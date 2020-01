Nädalavahetus nutikellaga

Nutikas käekell. Tulevik. Viipemakse. Sammulugeja. Dieedikohtunik. Umbes sellised märksõnad hüppavad pähe, kui Garmin Vivoactive 3 nutikell karbist välja võtta.

Palju rohkem kui tavaline käekell

Nii pea kui Garmin Vivoactive 3 ümber randme panna, saab kohe aru, et tegemist pole tavalise käekellaga. Süttib sinakas taustavalgus, ekraan laseb end puudutada ja reageerib sellele! See pakub palju rohkem. Ent esimesena jääb silma ikka välimus. Valge kell valge rihmaga ei tundu just kõige neutraalsem, ent näeb käel siiski stiilne välja. Võib-olla pisut naiselik, kuid seda on võimalik muuta, machomaks kruttida. Valge käerihm on kergesti vahetatav, nii et kella saab vastavalt riietusele-sündmusele sobivaks kujundada.

Peagi läheb meelest, et kell üldse käe peal on – niivõrd kerge, niivõrd õhuke, niivõrd peen. Justkui nipsasjake. Aga välimus on petlik – tegemist on siiski aktiivsele sportijale mõeldud fitness-kellaga. Kriimustuskindel gorillaklaas peal ja puha.

Rahakott jäi koju

Turule minnes võib rahakott ikka koju ununeda. Nüüd pole suuremaks hädakisaks aga põhjust – Swedbank kliendid saavad Vivoactive 3 abil viipemakset kasutada. Vehid käega, viipad, maksad, viid kartulikoti või hapendatud kurgid koju. Hästi mugav iseenesest.

Tegemist on ikkagi nutika kellaga, nii et kõik muud nutiteenused on juba iseenesest mõistetavad – sotsiaalmeedia teavitusi, ilmateadet või parasjagu mängivat lugu vaatad otse kellaekraanilt.

Personaaltreener alati randmel

Garmin Vivoactive 3 põhiplussiks on ikkagi laialdane aktiivsusmonitor. Kellal on eelseadistatud programmid, mis jälgivad jookmise, ujumise, jõutreeningu, aerutamise, suusatamise jpm alade tulemusi. Isegi joogaprogressi saad jälgida. Kui kaua teed, kui palju põletad, kui stressis oled – kõiksugu andmeid edastab see personaaltreener. Tagaküljel on plinkiv pulsimonitor, mis näitab sulle nii nädala kui viimaste tundide lõikes keskmist pulssi. Kuigi kell on veekindel, ei tööta südamemonitor ujudes. Näed küll distantsi, aega, kulutatud kaloreid ja muud, ent südametegevust kahjuks jälgida ei saa.

Ja loomulikult loeb see samme. Kogu nädalavahetuse kõige positiivsem hetk oli see, mil kell esimest korda käel vibreerima hakkas, kuulutades, et täitsid oma päevasammude eesmärgi. Uhke karikas plinkis ekraanil! Hurraa!