kuigi polarisatsioonifiltriga prilliläätsed võimaldavad sõiduteed mugavalt vaadata, võivad need vähendada ka osa digiekraanide nähtavust. Sellest tulenevalt oleks ebameeldiva üllatuse vältimiseks soovitatav võimalusel enne ostu sooritamist prille oma sõiduvahendis proovida.

Kas fotokroomsed klaasid sobivad autojuhile?

Harilikud fotokroomsed prilliläätsed on siseruumis läbipaistvad ning tumenevad ultraviolettkiirguse toimel. Auto tuuleklaas blokeerib suure osa UV-kiirgusest, mille tõttu ei tumene harilikud fotokroomsed prilliläätsed autos piisaval määral. Samal ajal võib olla fotokroomne prillilääts parim lahendus neile, kes soovivad optilist päikeseprilli ainult välistingimustes ja tahavad prille, millega näeb selgelt ka öösel.

On olemas spetsiaalsed fotokroomsed prilliläätsed (Transitions XtraActive), mis reageerivad UV-kiirgusele lisaks nähtavale valgusele ning tumenevad autos ca 50% ja on sobilikud autos kasutamiseks.

Mida peaksid need, kes vajavad prille ainult autot juhtides ja kes seetõttu hoiavad neid autos, prille hoiule pannes jälgima?

Kindlasti ei tohiks prille jätta autos kohale, kus neile võib peale paista otsene päikesevalgus. Päikeselise ilmaga küündivad temperatuurid auto sõitjateruumis väga kõrgele, mille tagajärjel võib kahjustuda prilliläätse pinnakate, muutes selle läbipaistmatuks, ning äärmuslikemail juhtudel võib deformeeruda ka prilliraam.

Mis annab märku, et on aeg prillid (olgu tavalised päikeseprillid või optilised) välja vahetada?

Esimeseks ja kõige olulisemaks märgiks võib pidada nägemisteravuse langust. Kui prillikandja tajub, et objektid ei tundu enam nii selged, kui need varem olid, tasuks kindlasti aeg nägemiskontrolliks kirja panna.

Kas on veel midagi, mida peaks teadma just autojuhi prillidest?

Prilliraami valikul võiks autojuht lähtuda eesmärgist tagada endale võimalikult lai vaateväli ja kaitse iga nurga alt langeva päikesekiirguse eest. Vaatevälja võivad piirata nii massiivse esipaneeliga raamid kui ka liialt jämedate sangadega raamid, suurendades seeläbi ohtu sattuda avariisse. Sõiduprilliks sobivad hästi kumeramad sportlikumas stiilis raamid, pakkudes kaitset ka külgmise päikesekiirguse eest, seejuures piiramata juhi vaatevälja.

Aja silmade kontrollimiseks ja nõuannete saamiseks saate broneerida siit.

* ZEISSi ja Rodenstocki spetsiaalsed prilliklaasid autojuhtidele.