Mis määrab silmade laserprotseduuri hinna?

Kas erinevate kliinikute ja silmakeskuste hinnapoliitika tekitab segadust? Miks on mõnes kohas hind sedavõrd soodne, samal ajal teises kohas pea kaks korda kallim? Selgitame lähemalt, kuidas kujuneb protseduuri hind ja mida peaksid valikut tehes arvesse võtma.

Rahvusvahelisel silmakirurgia turul on valik lai, pakkudes midagi igale sihtrühmale. Nii Eestis kui ka välismaal on olemas eksklusiivsemad silmakeskused, aga ka tunduvalt soodsama hinnaga kliinikud. Üks pole tingimata halvem kui teine, lihtsalt tuleb selgeks teha, mida kliinikud pakuvad ja millised on su enda soovid.

Mis on Flow 2.0 lõikevaba laserprotseduur?

On ahvatlev pöörduda kliinikusse, kus pakutakse soodsamat hinda ja hoopis teise tehnoloogiaga tehtavat laseroperatsiooni. Erinevatel protseduurimeetoditel on pikas perspektiivis erinevad tulemused ja erinevad elukvaliteedi piirangud. See tähendab, et taastumisaeg on erinev ja näiteks mõne meetodi puhul pole välistatud ka teatav refraktsiooni tagasitulek. KSA Silmakeskuses pakutava Flow 2.0 protseduuriga korrigeeritakse lühinägelikkust ja puutevabal operatsioonil ei tehta silma sarvkestale ühtki lõiget. Laseri kiired lihvivad vaid sarvkesta pinda, tänu millele välistatakse automaatselt suur hulk võimalikke riske ja komplikatsioone, mis varem silmalõikustega kaasas käisid. Sarvkesta lõikevaba meetodi puhul on silmade nägemiskvaliteet, nägemise kontrastsus ja silmade mugavustunne KSA Silmakeskuse kogemuse ning paljude teaduslike uuringute põhjal pikas perspektiivis paremad kui lõikega tehtud silmade laserprotseduuri puhul. Üldjuhul saabub sajaprotsendiline nägemisteravus järk-järgult mõne nädala jooksul ja nägemiskvaliteedi maksimum 2–3 kuu pärast.

Mida laserprotseduuri hind sisaldab?

Flow 2.0 laserprotseduuri hind KSA Silmakeskuses on 2490 eurot ja see sisaldab tervikpaketti — lisaks laseroperatsioonile ka ravimeid ja silmatilkasid taastumiseks, kvaliteetseid kaitseprille, 24/7 patsiendituge äsja Flow läbinud kliendile, tasuta protseduurijärgseid kontrolle 3 aasta jooksul, 5-aastast garantiid (vajadusel tehakse tasuta kordusprotseduur) ja isegi tasuta taksotransporti Tallinna piires vahetult pärast protseduuri.

Paljud inimesed võivad protseduuri kalliks pidada, kuid lihtne arvutus tõestab, et kulutades regulaarselt läätsedele ja prillidele, tuleb laserprotseduur pikas perspektiivis soodsam. Kui näiteks 25 aasta vanune inimene kulutab iga kuu 16 eurot läätsedele ja iga kolme aasta tagant 180 eurot prillidele, siis 20 aasta jooksul on kulu ligi 5000 eurot. Mõned vahetavad prille veel igal aastal ja osa investeerib ka optilistesse päikeseprillidesse.

Eelkontroll ja tehnoloogia

Silmaprotseduuril on kaks kõige olulisemat nüanssi: eelkontroll veendumaks, et inimene sobib protseduurile, ning tehnoloogia kvaliteet. Paraku leidub kliinikuid, kes teevad eelkontrolli pinnapealselt ja puudulike vahenditega ega uuri inimese nägemist piisavalt põhjalikult. See viib aga tõsiasjani, et paljud patsiendid pole tegelikult operatsioonikõlblikud, kuid neile tehakse protseduur sellegipoolest ära. KSA Silmakeskuses jäävad ligi pooled uuringul käinud klientidest ootele, sest neile pole võimalik laserprotseduuri kohe teha. Nende hulgas võib olla nii silmapõletikuga patsiente kui ka näiteks neid, kel refraktsioon liigub. Võimalusel lükatakse protseduur edasi.

„Oleme väga suurt rõhku pannud just eelkontrollile ja investeerinud masinatesse, mida Eestis mujal pole. Uurime silma äärmiselt põhjalikult, enne kui anname rohelise tule Flow 2.0 puutevabale laserprotseduurile minekuks,” ütleb KSA Silmakeskuse juht ja kirurg dr Ants Haavel.

Ranget patsientide valikut on KSA-le vahel isegi ette heidetud, kuid nii dr Haavel kui ka ükski optometrist siinkohal järeleandmisi ei tee. Risk pole seda väärt, on nad kõik ühel meelel. „Kui teha protseduur inimesele, kelle silmad selleks tegelikult ei sobi, siis on hilisemad komplikatsioonid, tüsistused ja miinuse tagasitulek oluliselt tõenäolisemad. Seda ei soovi ei meie ega patsiendid,” toob dr Haavel selgituseks välja.

Laser ja muu silmakirurgias kasutatav tehnoloogia uueneb pidevalt ning on märkimisväärse hinna ja hooldustasudega. KSA kasutab parimaid diagnostikaseadmeid ja protseduurilaserit Schwind Amaris 1050RS, mis on ainuke sellelaadne laser Eestis. Kasutatava tehnoloogia mõju ilmneb protseduuri kestuses, riskide mahus, taastumise kiiruses ja veaprotsendis.

Personal ja raviplaan

Lisaks tehnoloogiale ja eelkontrolli kvaliteedile on veel aspekte, mida soodsama hinnatasemega kliinikud ei suuda oma patsientidele samas kvaliteedis pakkuda — klienditeenindus ning raviplaan.

KSA on aastate jooksul teinud suuri investeeringuid personali koolitamisse. Enamik töötajatest — nii optometristid, protseduuriõed, klienditeenindajad kui ka kontoritöötajad — on oma teadmisi käinud täiendamas koolitustel üle kogu maailma. Näiteks on KSA töötajad väisanud nii Euroopa kui ka Ameerika Katarakti ja Refraktiivkirurgia Ühingu kongresse. Lisaks on külastatud kliinikuid Odessas, Moskvas, Oxfordis ja isegi Indias. Suur osa KSA töötajatest on praeguseks ka pikaajalise staažiga.

Kõrgem teenuse hind võimaldab igale keskuse töötajale kvaliteetset töötasu, mis muudab nad motiveerituks ja pühendunuks. Patsiendi hoidmine on tagatud igal tasandil ja raviplaanid on välja töötatud personaalselt, mitte automaatselt. Nii on ka paranemisprotsessi kulg hoolikalt juhitud ja iga patsient saab koduseks taastumiseks põhjaliku instruktaaži. Peale selle on äsja protseduuri läbinud klientidele võimaldatud ööpäevaringne patsienditugi telefoni teel.

KSA Silmakeskus on algusaastatest alates olnud samal tasemel kui kõige paremad kliinikud Euroopas ja mujal. Meil on 15 aastat kogemust, oleme teinud üle 200 000 uuringu ja meil on üle 30 000 miinusprillidest vabanenud kliendi.

Loodetavasti selgitas see artikkel laserprotseduuri hinna tagamaid ja mõistad paremini, miks mõni kliinik küsib madalat, teine keskus aga oluliselt kõrgemat hinda. Teenuse tegelik kvaliteet peitub pisidetailides ja kliendina saad seda, mille eest maksad.

