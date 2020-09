Mis mahub e-poe püstipaneku ja kauba kättesaamise vahele?

Traditsioonilise ettevõtlusnädala eel on paslik rääkida ettevõtlusest ja selleks puhuks toovad maakondlikud arenduskeskused sinuni podcast’ide sarja „Ettevõtlusnädala jutud“. Esimeses saates räägivad poeketi Sõbralt Sõbrale tegevjuht Kaspar Nummert ja Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät, mida hoida fookuses, luues e-poodi.

Kevadisest koroonakriisist kujunes Eesti e-kaubanduse kasvu detonaator. Kui märtsini sujus kõik tavapäraselt, siis äkki inimesed enam väga palju väljas ei liikunud ja kaupmehed olid sunnitud neile n-ö koju järele minema – nii avastasid paljud e-kaubanduse võlud ja valud. „Sajad ettevõtted, kes on aastaid rääkinud, et e-kaubandus on tulevik ja peaks ikka selle e-poe tegema, kuid olid seda edasi lükanud, said päevapealt panniga vastu pead ning pidid selle asja ära tegema,“ meenutab saates Tõnu Väät, nentides, et loomulikult tekkis hulk raskeid olukordi, milles ettevõtetele kaasa tunda.

Uue olukorraga adapteeruma pidi ka 18 poega kauplusekett Sõbralt Sõbrale. „Päevade jooksul langes meie müük 70 protsenti ja sealt edasi, kui kaubanduskeskused suleti, siis 90 protsenti. Saime aru, et proovime kriisist välja tulemiseks e-poodi. Esmaspäeval koosolekul mõte tekkis ja reedel kell kaksteist avasime,“ meenutab Kaspar Nummert kiireid aegu ning räägib, kui keeruline on saada toimima elektroonilist müügiplatvormi, millel 18 erinevat kauplust pakuvad täiesti erinevat kaupa olukorras, kus puudub ühtne laosüsteem ja ostja teisest maakonnast ootab oma kauba kättesaamist loetud päevadega.

Juttu tehakse ka e-poe turundamisest, aususest tarnetähtaegade teatamisel ja kasulikest tasuta e-koolitustest, mida ettevõtlusnädala raames värsketel e-kaupmeestel jälgida tasuks.

Saadet juhib Hando Sinisalu. Kuula ja saad targemaks!

Ettevõtlusnädala jutud toovad sinuni maakondlikud arenduskeskused Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.