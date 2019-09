Mis vahe on nutiteleril ja Androidiga nutiteleril?

Poest on raske leida telerit, mis poleks nutikas – pea kõigil on mingisugune operatsioonisüsteem ja rakendused, mis aitavad lihtsale telekavaatamisele lisaks muidki multimeedia võimalusi kasutada. Kuid mis on nende vahe ja millist platvormi eelistada, kui tahad oma kodust meediakeskust kõige paremini ära kasutada?

Operatsioonisüsteem nutiteleris – mida see teeb?

Nii nagu arvutites, tahvlites ja telefonides, nii on ka nutitelerites tarkvara, mis kogu sisu juhib – operatsioonisüsteem. Peale telerile lisavõimaluste andmise aitab operatsioonisüsteem jooksutada ka äppe – nagu telefoniski. Võid neid vajadusel lisada või eemaldada ning oma äranägemise järgi kasutada, käivitades need just siis, kui neid vajad. Paljudel platvormidel on sisse ehitatud striiminguteenused ja virtuaalsed assistendid, millega telereid või isegi tarka kodu juhtida.

Kolm kõige levinumat operatsioonisüsteemi

Telerimaailmas võib jagada platvormid laias laastus kaheks. Esiteks tootjapõhised platvormid, mis tähendab, et tootja teeb ise oma seadmetele platvormi, millele pakub enda või partnerite äppe. Teine lahendus on universaalne platvorm, mida võivad kasutada kõik tootjad. Selleks on nutitelerite maailmas näiteks Android TV, mis sisaldab äpipoodi ja võimalust alla laadida tuhandeid erinevaid rakendusi tegijatelt, kes pole teleritootjatega kuidagi seotud, kuid võivad meile Android-telefonidest juba tuttavad ja harjumuspärased olla. LG kasutab oma telerites näiteks webOS-i, Sony Google’i loodud Android TV-d, Samsung aga enda loodud Tizenit.

Nutiteleritest vaadatakse peale telekanalite ka striimiteenuseid, nagu Netflix, YouTube, Amazon Prime jt. Pea kõik nutitelerite ülalnimetatud platvormid toetavad neid. Lisaks on nii Android TV-l, webOS-il kui Tizenil virtuaalsete assistentide kasutamise tugi.

Erinevalt webOS-ist ja Tizenist pole Android TV seotud ühegi kindla teleritootjaga. Ehkki tootjatest on suurim Android TV kasutaja Sony, suurendab teleriäppide arendajate huvi seegi, et valdav osa nii-öelda nutikatest karpidest, mida erinevate striiminguteenuste ja lisavõimaluste pakkumiseks telerile müüakse, on just Androidiga. Seega tasub sellele platvormile äppe teha, sest turg on suurem. Ka mitmed Eesti TV rakendused on just Android TV platvormile tehtud. Lisaks on Android suurele hulgale kasutajatest tuttav juba nende mobiiltelefonidest ja samad rakendused vaatavad vastu ka Android TV poest.

Äppide valik ongi Android TV-l suurim, ulatudes mitmetesse tuhandetesse. WebOS-il on samas paarsada ning Samsungi Tizenil ligi 1300 äppi. Androidiga teleris on esindatud pea kõik tuntud striiminguteenused, nagu Netflix, Google Play Movies, YouTube jne. Isegi paljud Androidi mängud on telerist mängitavad. Erinevalt Samsungi Tizenist on Android TV süsteemi sisse ehitatud ka Google Chromecast, millega on lihtne ja mugav arvutist või telefonist pilti juhtmevabalt teleri suurele ekraanile saata. Sellele vastanduv puldiga äppide sisu vahel ringi surfamine pole kindlasti nii käepärane. Lisaks on saadaval Google Assistant – virtuaalne assistent, mida saad häälkäsklustega juhtida.



Siin on mõned head valikud Android TV-ga Sony teleritest, mille ostmist kaaluda:

Sony 4K HDR Smart TV KD-43XF7005 – väga soodne ja loomulikult Netflixiga

Üks soodsamaid valikuid Android TV-ga telerite seast on 43-tollise diagonaaliga Sony Bravia KD-43XF7005, mis pakub Android TV vahendusel hulganisti Androidi äppe, millega kaasneb veelgi rohkem meelelahutust. Näiteks saad vaadata suurelt ekraanilt kirka värviesituse ja sügava dünaamikaga 4K HDR videosid nii YouTube’ist kui Netflixist, samas on Android TV-l palju äppe mitmete telekanalite vaatamiseks kõrgema 4K HDR eraldusvõimega, mida tavaline kaabel-TV ei paku. Teleril on eestikeelne menüü ning võimalus salvestada välisele kõvakettale oma lemmiksaateid.

Kui 43 tolli tundub sinu toa jaoks liiga väike, siis on olemas ka suurem, 65-tolline mudel.

Sony 4K HDR Android TV uus, 2019. aasta mudel KD-49XG8096

Täiesti uus 2019. aasta mudel on veelgi parema pildiparandustehnoloogiaga ning muidugi on ka sellele mudelile kättesaadavad tuhanded Android TV äpid. Kui vaatad palju standardse eraldusvõimega telekanaleid ja Full HD kvaliteediga filme, siis aitab pildiparandustehnoloogia, mis madalama eraldusvõimega videopildi peaaegu 4K kvaliteediks muundab.

Peale 49-tollise mudeli on sellest telerist saadaval ka väiksem ja soodsam 43-tolline variant, samuti 55-tollise ja 65-tollise ning hiiglasliku 75-tollise ehk 189-sentimeetrise diagonaaliga mudelid.

Sony KD-65XF7596 on üks kõige soodsamaid 65-tolliseid Android TV-ga nutitelereid

Praegu 32% tavahinnast odavam XF75 sarja 65-tolline mudel pakub sarnaselt Androidiga telefonile ja tahvelarvutile piiramatut valikut erinevaid äppe, kasutab 4K X-Reality™ PRO pildiparandust ja töötleb hariliku telesignaali või Full HD video ligi 4K eraldusvõimeks. DSEE-tehnoloogia muundab tavalise helisignaali kõrglahutsega heli vääriliseks, internetist saab striimida 4K sisu.

Sellest sarjast on valikus ka väiksema diagonaaliga 55-tolline mudel.

Sony 65" 4K HDR Android TV-ga mudel KD-65XF9005 on hinnatud maailma parimaks

Tippkvaliteediga teleri KD-65XF9005, mille portaal What Hi-Fi? hindas maailma parimaks, saab nüüd kätte 36% soodsamalt. Nutiteleri teevad maailma parimaks tohutu äpivalik, mis kaasneb Android TV-ga, X1 Extreme protsessor, mis annab parima pildi koos kirkamate värvide ja suurema kontrastiga, LED-paneel, mille taustavalgustus on jagatud väga paljudeks eraldi juhitavateks tsoonideks, tagades nii parima kontrastsuse, ning muidugi ka heliparandustehnoloogia, mis toob keskpärase saundi pea kõrglahutusega heli tasemele.

Seda mudelit on saada veel ka pisut väiksema, 55-tollise diagonaaliga.

OLED-teler koos tuhandete Androidi äppidega – KD-55AG9



Kui tahad juba praegu hüpata OLED-ekraanide maailma, kus pilt on sama ehe kui oma silmaga nähtav maailm, siis KD-55AG9 on sobiv valik. Spetsiaalne Netflixi kalibreeritud režiim sätib ekraani kõik näitajad selliseks, et film oleks striiminguteenusest kõige paremini vaadatav. Uusimad pildi- ja heliparandustehnoloogiad, mida 2019. aasta mudel kasutab, teevad 4K HDR-ist kehvema videopildi OLED-ekraani kvaliteedi vääriliseks. Lisaks toimib ekraan ise suure kõlarina.

Sellest telerist on saadaval ka suur 65-tolline ning veelgi suurem 77-tolline mudel.

