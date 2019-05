Minutiga valmis!

Angeelika Kang näeb alati detailideni esinduslik välja. “Olen täielik kortsu- ja plekifriik,” ütleb ta. Nüüd ei võta Angeelikal enda kordasättimine enam nii palju aega kui varem.

“Ma olin pikalt mõelnud, et selline triikimiskeskus võiks kodus olla, sest olin kuulnud, et sellega saab paremad ja kiiremad tulemused.” Angeelika valib kodu- ja köögitehnika ise, mitte ei lase selle teemaga abikaasal tegeleda, nagu paljudes peredes kombeks on. “Nii on kindel, et olen ostuga pärast 100% rahul,” ütleb Angeelika. Selleks aga, et osata parimat valida, kuulab ta sõprade ja mõistagi abikaasa soovitusi. “Alati ei ole nii, et kõige kallim asi on ka kõige parem, kuigi väga tihti see nii siiski on.” Veebipoest tellija Angeelika ei ole, kuigi esimese tutvuse potentsiaalse masinaga teeb just seal. “Vaatan ära, mis pakkuda on, ja siis lähen kindlasti poodi kohale ostma.” Euronics on üks peamine pood, kus Angeelika selliseid oste tegemas käib.

Ka uusim pereliige, Tefal Ixeo triikimiskeskus, on pärit just Euronicsist. See on lausa nii hea, et seda soovitab ta ise sõpradel osta. “Kui olen millestki vaimustuses, siis ma räägin sellest ikka palju ning Tefal Ixeo on mulle kui pleki- ja kortsufriigile justkui loodud,” ütleb ta.

” Nii kestavad mu riided kauem!

Angeelikale meeldib riideid enne väljaminekut värskendada. “Ikka juhtub nii, et olen korra mingi outfit’iga juba käinud, aga kuskile on korts sisse tulnud või on sellele toidulõhnad külge jäänud. Nüüd aurutan riided minutiga ära. See tõmbab kõik nii sirgeks, nagu oleks äsja pesust tulnud asja selga tõmmanud!” Veel ütleb Angeelika, et selline aurutamise viis on palju kangasõbralikum kui riideid pärast igat kandmiskorda pessu panna või tavamoel triikida. “Nii kestavad mu riided kauem!”

Peale riiete saab uue Tefal Ixeo triikimiskeskusega triikida ka kardinaid ja puhastada pehmet mööblit, eemaldades nii 99,9% mikroobidest ja bakteritest. “See oli minu jaoks eriti tore üllatus, sest sellised asjad on kodus ju tõelised tolmu- ja bakterikogujad. Nüüd saan neid puhastada ilma eelneva töötluseta.” Kõige olulisemaks peab Angeelika siiski ajavõitu. “Olgu selleks triiksärk, kleit või mõni muu kangekaelne riideese – triikimine ja aurutamine võtab nüüd nii vähe aega.”

