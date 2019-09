Liigesevalu tekitab ebameeldiva tunde, see meenutab sageli aastate kahetsusväärset kulgu ega luba nautida rõõmsaid sündmusi. Lahenduse toob ning liikumisvabaduse annab FLEXISEQ geel.

Aleksander (65) on aktiivne pensionär, kes ei väsi vaimustumast meie kodumaa ilust ja seninägematutest paikadest. Puhkepäevadel kasutab ta vaba aega Eesti eri paigus matkamiseks.

Aleksandri tööd ei saa samuti istuvaks nimetada. Pensionil olles töötab ta hobi korras aednikuna. Töö on loominguline ja mitmekesine, kuid vajab liikumist.

Oma elus on Aleksander tegelenud võrkpalliga, kuid aktiivse spordikarjääri sundisid lõpetama vanusest tulenevad tervisehädad. Vormis aitab hoida parim sõber koer, keda tuleb koolitada ja iga ilmaga jalutada.

„Olen pärast aktiivse spordiga lõpparve tegemist veidi ülekaaluline ja seepärast valutavad põlved. Põlvevalust vabanemiseks olen proovinud palju mitmesuguseid geele ja salve,“ ütles Aleksander.

Mõni kuu tagasi avastas ta lähedase soovitusel Flexiseq geeli ja on tulemuste üle üllatunud – valud kadusid. „Olen geeli soovitanud nüüd omakorda tuttavatele ja sõpradele,“ märkis Aleksander lootes, et liigesevalud on unustatud ning ta võib jätkata matkamist ja jalutuskäike koeraga.

Neli nippi liigeste tervise heaks:

1. Venita! Alusta päeva kergete venitustega. Venitused toetavad vereringet, pikendavad lihaseid, suurendavad kõõluste, sidemete ja liigesekapslite elastsust.

2. Treeni! Vali treening, mis ei koorma liigselt liigeseid. Lihtsamad jooga või pilatese harjutused on hea viis painduvuse suurendamiseks. Enne treenimist võib kasutada aktiivrulli, mis toetab lihaste soojenemist.

3. Toitu tervislikult! Tervislik toitumine on liigeste tervise jaoks hädavajalik. Hoidu eeltöödeldud toidust. Nn. head rasvad ja valgud on lähtepunktiks nii enne kui ka pärast treenimist. Liigeste tervise heaks söö C-vitamiini ja oomega rasvhapete rikast toitu!

4. Liigu turvaliselt! Liigesed, mis korrektselt ei liigu, võivad mõjutada kogu kineetilist ahelat. Näiteks kehv põlve liikuvus võib põhjustada valu puusas ning seljas.

FLEXISEQ geel annab valuvaba liikumisvabaduse!

Flexiseq geelis sisalduvad nanostruktuursed Sequessome™ mikrokapslid koosnevad inimorganismis loomupäraselt esinevatest molekulidest, mida nimetatakse fosfolipiidideks.

Mikrokapslid tungivad läbi naha ja ühilduvad vahetult kõhre pinnaga, vähendades liigese pindade hõõrdumist, leevendades valu ja toetades liigesevõiet.

Geeli kasutamine on ohutu, selle koostises ei ole farmatseutiliselt aktiivseid aineid, mis võiksid erinevate ravimite koosmõjul probleeme tekitada. Meditsiiniliste uuringute käigus ei ole täheldatud ühtegi kõrvalmõju, välja arvatud harvaesinev mõõdukas nahaärritus.

Geeli toime avaldub teisel kuni neljandal päeval. Pikemaajalise kasutamise järel parandab geel kõhre seisundit ja vähendab osteoartriidi sümptomeid.

Saadaval apteekides üle Eesti ning Apotheka Netiapteegis. Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit, küsimuste korral pöörduge arsti või apteekri poole. Lisateave toote kohta: www.flexiseq.ee.